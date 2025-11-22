Teleshow

Romina Uhrig le celebró el cumpleaños de 15 a su hija Mía: las mejores imágenes del reencuentro de los ex Gran Hermano

La fiesta reunió a muchas figuras televisivas en una noche marcada por la alegría

Así fue la fiesta de 15 de Mía, la hija de Romina Uhrig

El cumpleaños de 15 de Mia Uhrig, hija de Romina Uhrig, se convirtió en un evento que atrajo la atención tanto de seguidores de la farándula como del público general. La celebración, realizada el sábado, se destacó por la presencia de ex participantes de Gran Hermano y por momentos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, como la interpretación de “Thinking out loud” de Ed Sheeran a cargo de El Cone, Marcos Ginocchio y Alfa, quienes compartieron escenario en un show improvisado que generó gran repercusión.

La fiesta, organizada por Uhrig para su hija mayor, reunió a figuras reconocidas del ambiente televisivo y musical en el salón de eventos Palacio Leloir. De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, el ambiente fue de alegría y complicidad, con los ex Gran Hermano abrazados y sonrientes durante la actuación que se convirtió en uno de los puntos más comentados de la noche. El video de la interpretación circuló rápidamente y se posicionó entre los contenidos más vistos y compartidos en plataformas digitales.

Mía, la hija de Romina Uhrig, bailó el vals con Marcos Ginocchio

Entre los invitados se encontraban varios ex participantes del reality, como Thiago Medina, Camilota, Daniela Celis, Juli Poggio y Ulises Apostolo, además de los protagonistas del show musical. También asistió la periodista Pilar Smith, quien compartió imágenes del evento, y el cantante L-Gante, que aportó su música a la celebración, así como la banda de cumba SDB (Soñadores de Barrio). La presencia de estas figuras reforzó el carácter mediático de la fiesta y contribuyó a su difusión en redes sociales.

Marcos Ginocchio, Alfa y Alexis Quiroga ("El Cone") cantaron “Thinking out loud” de Ed Sheeran en el 15 de Mía, la hija de Romina Uhrig

La presencia de Thiago Medina fue muy celebrada, ya que la fiesta de Mía fue una de sus primeras salidas nocturnas luego del alta que recibió tras el durísimo accidente que lo dejó en coma. Precisamente Romina Uhrig fue una de las personas que más cerca estuvo de su ex compañero de Gran Hermano, y cuando logró la recuperación señaló: “Es un milagro de Dios. Los milagros existen. Estamos todos muy felices. Sus nenas estaban como shockeadas. al verlo y después empezaban a soltarse y se le subían encima, él feliz".

Romina Uhrig y su hija
Romina Uhrig y su hija Mía, en su fiesta de 15
Thiago Medina, Pilar Smith y
Thiago Medina, Pilar Smith y Camilota, entre los invitados al 15 de Mía Uhrig

Romina cuenta con una trayectoria que abarca tanto la política como los medios de comunicación. Fue diputada nacional por el Frente de Todos entre 2019 y 2021 y, previamente, ocupó cargos de gestión en la intendencia de Moreno durante la administración de su ex pareja Walter Festa, de quien tuvo una escandalosa separación. Además, es profesora de Educación Física y ha mantenido una presencia activa en la vida pública, tanto en el ámbito político como en el mediático, especialmente tras su participación en Gran Hermano, donde alcanzó el cuarto puesto gracias al apoyo del público.

Daniela Celis, Romina Uhrig y
Daniela Celis, Romina Uhrig y Juli Poggio, en la fiesta de los 15 de Mía Uhrig
Pilar Smith junto a L-Gante,
Pilar Smith junto a L-Gante, que cantó en la fiesta

En su presentación en el reality, Uhrig destacó su vínculo con la política y su compromiso con causas sociales, mencionando su apoyo a la ley de cupo laboral trans y su crianza junto a una tía travesti. “Vivo en Moreno y me encanta la política. Cuando fui diputada, acompañé la ley de cupo laboral trans, porque a mí me crió mi tía que era travesti”, expresó en declaraciones recogidas por Infobae. Su carrera política incluyó también una candidatura a concejal en 2021, aunque no logró acceder al cargo.

En el plano personal, Uhrig es madre de tres hijas: Mia, fruto de una relación anterior, y Felicitas y Nina, nacidas durante su matrimonio con Festa. Actualmente, luego de su separación de Damián Ávila, estaría en una relación, aunque no se conoció el nombre de su nueva pareja. Además, la ex diputada ha compartido aspectos de su vida cotidiana y su relación con la imagen personal, señalando: “Me encanta entrenar, me cuido mucho y soy bastante insegura conmigo misma”.

La foto de fin de
La foto de fin de fiesta de Mía, junto a sus amigos

La celebración de los 15 años de Mia reflejó el entorno familiar y social de Uhrig, así como su capacidad para combinar su vida pública con momentos personales de alto perfil. Fiel a su estilo, la ex diputada afronta cada nueva experiencia con autenticidad y entusiasmo.

