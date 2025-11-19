La intimidad del ensayo de Andrea Bocelli y Nicki Nicole antes de brillar juntos en el concierto de San Isidro

La prueba de sonido de Nicki Nicole antes de su concierto con Andrea Bocelli en el Hipódromo de San Isidro (Video: Instagram)

La noche del martes en el Hipódromo de San Isidro fue de pura emoción y música para la historia. Nicki Nicole vivió un hito en su carrera al compartir escenario con Andrea Bocelli, durante el concierto del tenor italiano en Buenos Aires. El público fue testigo de un cruce generacional único cuando la cantante argentina fue invitada por el italiano para interpretar juntos el clásico “Vivo per lei” en español. Miles de asistentes celebraron la combinación de la fuerza vocal del referente de la ópera internacional con el sello propio de la rosarina, en un encuentro que desbordó ovaciones y dejó imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

La expectativa por ver a Nicki y Bocelli juntos había crecido ya en las horas previas, en parte por los videos de sus ensayos que comenzaron a circular en Instagram. Fue el propio tenor quien subió un breve clip mostrando el proceso: su mano en el piano, la voz de Nicki sumándose de a poco y la complicidad antes del gran salto al escenario.

Nicki y Andrea practicaron juntos acompañados de un piano antes de subir al escenario

La joven artista no tardó en replicar ese video y sumó otras imágenes de la intimidad de la previa. “Les dejo la prueba de sonido”, escribió, acompañando el mensaje con un emoji sonriente y un corazón blanco y, a la vez, dejando a la vista la emoción de prepararse junto a una leyenda.

Ya sobre el escenario, la química entre ambos se hizo sentir. La interpretación de “Vivo per lei”, orquesta sinfónica incluida, fue uno de los grandes momentos de la noche. El público, emocionado, respondió con una ovación y una avalancha de videos en redes, celebrando ese puente entre la ópera y el pop urbano. Bocelli y Nicki supieron unir dos universos y generar una conexión real, traducida en aplausos, asombro y una memoria musical difícil de igualar.

La intimidad del encuentro de Andrea Bocelli y Nicki Nicole: el cruce de generaciones y estilos

El artista italiano y la rosarina compartieron el escenario en una noche mágica en el Hipódromo de San Isidro

Apenas terminado el show, Nicki recurrió a sus redes para expresar todo lo vivido. “La mejor noche de mi vida acaba de suceder”, escribió en X apenas finalizó la presentación. Los mensajes no dejaron de llegarle y, ya entrada la madrugada, la rosarina confesó: “Chicos, ¡sigo sin creerlo!”. Cuando amaneció, su emoción seguía intacta, y sumó a sus historias: “Buen día, ¡obviamente no dormí nada!”. Entre la salida de entradas para su próximo show y el estreno de la nueva temporada de la serie Envidiosa, el clima en las redes era de felicidad y agradecimiento extremo.

La emoción fue compartida por Bocelli, quien no dudó en calificar ese instante como “un honor”. El italiano destacó lo vivido en Buenos Aires y celebró “el talento y la calidez de una gran artista argentina”, palabras que Nicki no tardó en agradecer. La admiración viajó en ambas direcciones: el público argentino y los fanáticos internacionales no dejaron de replicar el encuentro en plataformas digitales, celebrando el cruce de estilos y el orgullo de ver a la joven artista nacional junto a una figura de fama mundial, en especial a poco tiempo de anunciar su primer concierto sinfónico en el Teatro Colón.

Las imágenes y los clips de los ensayos, compartidos primero por parte del artista italiano y luego por la rosarina, también reflejaron el trabajo detrás de escena y todo el esfuerzo puesto para que la interpretación resultara perfecta. El corazón y la frescura de Nicki sumados al profesionalismo y la experiencia de Bocelli generaron un momento único, de esos que trascienden cualquier escenario.

Nicki Nicole y Andrea Bocelli deslumbraron al cantar juntos frente a miles de personas en el Hipódromo de San Isidro (Gentileza Prensa)

Así, la noche que unió la voz de Nicki con la de Bocelli quedó marcada como una cumbre: el puente entre generaciones, el homenaje a la emoción de la música, y la prueba de que los sueños, a veces, superan todo lo imaginado. Y mientras sigue recibiendo mensajes de cariño y videos de fans, la rosarina lo resume con sencillez y euforia.

Crédito de fotos: @lorenzo.montanelli/Dale Play.