Lourdes Fernández reveló el motivo de su internación y agradeció el cariño recibido: “Nos vemos después de la recuperación”

Lourdes Fernández explicó que su internación se debe a una histerectomía por miomas, priorizando su salud antes del regreso de Bandana (Video: Instagram)

Lourdes Fernández atraviesa horas decisivas. A horas de ingresar al quirófano, la cantante de Bandana grabó un video para sus seguidores en el que explicó, con honestidad y emoción, el verdadero motivo de su internación y aprovechó también para agradecer los mensajes de apoyo que recibió luego de su llamativa ausencia en LAM (América TV), donde estaba pautada una entrevista tras el regreso de la banda a los escenarios.

“Bueno, buenas tardes. Acá terminando con el prequirúrgico…”, comenzó diciendo en el video que compartió en su cuenta oficial. Con voz suave y gesto cansado, Lourdes aclaró que su salida repentina del estudio de LAM había generado confusión y que quería contar “un poquito de qué se trataba todo”.

La artista confirmó que deberá someterse a una histerectomía, una cirugía mayor que implica la extracción del útero y los ovarios debido a los miomas que arrastra desde hace tiempo. “Me banqué todo lo que pude porque teníamos muchos proyectos con las chicas”, explicó, haciendo referencia al esperado regreso de Bandana, que volvió a presentarse con éxito y ante una multitud de fans.

La cantante de Bandana agradeció el apoyo de sus fans y colegas tras anunciar su cirugía mayor y su ausencia en LAM (Instagram)

“Tengo miomas, que son quistes benignos. Por suerte está todo bien”, aclaró, intentando transmitir calma pese a la sensibilidad del momento. Y enseguida remarcó que esta intervención marca “el cierre de una etapa” que transitó acompañada por amigas, colegas y fanáticos que no dejaron de sostenerla en los momentos más duros.

En el mismo posteo, Lourdes agradeció específicamente a Gustavo Yankelevich, a sus compañeras Valeria Gastaldi, Lissa Vera y Virginia Da Cunha, y también a Ángel de Brito y al equipo de LAM, quienes se preocuparon por su estado durante la transmisión. “Gracias a todos por el amor”, escribió junto a un emoji de corazón. “Nos vemos después de la recuperación. Se vienen cosas hermosas”.

Su mensaje llegó apenas un día después de conocerse que, tras ausentarse nuevamente de LAM, Lourdes había enviado un chat al productor Pepe Ochoa para descomprimir rumores y reconocer que estaba atravesando horas sensibles: “Ángel, sos siempre nuestro ángel protector. Te amamos con toda nuestra alma. Perdoname, ya se me acaban las horas y tengo que ir a la internación, por eso me fui”.

El regreso de Bandana a los escenarios se mantiene en pie, según Lourdes Fernández, quien prometió volver tras su recuperación

En esa conversación también dejó entrever el desgaste emocional que enfrenta desde hace semanas, en medio de especulaciones mediáticas vinculadas a la interna de Bandana tras la situación de violencia de género que sufrió hace algunas semanas: “Hay cosas que son reales y otras que no. Pero llamen a mi madre”, bromeó con ironía, intentando relativizar la tensión que la rodea.

Lourdes ya venía transitando un malestar físico profundo. En privado había comentado que estaba “angustiada y ocupada” por todos los estudios médicos que debía realizarse, mientras intentaba sostener compromisos artísticos. Pero esta semana el cuadro llegó a un punto límite.

LAM acompañó su decisión sin presiones. Ángel de Brito, al confirmarse su ausencia, optó por un mensaje de pura empatía: “Mejor que esté tranquila, que se interne para la operación. La veremos a la vuelta cuando esté mejor”. La reacción del conductor se sumó al apoyo de colegas y a los cientos de mensajes que inundaron las redes sociales apenas se conoció su video.

Aunque su salud hoy es prioridad, Lourdes dejó un mensaje esperanzador para los fanáticos que celebraron el regreso de Bandana a los escenarios. Con la voz entrecortada pero firme, aseguró que esta pausa es solo momentánea y que volverá cuando su recuperación lo permita. “Nos vemos después de la recuperación. Se vienen cosas hermosas”, insistió, dejando en claro que los proyectos del grupo siguen en pie y que la energía del reencuentro con el público la impulsó en estos días de incertidumbre.