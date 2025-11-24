El conmovedor discurso de Hernán Lirio con su perro Ramoncito en los Martín Fierro Latino: “Le daban 2 años de vida”

Hernán Lirio recibió un premio a mejor programa en viajes y turismo en el Martín Fierro Latino (América TV)

El escenario del Martín Fierro Latino volvió a iluminarse con emociones fuertes cuando Hernán Lirio ganó el premio en la categoría Viajes y Turismo en Televisión, gracias a su programa Tenés que ir (Canal 9, Argentina). La noche del último domingo, la competencia no fue poca cosa: en la terna figuraban también “El clan, en busca de la aventura”, de Chile, y “Todos podemos viajar”, emitido por NetTv, Argentina.

La encargada de anunciar el resultado fue Claudia Albertario, quien tomó el sobre y sintetizó el espíritu del programa vencedor. “Tenés que ir es más que un programa de viajes, junto a Hernán y Ramoncito los invita a descubrir Argentina y el mundo mostrando gente, cultura, sabores, con emoción auténtica. En la pantalla de Canal 9 los domingos a las 10”, expresó desde el escenario. No fue un simple reconocimiento, sino la confirmación de un viaje interior y colectivo.

Hernán Lirio y Ramoncito, con la emoción a flor de piel tras recibir las etatuillas en los Martín Fierro Latino

Hernán, acompañado como siempre por Ramoncito, subió al escenario bajo una lluvia de aplausos que no se detuvo ni un instante. Tomó el micrófono, respiró hondo, alzó la estatuilla y dejó ver una emoción genuina, bordeando las lágrimas. “Qué alegría, qué felicidad, es el segundo. Nosotros viajamos con Ramoncito y el año pasado cuando vinimos y ganamos este premio, el primero, el tan esperado, yo se lo dediqué a él porque tiene una enfermedad y gracias a Dios la sorteó. La está llevando recontra bien adelante. Se llama Síndrome de Cushing, y cuando a un animalito se lo diagnostican viven dos años nada más, y el veterinario nos dijo que él va a vivir más, y está con el tratamiento re bien, esa es mi mayor felicidad”, pronunció, sin titubear ni ocultar sus sentimientos.

El salón, colmado de figuras y representantes de la industria, se rindió ante la sinceridad de la revelación. La emoción al agradecer el premio fue reconocida por todos los presentes en la ceremonia, quienes, tras prestar atención al relato, no escatimaron aplausos. El relato de Hernán no fue solo el de un premio; fue el de una lucha diaria, la de Ramoncito contra el Síndrome de Cushing, una enfermedad que suele dejar poco margen de esperanza para los animales que la padecen. Pero Ramoncito desafía ese pronóstico, y en cada viaje, en cada episodio, lleva consigo esa batalla ganada, una vez más.

Ramoncito Lirio y un momento único en los Martín Fierro Latino

La entrega del Martín Fierro Latino a Tenés que ir consagró no solo una visión distinta del turismo, sino también una historia de afectos y superación. En un rubro donde el asombro por los paisajes suele ser protagonista, aquí la emoción se coló en las miradas y en los abrazos sobre el escenario. ¿Quién dice que los premios no pueden cambiar el curso de una vida, o devolver algo de esperanza? El eco de los aplausos en la noche argentina parece responder.

Hace solo unos meses, el conductor se mostró agradecido y emocionado por el presente de su mascota, y destacó: “Pensar que hace un año me dijeron que te ibas a morir. Se te empezó a caer el pelito y tu cuerpito se debilitó… Se me vino el mundo abajo y pausé mi vida para acompañarte. Hoy eso quedó atrás, lejos ¡y decretando que ya se terminó!”.

¿Qué transforma a un vínculo en refugio? ¿Qué convierte a una mascota en familia?Ramoncito encontró en Lirio apoyo incondicional. En su mensaje, adjuntó un carrete de fotos y videos de su último viaje juntos a Jujuy, arropando su testimonio de todo aquello que han compartido. “Nuestra vida juntos fue y es hermosa. Ojalá tengamos muchos más viajes para compartir. Te amo @ramoncitolirio!”. Hay duelos que se esquivan, batallas que se libran con la tenacidad de quien no está dispuesto a renunciar.