Así fue el bautismo de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: las fotos de un día inolvidable

Este fin de semana, Sol Pérez y Guido Mazzoni celebraron uno de los momentos más emocionantes desde la llegada de su hijo Marco, quien con casi ocho meses recibió su bautismo en una ceremonia íntima, cálida y al aire libre. Bajo un sol radiante y rodeados de la naturaleza, la pareja reunió a familiares, amigos y varias figuras del ambiente en un festejo que combinó decoración campestre, dulzura en cada detalle y un clima profundamente afectivo.

Como suele ocurrir en este tipo de eventos, la madre del niño compartió en sus redes sociales gran parte de la jornada. Las imágenes muestran tanto la emoción del rito como la alegría que envolvió a todos los presentes, con una estética armónica basada en tonos neutros, texturas suaves y serenidad. La decoración fue uno de los aspectos principales. Se montaron livings rústicos con sillones de madera clara y almohadones en beige, guirnaldas de retazos de tela en diferentes estampas y una mesa dulce que incluía heladitos decorados, galletitas artesanales y muffins con el nombre “Marco”. Todo se integraba con el entorno natural, donde los árboles aportaban sombra y un aire de frescura ideal para una jornada cálida.

El look de Sol acompañó por completo ese espíritu veraniego. La modelo eligió un conjunto blanco de broderie compuesto por un top con volados y una falda corta con capas y movimiento. Completó el estilo con alpargatas con plataforma y cintas anudadas, un peinado suelto y lacio, y un maquillaje natural que resaltaba su sonrisa en cada foto.

Por su parte, Guido Mazzoni lució una camisa blanca y bermudas de lino beige, un look cómodo y acorde al clima que además combinaba con su hijo. Marco, el verdadero protagonista, llevaba una delicada camisa celeste rayada, una bermudita beige y zapatitos estilo alpargata. En varias de las postales también se lo ve usando un pequeño gorrito en tono arena, que además de completar su outfit le brindaba protección del sol.

Entre las figuras invitadas estuvieron Josefina “China” Ansa y Diego Mendoza, quienes asistieron con su pequeño bebé, y también Eva Bargiela junto a Gianluca Simeone, acompañados de su hijo recién nacido. Las imágenes de los tres bebés juntos, en brazos de sus padres, provocaron ternura inmediata entre los seguidores: una escena que simboliza una nueva etapa compartida por este grupo de amigos, ahora unidos también por la maternidad y la crianza.

Las fotos muestran diferentes momentos de la celebración. En varias de ellas, Sol aparece sosteniendo a Marco mientras él sonríe a la cámara con una expresión llena de vida. En una de las escenas más dulces, la presentadora está sentada en un sillón de madera con su hijo sobre las piernas; Marco mira de frente con una sonrisa abierta, mientras su mamá lo abraza con ternura y le baja la mirada con evidente emoción.

Otras fotos reflejan el entorno: el verde del pasto, los árboles frondosos que enmarcaban la ceremonia y la luz suave que atravesaba el follaje. Se ve a Sol, Guido y Marco posando como familia, pero también junto a amigos que se acercaban para saludarlos y sacarse fotos con el pequeño bautizado. En varias imágenes se los ve interactuando con los invitados, entre ellos los padrinos del niño, quienes también posaron con el bebé y lo sostuvieron en distintos momentos.

La mesa dulce, que tuvo un rol protagónico en las imágenes, estaba decorada con tonalidades claras y elementos artesanales. Heladitos de palito, galletitas circulares, mini tortas y muffins con estrellas doradas y nubes blancas daban un toque de fantasía infantil. La armonía estética fue, sin duda, uno de los puntos más destacados de la jornada.