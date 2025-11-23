Teleshow

La desopilante discusión de Jimena Barón y su pareja por las compras en un supermercado: “Me trataste de rata”

En medio de los preparativos para recibir invitados a almorzar, la cantante y su novio protagonizaron un divertido debate sobre los productos que ambos adquirieron

Previo a recibir invitados a su casa, Jimena Barón y Matías Palleiro protagonizaron un divertido debate ante los gastos en el supermercado (Instagram)

Desde la llegada de Arturo en junio pasado, la vida de Jimena Barón y Matías Palleiro dio un giro completo: a cinco meses de haberse convertido en mamá por segunda vez, la artista reparte sus días entre anécdotas de crianza, momentos de ternura y discusiones cotidianas propias del nuevo ritmo familiar. Siempre dispuesta a mostrar la realidad sin filtro, este fin de semana Jimena volvió a divertir a sus seguidores al compartir una discusión de pareja que se desató por las compras del supermercado y terminó en una auténtica miniserie de historias.

Este fin de semana, el reality espontáneo de Jimena sumó un capítulo más, en el que la pareja compartió con sus seguidores una de esas discusiones cotidianas que muchos reconocen: el debate por las compras en el supermercado y la comida “reservada para invitados”. A través de sus historias de Instagram, Barón mostró el detrás de escena de un asado para amigos, donde descubrió que parte del queso especial, pensado para la picada, había desaparecido misteriosamente. La intérprete de La Cobra no dudó en ironizar: “Situación normal de convivir con hombres. Compramos ayer para la picada del asado que tendremos con gente que vamos a recibir hoy. Entonces saco el queso que compramos ayer para cortarlo. ¿Alguien sabe dónde está esta mitad? ¿Dónde está?”.

Matías, desde la cocina, respondió con lógica masculina: “Tenés batatas y cosas allá. Está lleno de batatas”. Fiel a su estilo, la cantante retrucó: “¿Qué tiene que ver una batata con un queso?”. El intercambio continuó a puro cruce de indirectas, hasta que la cantante develó lo que, en realidad, la tenía indignada: “¿Qué subí hoy? El escándalo que hiciste en el supermercado. Digamos la verdad, nos separamos de caja, peleados. Yo pagué mi chango, vos el tuyo. Me trataste de rata, chequeaste el valor. Yo gasté más guita que vos. No lo podías creer”, explicó entre risas, mientras Matías escuchaba sin poder evitar sumarse al juego.

Jimena mostró que su pareja
Jimena mostró que su pareja se comió la mitad del queso para la picada que iban a realizar (Instagram)

No es la primera vez que las discusiones domésticas alcanzan el estatus de viral en la pareja. En octubre, la llegada de Arturo a la casa ya había revolucionado la rutina y el descanso. Aquella vez, Jimena no dudó en mostrar los detalles de la convivencia nocturna con su hijo y su pareja, en medio de despertares, colchones separados y una familia ensamblada por el cansancio pero también la risa.

La última escena viral protagonizada por Barón y Palleiro fue un fiel reflejo del lado B de la maternidad. En un video intitulado “4:20 AM separados”, Matías, después de una noche dificultosa compartiendo cama, lanzaba al aire su queja: “Tirás las rodillas. Me clavaste las rodillas”. Jimena, sin perder el humor, retrucaba: “Es tu primera noche durmiendo con nosotros. Porque desde que nació ese chico, que agarrás un colchón y te dormís acá”. Entre risas, carcajadas e ironías, la pareja compartía la épica batalla por el camarote, mientras el pequeño Arturo era el auténtico protagonista, ocupando el centro de la cama familiar.

A esas horas, la discusión escaló: Matías insistía en su rol de papá colaborador, asegurando haber dejado “la cama entera” para Jimena y levantándose para la mamadera. Jimena, más realista, respondía: “Si, yo te dejo la cama entera. Un pañal le tuviste que cambiar. Ah, no, casi nos separamos. A las cuatro y veinte de la mañana, casi nos separamos”. La escena sumó bromas sobre sábanas, almohadas y hasta hernias de disco. Matías, en tono de amenaza cariñosa, eligió el remate: “Hoy dormís en otro lado. Te vas a mi sillón”. Los dos terminaron el video entre carcajadas, reflejando cómo la pareja articula las pequeñas diferencias en medio del amor, agotamiento y aprendizaje mutuo.

Matías Palleiro y Jimena Barón vivieron una tensa jornada nocturna al intentar dormir junto a su bebé en la misma cama (Instagram)

La naturalidad y sinceridad con la que Jimena comparte la complejidad de la maternidad contemporánea contagia identificación entre sus seguidores. Los mensajes de apoyo y complicidad no tardaron en llegar. “Sos lo más, Jime”; “Me siento tan identificada”; “En cada casa pasa igual”; “¡No hay descanso para las mamás!”, fueron algunos de los cientos de comentarios que se agolparon bajo sus publicaciones.

Así, mientras Jimena y Matías enfrentan los días de familia, trabajo y pareja en modo realista, el humor y la autocrítica quedan como sus mejores aliados. Los desafíos de la paternidad, los cruces por el queso y las discusiones nocturnas son solo la punta del iceberg de un vínculo que, aunque se tambalea de madrugada, termina cada jornada fortalecido por la risa y la elección de seguir construyendo juntos.

