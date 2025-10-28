Teleshow

La promesa de Thiago Medina a su hermana melliza que lo eligió padrino de su hijo

Mientras se recupera del accidente que lo tuvo al borde de la muerte, el influencer compartió una profunda dedicatoria a Brisa y a su sobrino a punto de nacer

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Thiago junto a su hermana,
Thiago junto a su hermana, Brisa, quien espera a su primer hijo (Instagram)

Después de semanas difíciles y de una recuperación que aún continúa, Thiago Medina está atravesando un presente cargado de emociones y reencuentros. Lejos del aislamiento que supuso el accidente de moto sufrido en septiembre, el joven surgido de Gran Hermano 2022 (Telefe) hoy se apoya en su familia y comienza a reconstruir sus sueños, acompañado del afecto incondicional de sus seres queridos. Con el alta médica ya en el pasado, cada avance es motivo de celebración. Y en ese contexto, una noticia familiar lo llenó de alegría: fue elegido padrino del bebé de su hermana melliza, Brisa.

La unión en el clan Medina se fortaleció con cada visita, cada palabra de aliento, y especialmente con la compañía de Brisa, quien transcurrió la recta final de su embarazo rodeada no solo de expectativas, sino del calor que solo una familia puede dar. Ahora, con la llegada del bebé Ehidan, la historia sumó un nuevo giro de felicidad: Brisa confirmó a través de sus redes sociales que eligió a Thiago como padrino de su hijo, un gesto que desató ternura entre sus seguidores y que el propio Thiago honró con una promesa. “Voy a estar siempre para lo que necesités, para vos y para tu bebé”, escribió dedicado a su melliza.

Las redes se tiñeron de cariño y nostalgia. Thiago no solo celebró la noticia con palabras, también compartió la historia de Instagram de Brisa, donde lucen juntos en varias imágenes actuales y en una foto de cuando eran chicos, dejando a la vista la inconfundible complicidad de los hermanos. Allí, Brisa le dedicó un emotivo texto: “No sabés la felicidad que me da saber que vas a ser el padrino de Ehidan. Desde siempre fuiste mi compañero de risas, mis locuras y mis días difíciles, y ahora vas a ser también el cómplice de esta nueva vida que llega”.

La promesa que le hizo
La promesa que le hizo Thiago a su hermana y a su sobrino

El mensaje no terminó ahí. En una muestra más del vínculo que los une, Brisa continuó: “Seguro también le vas a enseñar alguna que otra travesura. Gracias por ser como sos, por estar siempre, por dar tanto sin pedir nada. Te amo con el alma, y me emociona saber que mi hijo va a tener un padrino tan increíble como vos”. La ternura y la gratitud se reflejaron en cada línea, reforzando el lazo inquebrantable de los mellizos Medina.

En el proceso de sanar, Thiago contó siempre con el amor y el respaldo incondicional de su entorno. Además del acompañamiento familiar, uno de sus motores más grandes siguió siendo el amor por sus hijas, fruto de su relación con Daniela Celis. Hace algunos días, el joven volcó sus emociones en redes sociales con una serie de fotos sonriente junto a las gemelas, acompañadas por palabras llenas de sinceridad. “Gracias a Dios puedo seguir disfrutando a mis dos princesas. Ellas son la razón de vivir y de pasar todo lo que pasé. Gracias a ellas tuve la fuerza necesaria para poder superar todo. No me quería ir sin verlas crecer, son la razón de mi felicidad. Las amo con todo mi corazón. Gracias a todos los que rezaron por mí”, escribió, visibilizando el rol crucial de sus hijas en su recuperación.

El tierno posteo del joven
El tierno posteo del joven con sus hijas, Aimé y Laia (Instagram)

La calidez de la familia, la fortaleza de Brisa durante el embarazo, el nacimiento del pequeño Ehidan y el compromiso de Thiago como padrino se entretejen hoy con el emotivo reencuentro con sus hijas y el deseo de reconstruir la felicidad. Cada paso en la recuperación de Medina no solo es motivo de alivio para quienes lo quieren, sino también una inspiración sobre la importancia de los afectos y la esperanza cuando la vida da un nuevo giro.

