Trueno contó cuál es su asignatura pendiente y Mario Pergolini se ofreció a ayudarlo: “Vamos juntos”

La confesión de Trueno en, Otro día perdido sobre su situación escolar generó sorpresa entre los presentes: el artista reveló que no logró finalizar el secundario y que aún le restan siete materias para obtener el título. Ante esta declaración, Mario Pergolini le ofreció ayuda concreta para que pueda concluir sus estudios, proponiendo incluso acompañarlo personalmente y gestionar con el colegio para facilitar el proceso.

“En el colegio, eh, no sé, no tengo... Hace un montón que no me va en el colegio”, admitió Trueno entre risas, al ser consultado por Pergolini sobre su experiencia educativa. Al profundizar en el tema, el músico expresó: “En el secundario sí... me siento medio mal, porque tengo ganas de terminarlo, me quedaron siete materias ahí”. La respuesta inmediata de Pergolini fue contundente: “Vamos a terminarlo”.

El diálogo se tornó distendido, con bromas y complicidad entre los presentes. Pergolini preguntó: “¿Y qué materias nos quedan?”, y Trueno detalló que algunas de las asignaturas pendientes resultaron especialmente difíciles: “Me quedaron un par de heavy después...”. Pergolini intentó adivinar: “¿Qué heavy? ¿Química?”, a lo que Trueno respondió: “Físico-química, por ejemplo, pero para qué querés saber los átomos...”, se quejó.

El artista también explicó que las faltas acumuladas, producto de sus viajes y compromisos con su incipiente carrera, influyeron en su situación: “Yo ya empezaba a viajar con la FMS y hacer cosas con el freestyle y tuve demasiadas faltas en el colegio. Entonces, de la nada, me llevé gimnasia por no ir, que es lo que más me gusta”.

El intercambio continuó con referencias a otras materias. Rada y Pergolini preguntaron por inglés, pero Trueno aclaró: “No, yo tenía francés. Tenía francés, que es un quilombo...”. La dificultad con el idioma generó risas y comentarios sobre la posibilidad de inscribirse en un colegio sin francés. En ese momento, Trueno aprovechó para reconocer el apoyo recibido en el colegio Manuel Belgrano: “Igual le agradezco mucho al Manuel Belgrano, que fue el secundario que fui yo, porque como es un colegio de arte... Me bancaron un montón”.

En ese sentido, aclaró: “Con las faltas me decían: 'Sabemos que vos estás haciendo un camino artístico que, que nada, que es tuyo y todo, es un colegio de arte, no te vamos a matar por las faltas ni por nada’, así que me segundearon un montón”.

A partir de allí, Pergolini propuso una solución concreta: “Yo creo que tendríamos que ir en febrero de este año, marzo, si querés vamos los dos juntos, lo podemos hacer con el programa y decimos: ¿qué tal? Queremos ver qué podemos hacer para terminar de secundaria”. Trueno, entusiasmado, respondió: “Me encantaría, me encantaría”. Pergolini subrayó el valor simbólico del gesto: “Sería un gran ejemplo para la gente que te sigue”. Trueno, entre risas, agregó: “Mi mamá te lo agradecería con el corazón en la mano, te lo digo”.

El tono humorístico se mantuvo mientras repasaban las dificultades con francés y otras asignaturas. Trueno bromeó sobre su nivel en el idioma: “Je m’appelle Mateo”, y luego reconoció: “Qué mal que me iba en francés, boludo. Mirá, creo que era la que peor me iba de todas. Era muy difícil”. Pergolini intentó animarlo: “Para mí esa está aprobada”. El artista replicó: “Yo prefiero inglés, que encima no hablo nada...”, lo que generó nuevas risas entre los presentes.

Pergolini reafirmó su compromiso de ayudar a Trueno a finalizar el secundario, incluso planteando la posibilidad de intervenir ante el colegio: “Yo voy, yo te juro que voy y hablo en tu nombre", señaló el conductor, bromeando con la posibilidad de ofrecer entradas para los shows a cambio de lograr que lo aprueben. Trueno, agradecido, comentó: “Algo me va a ayudar eso, un examen menos”.

Más allá de las bromas, el cierre del encuentro dejó en claro la determinación de Pergolini de acompañar a Trueno en este desafío, con la promesa de ajustar sus propios planes para priorizar el apoyo al artista en el inicio del próximo año escolar.