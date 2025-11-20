Maxi López se quebró en Masterchef al hablar de sus hijos y Wanda Nara lo consoló ante las cámaras

En un adelanto de la siguiente emisión del certamen, Maxi López se mostró sensible al referirse a cómo se siente cuando está lejos de sus hijos (Instagram)

Desde su ingreso a la cocina de Masterchef Celebrity (Telefe), Maxi López logró conquistar al público argentino con una mezcla de humor, carisma y esa buena onda que despliega frente a las cámaras, especialmente en los intercambios con su expareja y conductora del programa, Wanda Nara. Sin embargo, detrás de esa fachada vibrante, el exfutbolista también muestra un costado sensible que, esta semana, sale a la luz en el anticipo de la próxima emisión del reality.

Fue la propia Wanda quien, a modo de adelanto, compartió en redes un emotivo fragmento de lo que se verá en la gala de hoy: la entrada en escena de los hijos de los participantes, incluidos los de Maxi y la conductora. Los pequeños de los famosos se sumarán a la competencia para acompañarlos en un desafío especial, pero no todo fue alegría. Ante la consulta directa de Wanda, Maxi tuvo un momento de gran sinceridad: “¿Qué es lo más difícil de tener a los chicos lejos?”, le preguntó su exmujer. López, quien vive hace años en Europa con su pareja Daniela Christiansson, su hija Elle y un bebé en camino, respondió con el corazón en la mano: “Que te la pasas extrañándolos”.

La respuesta, cargada de emoción, impactó rápidamente en el estudio y en quienes presenciaban la escena. Los ojos de Maxi comenzaron a llenarse de lágrimas, que corrieron por su rostro hasta que, visiblemente conmovido, intentó limpiarlas y recomponerse. Ante la reacción de su exesposo y el clima de ternura que se generó, Wanda no dudó en acercarse para darle un abrazo sentido, confirmando que el lazo parental que los une sigue vigente, más allá de cualquier conflicto del pasado o diferencias personales.

Ante las lágrimas de su expareja al hablar por sus hijos, Wanda le dio un sentido abrazo (Captura de video)

La publicación del clip de ese momento por parte de Nara generó reacciones instantáneas entre sus seguidores. En cuestión de minutos, la sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo y emoción. “Qué lindo el gesto entre ambos”; “Te amamos, Maxi”; “Me encantó ese abrazo entre papás”; “Wanda y Maxi me emocionan. Ellos son los verdaderos protagonistas del programa”; “Nunca me van a hacer odiarte, Maxi”; “Maxi es un tipazo”, fueron solo algunos de los mensajes destacados, celebrando el gran gesto de humanidad y empatía entre los conductores.

Cabe mencionar que la gala no solo contará con la presencia de los hijos de López: otros concursantes también compartirán espacio culinario con sus pequeños. Algunas figuras como Evangelina Anderson, Emilia Attias y Valentina Cervantes vivirán con sus familias este episodio especial, donde el desafío pasa por la técnica y el sabor, pero también por la emoción y la complicidad en familia.

No es la primera vez que Maxi y Wanda dan la nota juntos frente a las cámaras. El miércoles por la noche, protagonizaron un momento improvisado con Ian, el influencer y compañero de cocina en ese momento. Wanda irrumpió en la mesada donde trabajaban y tiró la consigna con humor: “¿Están trabajando juntos?”. “Sí, me estoy guiando ahí”, respondió Ian, mientras Maxi sumaba: “Nos vamos ayudando”. La presentadora quiso indagar aún más: “¿Pero quién se copia a quién?”, preguntó entre risas. Fue allí cuando Maxi, revisando la preparación de Ian, bromeó: “Hay que controlar el alga”.

Maxi López elogió a Wanda Nara como "una buena mamá" durante una divertida gala de MasterChef Celebrity (MasterChef Celebrity -Telefe)

La dinámica fue creciendo en complicidad cuando Ian, agradecido por la ayuda de López, le lanzó un espontáneo: “Gracias, pa”. Ese “pa” despertó la parte más divertida del sketch familiar. Wanda, entre sonrisas y tono cómplice, retrucó: “Lo estás manejando vos a Maxi, veo”. Ian, jugando hasta el final, agregó: “Me ayuda”. Y entonces, llegó la pregunta que disparó la carcajada general: “¿Vos serías mi mamá?”, le preguntó a Wanda. La conductora, fiel a su impronta, respondió rápidamente: “Y sí”. La cocina de MasterChef se transformó en una familia postiza por unos minutos, con Ian saludando: “Hola, ma”, y Maxi no se quedó atrás: “Ay, mamá. Tiene plata esta mamá. Es una buena mamá”.

Así, Masterchef Celebrity sumará en su próxima emisión una dosis extra de emociones, mezcla de familias, recuerdos, humor y la certeza de que, a pesar de los caminos difíciles y las historias compartidas, la vida y la cocina siempre dan margen para el reencuentro, la ternura y las nuevas oportunidades.