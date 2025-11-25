Oriana Sabatini mostró su rutina de entrenamiento en su sexto mes embarazo: “Mientras esperas”

En medio de su gestación, Orian Sabatini compartió la actividad física que realiza a diario (Instagram)

Desde que anunció su embarazo en septiembre pasado, Oriana Sabatini atraviesa una etapa tan movilizadora como llena de alegría y cambios. Fruto de su relación con Paulo Dybala, la llegada de su primera hija la encuentra viviendo cada parte del proceso con intensidad, ternura y mucha naturalidad, algo que refleja a diario en sus redes sociales. Más allá de los posteos llenos de emoción y las palabras sobre lo que siente, la cantante y modelo decidió mostrar, en las últimas horas, cómo se prepara física y emocionalmente para la llegada del bebé, en medio de rutinas y actividades pensadas para su bienestar y el de la niña que crece en su panza.

Alejada de mitos y poses ideales, Oriana llevó su embarazo al gimnasio y lo compartió sin filtros: en las imágenes se la vio en plena clase de pilates en reformer, concentrada y dedicada, mientras realiza movimientos de fuerza y estabilidad. La protagonista absoluta de la jornada es, sin dudas, su panza, ya en una etapa avanzada de la gestación. Lejos de quedarse quieta o bajar la intensidad, la artista lució una rutina exigente y cuidada, moviéndose con calma, precisión y control, y manteniendo la postura mientras trabajaba brazos, piernas y zona media. Oriana parece enfocada, serena, y transmite la idea de que la espera por su hija se vive también a través del movimiento.

En otro de los registros de la misma clase, Oriana se pudo apreciar recostada sobre una pelota de pilates apoyada en el reformer: piernas flexionadas, pies sujetando la barra y un brazo en alto. La imagen combina control, respiración y elongación, trabajando apertura de pecho y zona lumbar, sectores clave durante el embarazo. Cada movimiento es ejecutado con suavidad, cuidando la alineación pese a la exigencia, y reforzando esa conexión total entre cuerpo y mente que ella misma destaca en cada publicación.

La modelo compartió su clase de pilates en medio de la espera de su bebé

El look elegido para entrenar fue fiel a su estilo: short deportivo negro y top gris de manga larga, que deja la panza al descubierto, sin maquillaje, pelo recogido en una cola alta y un aire relajado y deportivo que escapa a la producción y prioriza la comodidad. Sobre el video, se pudo leer la frase “mientras esperas”, acompañada de un moñito rosa, que aportó un matiz tierno y emotivo al material. Lejos de exageraciones o poses forzadas, la actriz eligió mostrarse en versión genuina y real, enfocada en sentirse bien y acompañar el proceso desde un lugar sincero.

No todo es gimnasio y pilates en la vida de Oriana. Hace apenas dos semanas, la familia Sabatini vivió un viaje muy especial en Nueva York. A través de varias postales y relatos en sus historias, Oriana mostró la combinación entre turismo urbano, momentos compartidos y una experiencia que describió como “un sueño hecho realidad”: asistir a la obra teatral Harry Potter y el Legado Maldito, en la que actuaba nada menos que Tom Felton, el recordado Draco Malfoy de la saga cinematográfica.

Esa noche, la emoción tuvo varios niveles. No solo se trató del esperado debut de Felton en Broadway, sino también del ambiente de comunión y expectativa que se vivía en el teatro. Oriana confesó que, durante gran parte del espectáculo, luchó con la sensación de estar viendo una película y no la vida real. “Fue un delirio total, tuve que recordarme varias veces durante la función que no estaba viendo una peli y que era la vida real”, escribió apenas salió del teatro, aún cautivada por el impacto de la experiencia. Luego, en tono divertido, bromeó sobre el insomnio generado por la adrenalina: “Chau, no sé quién me duerme ahora. Coleccionista de Harry Potter, sos la responsable de que ahora ya nadie me va a aguantar”.

En medio de su viaje por Nueva York, Oriana Sabatini tuvo la oportunidad de ver a Tom Felton sobre el escenario (Instagram)

Mientras la cuenta regresiva avanza y la llegada de su hija se acerca, Oriana transita cada día con una mezcla de cuidado, actividad, disfrute y emoción. Su naturalidad, el modo en que comparte la maternidad y la búsqueda de bienestar inspiran a miles y la consolidan como una de las voces más frescas y transparentes del espectáculo actual. La aventura recién empieza y, por ahora, la vive a pleno: en movimiento, con el corazón abierto y los ojos puestos en todo lo bueno que está por llegar.