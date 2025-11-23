El mensaje de Tini Stoessel a María Becerra tras el lanzamiento de su álbum: “Pudiste convertir en arte lo que tanto dolió”

Tini Stoessel colaboró con María Becerra en "Hasta Que Me Enamoro", tema que está incluido en el álbum Quimera (Crédito: Warner Music)

El reciente lanzamiento de Quimera, el nuevo álbum de María Becerra, generó una ola de reacciones en el mundo de la música latinoamericana. Entre ellas, Tini Stoessel se destacó al dedicarle un emotivo mensaje a Becerra a través de sus redes sociales, donde celebró la capacidad de su colega para transformar el dolor personal en arte y subrayó la importancia de su colaboración en la canción "Hasta que me enamoro".

“Qué lindo formar parte de este proyecto y más sabiendo todo lo que significó para vos todo este proceso”, expresó Stoessel, a través de una story en su perfil, haciendo referencia al recorrido personal de Becerra durante la creación del disco.

En su mensaje, Stoessel no solo felicitó a Becerra por el lanzamiento, sino que también aludió a una experiencia dolorosa que marcó la vida de la artista. “Ver como pudiste convertir en arte lo que tanto te dolió”, escribió, en alusión a la difícil pérdida de un segundo embarazo que atravesó la oriunda de Quilmes y que inspiró parte del contenido del álbum. La cantante cerró su dedicatoria con palabras de afecto y orgullo: “Te quiero mucho, estoy orgullosa de vos”, e invitó a sus seguidores a escuchar el disco completo.

El mensaje de Tini Stoessel a María Becerra tras la presentación de su álbum (Instagram)

Quimera se presenta como un álbum conceptual en el que Becerra explora distintas facetas personales a través de cuatro alter egos: Maite, Jojo, Shanina y Gladys. Cada uno representa aspectos como la vulnerabilidad, la sensualidad, la dualidad y la raíz, respectivamente, y habita tres canciones que exploran géneros y emociones diversas. Sin embargo, en el núcleo del disco, Becerra se muestra sin máscaras, abordando temas como el amor, la verdad, la caída y la sanación. En este espacio, la artista se despoja de toda ficción para hablar de lo que duele y de lo que, a pesar de todo, salva.

La colaboración entre Stoessel y Becerra en "Hasta que me enamoro" marcó el cierre de la trilogía dedicada al personaje Shanina, uno de los alter egos de Becerra. El sencillo, de corte afrobeat, explora la vulnerabilidad y la dependencia emocional. El día del estreno de la canción, ambas artistas compartieron un live en Instagram donde repasaron el proceso creativo y la amistad que las une. “No puedo más de la emoción, es un temazo, estoy demasiado feliz con el video, la canción, con terminar la historia de Shanina. Con una canción tan importante, con una persona tan importante. Gracias por el cariño que nos han dado”, manifestó María durante la transmisión.

María Becerra al lado de Tini Stoessel en el video High Remix. (Foto @maria_becerra22)

La cantante relató cómo se gestó la colaboración: “Fue alto proceso. Hace tiempo nosotras veníamos en un ping-pong de canciones, porque hace un montón teníamos ganas de hacer la vuelta y volver a cantar una canción juntas. Pensando ahí, tenía esta canción que es la parte tres de Shanina, y literalmente fue la primera persona a la que le mandé la canción, porque una trilogía tan importante como esta, realmente necesitaba de otra persona que sea igual de comprometida con la historia. Y yo sé lo que a vos te gusta actuar, lo que te gusta comprometerte en tu trabajo, lo dedicada que sos y todo. Le decía a mi equipo: ‘Ella es la persona indicada para mandarle esta canción porque se va a comprometer’. Y tipo, amiga, cuando hablamos del video hicimos ese brainstorming y al otro día tipo me mandaste un guion así...”.

Stoessel, por su parte, destacó la conexión personal que surgió durante el proceso: “Siento que se dio en un momento de nuestras vidas que más allá de la canción, como que empezamos a conectar con nuestras vidas nuevamente, después de mucho tiempo de no haber hablado tan profundo. Eso también nos llevó a poder hacer este proyecto y esta canción de la manera en la que salió. Mari manda audios muy largos, muy explicativos. Y yo soy fan. Yo te escuchaba y vos me contaste con mucho compromiso todo lo que significaba para vos en tu vida el poder contar estas historias, debido a ciertos procesos también que fuiste pasando. Y desde ese lugar lo sentí muy de adentro y me quedé pensando y dije: ‘Voy a tirar ideas’, porque también vos me diste ese lugar y ese espacio”.

El vínculo entre ambas artistas se reflejó también en el escenario. Durante el show Futttura en Tecnópolis, Stoessel sorprendió al público al invitar a Becerra a compartir el escenario. La aparición fue cuidadosamente planeada: Becerra esperó oculta detrás de la escenografía para mantener la sorpresa, interactuó con los bailarines y grabó el momento, que luego compartió en redes sociales. Al salir, saludó a Tini con humor: “Amiga, ¿no quedó un fernecito para mí?”, en alusión a la temática de bar de la escenografía y la larga espera. Tras la interpretación conjunta, María agradeció: “Gracias por haber estado ahí amiga. Qué lindo interpretar ‘Por primera hasta que me enamoro’”.

La relación de amistad y respeto mutuo entre Stoessel y Becerra quedó patente en sus recuerdos compartidos y en la forma en que valoran su vínculo dentro de la industria musical. Durante la charla previa al lanzamiento, Becerra evocó la época de Miénteme y la dedicación de ambas en el rodaje: “Empezás a tener una revolución de emociones. Lo vi y dije: ‘Qué chiquitas que éramos’. Me acuerdo que fueron dos días de rodaje. Vos te quedaste conmigo hasta las seis de la mañana. Arrancábamos a filmar a las siete de la mañana”.