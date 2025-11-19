La llamativa foto que compartió Mauro Icardi con la China Suárez en el avión antes de volver a Estambul

La China Suárez y Mauro Icardi durante su llegada al aeropuerto de Ezeiza (Captura TV)

La presencia de Eugenia China Suárez y Mauro Icardi en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza generó gran expectativa entre los presentes y los medios, marcando el final de su estadía en Argentina y el regreso a su vida en Turquía. Después de una semana, la actriz y el futbolista emprendieron el vuelo sin los hijos de ella, quienes permanecerán en Buenos Aires al cuidado de sus padres.

En la previa, la pareja se mostró sonriente y unida, tomados de la mano mientras atravesaban la terminal rumbo al avión que los llevaría de regreso a Estambul. Los detalles de su vestimenta llamaron la atención: Suárez eligió un crop top negro, chaqueta tipo militar con bordados dorados, pantalones cargo verde oliva y zapatillas deportivas blancas con detalles en negro y rojo, completando su look con una gorra de los New York Yankees y una valija de una marca de lujo.

Icardi, por su parte, optó por un conjunto monocromático compuesto por remera blanca, camisa negra liviana, pantalones cargo al tono, gorra negra y zapatillas oscuras, acompañado de equipaje de alta gama. Antes de abordar, el futbolista tuvo un gesto especial al regalar una camiseta del Galatasaray a un empleado de la aerolínea, reforzando la imagen de cercanía que ambos proyectaron durante su paso por el aeropuerto.

Una vez arriba del avión, el futbolista compartió la última postal de sus días en Buenos Aires. Mauro y Eugenia se inclinan uno hacia el otro en una composición que puede interpretarse como una síntesis que define su estadía en el país, sin mayores conflictos, disfrutando de su historia de amor. Ella actúa una expresión de burla mientras que él parece simular un beso. “Chau Argentina, hasta pronto”, escribió el rosarino al pie de la foto, arrobando a su novia y aventurando el próximo regreso al país que podría darse para las fiestas.

La China Suárez y Mauro ICardi antes de emprender vuelo a Turquía (Instagram)

De esta manera, la pareja deja Buenos Aires como transitó estos días: en armonía. Los motivos principales del viaje fueron el reencuentro del delantero con sus hijas, fruto de su relación con Wanda Nara, y la promoción y estreno del nuevo proyecto de la actriz, Hija del fuego: la venganza de la bastarda. Atrás parecen haber quedado los escándalos con la conductora de MasterChef Celebrity, que supieron terminar con presencia policial, allanamientos y amplia cobertura mediática.

En las próximas horas se reincorporarán a la vida turca, que lo tiene a Mauro como una de las figuras del Galatasaray y cuyo ritmo de vida la China parece haber adoptado. “Estoy feliz, pero a un nivel que no sabía que existía. Turquía me da paz, siento que ese lugar ya lo conocía. Es muy distinto, pero me adapté rápido. Salgo a caminar, dejo a los chicos en el colegio y recorro la ciudad. Mauro entrena, a veces a la mañana y otras a la tarde”, señaló en la entrevista con Moria Casán en su programa de El Trece.

La organización familiar gira en torno a los horarios escolares de sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, y a los compromisos deportivos de Icardi. La actriz relató: “Yo me levanto antes para preparar todo y llevar a los chicos. Después, si puedo, vuelvo a acostarme un rato. Mauro depende del entrenamiento”. Entre risas, Suárez compartió: “Él es mi desayuno”. Las cenas familiares también se han adaptado al horario turco: “Me gusta cenar temprano con los chicos a las ocho, ocho y media. Tienen colegio, esa es la rutina en Turquía. Mauro antes cenaba muy tarde, ahora se adaptó”.