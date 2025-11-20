Santiago del Moro recorrió la casa de Gran Hermano Generación Dorada y anticipó grandes cambios: “Prepárense”

La edición 2026 de Gran Hermano incluirá una convivencia mixta entre famosos y participantes anónimos (Video: LAM, América TV)

La maquinaria para el desembarco de Gran Hermano Generación Dorada ya está en marcha. A tres meses del estreno previsto para febrero de 2026, Santiago del Moro sorprendió al mostrar por primera vez la casa más famosa del país antes de que comiencen las obras de remodelación. Fue el propio conductor quien compartió en sus redes un recorrido exclusivo junto al equipo de Telefe y dejó en claro que se avecina una transformación profunda.

En la imagen que difundió, Del Moro aparece dentro de la vivienda acompañado por directivos del canal y la producción, entre ellos Darío Turovelzky, Federico Levrino y Martín Borrillo, en un ambiente que se mantiene igual a como quedó al finalizar la última edición. El espacio muestra su diseño actual, con la estética reconocible del living y el comedor, evidenciando que la renovación aún no comenzó. Según anticipó el conductor, esto cambiará por completo en cuestión de semanas.

“Hoy recorrimos la casa más famosa previo a las remodelaciones y cambios para ‘Gran Hermano Generación Dorada’. Se viene un antes y un después que va a dar que hablar. Prepárense”, escribió Del Moro, dando el puntapié oficial al operativo reestructuración.

Santiago del Moro anticipó una profunda remodelación en la casa de Gran Hermano Generación Dorada para la edición 2026 (Captura: Instagram)

Aunque no reveló detalles específicos, el mensaje fue interpretado como una señal de que la nueva temporada tendrá una identidad visual distinta a las anteriores. La intención sería modernizar la casa y adaptarla a una edición que incluirá dinámicas inéditas y un enfoque diferente en la convivencia, manteniendo las reglas tradicionales del formato pero con una impronta renovada.

El animador, que será nuevamente la cara visible del ciclo, se mostró entusiasmado en sus redes por el proyecto. Su visita a la casa junto con el equipo técnico también indica que el proceso de preparación está entrando en una etapa clave, mientras continúa el casting presencial que se desarrolla en la productora donde históricamente se eligen a los participantes.

Hace algunos meses, en conversación con Intrusos (América TV), el presentador se refirió a la novedad que traerá la próxima temporada. “Se viene también una nueva edición: una parte de la casa van a ser famosos y otras no, así que la gente ya se está anotando”, aseveró al ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

La nueva temporada de Gran Hermano Generación Dorada promete una identidad visual renovada y dinámicas inéditas (Video: Intrusos, América TV)

“Esta sería la cuarta temporada que hacemos desde la vuelta al canal de GH, así que hay que darle como una vuelta de tuerca”, contó, sobre las novedades que preparan para el formato y cuánto interviene en la dinámica del programa. “Yo participo desde otro lugar, desde un armado un poco más general. Soy parte del equipo, pero no soy productor ejecutivo. Me gusta estar, me gusta ver, pero cuando está un poco más avanzada la cosa”, detalló.

Además, hace pocas semanas, Ángel De Brito confirmó en el ciclo LAM que, tras un accidente de tránsito que lo mantuvo internado por un mes, Thiago Medina será parte del reality nuevamente: “Va a ingresar a la casa uno, él va a entrar a la casa y ella va a estar en el panel”. La dinámica quedó clara: Thiago volverá al encierro más famoso del país, mientras Daniela Celis –su pareja, apoyo y cómplice– participará del panel del programa, encargándose de analizar los movimientos, reacciones y pequeñas traiciones de la casa más vigilada.

El anuncio disparó especulaciones y comentarios entre los panelistas. Fefe Bongiorno no tardó en señalar la tensión inevitable: “Está bien pensado porque a la primera que él empiece a estar con alguien, Daniela va a reaccionar”. El rol de observadora no será sencillo. Yanina Latorre se sumó, tajante: “Él me aburre, ella me encanta”. Así, el show renueva su apuesta por los vínculos rotos y la posibilidad de escándalos en tiempo real.