Valeria Mazza agradeció los mensajes de preocupación luego del intento de robo en su casa: “Estamos muy bien”

Valeria Mazza agradeció los mensajes luego del intento de robo (Video: Instagram)

La residencia de Valeria Mazza y Alejandro Gravier en San Isidro fue escenario de un intento de robo el miércoles por la tarde, mientras ambos se encontraban en España por compromisos laborales. La situación cobró notoriedad cuando la reconocida modelo y conductora compartió su experiencia y estado de ánimo a través de un video en sus redes sociales. En el mismo abordó el incidente y agradeció el apoyo recibido.

“Primero quiero empezar diciéndoles que estamos muy bien. Muchísimas gracias por todas las demostraciones de cariño”, expresó Mazza al inicio de su mensaje, transmitiendo tranquilidad a sus seguidores tras el episodio ocurrido en su hogar. La modelo optó por referirse al tema en el contexto de un video donde se preparaba para la semifinal de Bailando con las Estrellas, el programa que conduce en España, combinando su rutina profesional con la comunicación de lo sucedido.

En su intervención, Mazza no solo se refirió al incidente, sino que también compartió detalles sobre sus actividades en el viejo continente y la inminente difusión de su documental. “Estoy muy, muy, muy contenta porque a partir de mañana domingo veintitrés, de Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, en toda Latinoamérica, van a poder ver a través de Hola TV un Sueño Dorado, mi documental, y aquí en España por Divinity el próximo jueves”, anunció, mostrando entusiasmo por el alcance de su nuevo proyecto audiovisual.

La modelo concluyó su mensaje enfocada en sus compromisos profesionales y en la expectativa por el estreno de su documental, que estará disponible para el público latinoamericano y español en los próximos días.

El episodio generó preocupación inmediata en el círculo cercano de la pareja, aunque rápidamente llegaron mensajes de tranquilidad. Apenas corrió la noticia, Alejandro habló en exclusiva con Teleshow desde Madrid, donde se encontraba en reuniones, y llevó calma. “Está todo bien”, remarcó. En cuanto a los hechos, explicó: “Está todo controlado y está siendo investigado por la policía. No se llevaron nada porque al ver que había gente, salieron corriendo. Por suerte no pasó a mayores, pero deberemos volver a ver el tema de la seguridad”.

Desde Europa, Alejandro Gravier habló sobre la situación de inseguridad en su hogar de San Isidro, donde se encontraba su hija presente (Desayuno Americano - América)

El empresario reconoció que estos hechos no son ajenos a la vida diaria de los argentinos y subrayó la necesidad de un cambio a nivel social. “Estos temas los vemos a diario y son recurrentes. En algún momento esto debe frenarse y creo que todos estamos de acuerdo en que esto no puede pasar en ningún lado, en ninguna casa, sea quien sea. Ojalá sirva para que se pueda mejorar la seguridad de todos y que sea un punto de unión entre todos los argentinos”, expresó a este medio.

Con la situación ya más calmada, Gravier dialogó con Desayuno Americano (América), donde volvió a resaltar el clima de preocupación que vive la zona de San Isidro, duramente golpeada por hechos delictivos en el último tiempo. “Cuando pasan estas cosas, todos pensamos igual. Así que ojalá sirva para que se pueda solucionar, ya que estas cosas no deberían ocurrir”, enfatizó.

Sobre el estado de ánimo de su hija luego del asalto frustrado, Gravier fue claro: “Taína está bien. Creo que se exageró el tema. La contuvimos, es una persona bastante sólida y había mucha gente en la casa en ese momento, por lo que por eso se ve que no entraron”, explicó el papá, mostrando agradecimiento por la reacción y entereza de su hija.

También se refirió al ánimo de Valeria luego de enterarse del episodio: “Esto nos pone en alerta, ella está bien y justo ahora está en una reunión de producción de Bailando con las estrellas, pero estamos tranquilos. El barrio es muy seguro, hace 27 años que estamos ahí y, a pesar de haber vivido en todos lados, amo mi país y no me quiero ir. Si hay un poco de inseguridad, debemos volver a la seguridad. No soy especialista, pero soy optimista, y creo que esto nos une y hay que buscar una solución”.