“La técnica del Exorcista”: Jimena Barón reveló el método que usa para negociar con su pareja

Jimena Barón contó cuál es su método para que su esposo haga lo que ella quiere

Jimena Barón, reconocida actriz, cantante e influencer argentina, compartió en sus redes sociales el particular método que utiliza para influir en las decisiones de su esposo, Matías Palleiro. A través de una anécdota doméstica relatada con humor y acidez, Barón mostró cómo maneja situaciones cotidianas en su vida familiar, generando una ola de reacciones entre sus seguidores.

Luego de escribir en su Instagram “les dejo la técnica del Exorcista para que tengan un mejor finde XXL. Las quiero mucho mis reinas ❤️“”, la actriz comenzó a desarrollar su método en un video: “Estamos acá. Solos”, dijo Barón mientras tomaba mate junto a su hijo menor, Arturo. “Días solos tenemos. Matías se fue con Momo a un evento de fútbol, no sé qué cosa…”, relató, dejando entrever que la salida de su esposo con su hijo mayor no fue tan espontánea como parecía. Según su testimonio, la verdadera historia era que Palleiro planeaba ir solo al evento, sin contar con la intervención de Barón tras una noche de poco descanso.

La artista describió con detalle el momento en que decidió encarar a su esposo, que supuestamente se iba a ir sin que ella lo notara: “La historia verdadera es que se estaba yendo solo. Entonces, no contó con que yo dormí dos horas, me iba a levantar, lo iba a increpar en la cocina y le iba a decir: ‘¿A qué hora te vas vos a esto que me dijiste, a este evento que...?’, inquirió. “Ahora en un rato”, cuenta que respondió su esposo. La conversación continuó con ella de mal humor: “Pero si es a las ocho de la mañana”. ‘Sí, sí, pero es medio lejos y qué sé yo’, continuó el relato de Barón, que actuó el ida y vuelta con Palleiro: “‘¡Ah! ¿Y a qué hora volvés?’ Y me dijo: ‘Y... tipo cuatro de la tarde’. Entonces llegó el momento cumbre del acting: “‘¿¡Qué!?... ‘Ah, todo el día te vas. Todo el día... La próxima, decime: ‘Yo me voy todo el día, no me voy a un evento un rato’. Eso no es ‘un rato. Con un bebé no es un rato eso, es que te vas todo el día”.

Jimena Barón y su parejam Matías Palleiro (Instagram)

Barón ilustró la tensión del momento con una referencia visual, una imagen de Linda Blair caracterizada en su personaje de El Exorcista: “Yo creo que le puse esta cara. Me saludó, dijo chau, me dio un beso. Yo creo que hice así. No sé qué cara puse”.

La resolución de la situación llegó con una estrategia que, según la propia Barón, suele dar resultado en su dinámica de pareja. “Yo me puse a lavar los platos, frenéticamente, para que se escuche mi tensión, mi mal humor, mis ganas de separarme. Y me dijo: ‘¿Querés que le pregunte a Momo si quiere venir?’ ‘¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Llevalo’. Así que se fue con Momo. Y acá estamos Arturo y yo”, narró entre risas. Reflexionando sobre la escena, agregó: “Y así es todo en la pareja, con los hombres. Nunca desde la paz. Siempre... Siempre... (y vuelve a poner la foto de El Exorcista ) Siempre... Y funciona”. Y cerró la escena hablándole a Arturo, que estaba fuera de cámara: “¡Hola, amorcito! Y ahora estoy de buen humor”.

La autenticidad y el humor con los que Barón compartió su experiencia no pasaron desapercibidos para sus seguidoras, quienes rápidamente le manifestaron su apoyo y admiración. “Y es así que una logra que los hombres hagan las cosas ‘espontáneamente’”, escribió una. La segunda amplió: “Tengo 57 años, cuantas cosas que antes no se podían compartir y sentíamos igual! Y sentíamos culpa ! Que bueno q se puedan reír un poco”. "Sabes la de matrimillas que acumulaste?! Anotalas", escribió una tercera. “Jajajajajaj te amo 😂😂😂. Nos representas a todas", anotó una cuarta. Y otra redondeó: “😍🤣nunca mejor representado el sentimiento jajajajjaa".

Pero entre los mensajes destacados, y haciendo pie en el histrionismo de Barón, una usuaria le escribió: “Necesito volver a verte actuar”. Ante este pedido, Barón respondió con una primicia para sus seguidores: “Pues vuelvo en el 2026 ✨ queda acá escrito”.

Con relatos cotidianos y confesiones personales, Barón mantiene un vínculo cercano con su público, mostrando que la convivencia en pareja y la maternidad pueden estar llenas de desafíos, pero también de ingenio y humor.