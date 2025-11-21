Teleshow

Valeria Gastaldi le respondió a Lissa Vera por el conflicto de Bandana: “La gente piensa que no la bancamos, y es al revés”

La confrontación entre las integrantes del grupo pop argentino mantiene en vilo a sus seguidores. Invitada por Ángel de Brito, Gastaldi dio su posición sobre la interna

Valeria Gastaldi le respondió a Lissa Vera: "Es ella la que no banca a Bandana"

El conflicto interno en Bandana, la reconocida banda pop argentina, sumó un nuevo episodio tras la reciente respuesta pública de Valeria Gastaldi a las declaraciones de Lissa Vera. En medio de la exposición mediática de las tensiones personales, Gastaldi revirtió las acusaciones de Vera y puso en duda quién realmente apoya al grupo, en un cruce de versiones que mantiene en vilo tanto a los seguidores como al público general.

La disputa se intensificó luego de que Lissa Vera, en una entrevista, manifestara sentirse desplazada por sus compañeras. “Sentí que me soltaron la mano todos”, expresó Vera, aludiendo a una supuesta falta de respaldo del resto de Bandana. Además, señaló que los problemas personales dentro del grupo se filtraron a los medios, lo que, según ella, rompió los códigos internos: “Lo que pasa en Bandana queda en Bandana, siempre fue así para mí. Y ahora los códigos se están empezando a romper”.

Valeria Gastaldi y Lissa Vera:
Valeria Gastaldi y Lissa Vera: la interna de Bandana escaló a límites insospechados

Frente a estas afirmaciones, Valeria Gastaldi, invitada por Ángel de Brito a #ÁngelResponde, por Bondi, no tardó en responder de manera directa y con un tono coloquial. Durante su intervención, y mientras oía lo que Lissa Vera había señalado ayer sobre su soledad dentro del grupo, Gastaldi comenzó a hacer mohines que y dejó en claro su desconcierto ante la situación: “Pongo caras porque es todo un despelote. O sea, nos encontramos en el ensayo, está todo bien y de repente, explosiones por todos lados”. Según su relato, el último encuentro del grupo transcurrió con normalidad, incluso con gestos de afecto, hasta que la calma se vio interrumpida por la abrupta suspensión de actividades por parte de Vera.

Gastaldi relató que, tras el ensayo, la situación cambió de manera inesperada: “Nos habíamos visto hace un par de horas”. La suspensión de entrevistas y compromisos, sin explicaciones claras, generó malestar entre las integrantes. “Eso es lo normal, quedamos en control”, afirmó, aludiendo a la costumbre de mantener la comunicación y el compromiso grupal.

En medio de un conflicto
En medio de un conflicto interno, Bandana se prepara para celebrar sus 25 años

La cantante también abordó la percepción pública sobre el apoyo dentro de la banda. “Virginia en un momento me decía, afligida, que la gente piensa que nosotros no la bancamos. Es al revés”, sostuvo Gastaldi, invirtiendo la acusación y sugiriendo que es Vera quien se ha distanciado del grupo. Ante la pregunta sobre si sentían que Vera no respaldaba a Bandana, Gastaldi fue contundente: “Y no, porque teníamos todo un plan de reencontrarnos con la gente los 25 años, que si yo de repente dijo: Perdón, estoy estresada, me bajo. Está bien, eso es respetable, pero hay que hablarlo y no en los medios, hay que hablarlo en persona”.

El trasfondo emocional del conflicto quedó expuesto en las palabras de Gastaldi, quien remarcó la importancia de resolver las diferencias de manera privada y directa, lejos de la exposición pública y el ruido mediático. Para la cantante, el diálogo personal es fundamental para superar las diferencias y preservar la esencia del grupo.

