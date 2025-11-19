Nicki Nicole, la primera exponente de la música urbana en presentarse en el Teatro Colón

Nicki Nicole anuncia un show sinfónico en el Teatro Colón, fusionando música urbana y clásica en Buenos Aires (Nicolás Vilchez)

Después de su exitoso y multitudinario show en Rosario, Nicki Nicole busca dar un paso más en su carrera. La joven, una de las voces más representativas de la música urbana argentina, confirmó que se presentará con un show sinfónico en uno de los recintos más emblemáticos de Buenos Aires: el Teatro Colón. La artista rosarina, reconocida por su capacidad para fusionar géneros y estilos, llevará su repertorio a uno de los escenarios más destacados de la ciudad.

Nicki Nicole anuncia un show sinfónico en el Teatro Colón, fusionando música urbana y clásica en Buenos Aires (REUTERS/Ronda Churchill)

La presentación, bajo la dirección musical de Nico Sorín, reunirá a más de 70 músicos en escena. En este formato sinfónico, Nicki reinterpretará sus canciones más emblemáticas, permitiendo al público descubrir nuevas dimensiones en su obra. La velada se anuncia como una oportunidad única para experimentar la música urbana desde una perspectiva orquestal, en un espacio tradicionalmente reservado para la ópera, el ballet y la música clásica. La elección del Teatro Colón subraya la intención de la artista de expandir sus horizontes creativos y de tender puentes entre universos musicales que, hasta ahora, parecían distantes.

El impacto de este evento trasciende lo artístico: Nicki Nicole será la primera exponente de su generación y del movimiento urbano argentino en presentarse en el Colón. Este cruce entre la música popular contemporánea y la tradición clásica representa un hito tanto para la artista como para el emblemático teatro porteño, y simboliza la apertura de nuevos caminos para la cultura argentina.

Nicki Nicole brilló con un show sinfónico ante 250 mil personas en el aniversario de Rosario: “Orgullosa de haber nacido acá” (Crédito: Gobernación de Santa Fe)

El anuncio del concierto, organizado para el 19 de febrero, llega en un momento de consolidación internacional para la cantante. Recientemente, fue nominada por primera vez a los Premios Grammy en la categoría “Mejor Álbum de Música Urbana” por su disco Naiki, que también le valió una nominación a los Latin Grammy 2025. El álbum, lanzado a finales de 2024, debutó en el Top 9 Global de Spotify y ya suma más de 150 millones de reproducciones en plataformas digitales, con colaboraciones junto a Duki y Khea. Estas distinciones refuerzan el carácter innovador de Naiki y su regreso a las raíces musicales de la artista.

El antecedente más cercano de este formato sinfónico tuvo lugar en Rosario, donde Nicki Nicole ofreció un concierto ante más de 250.000 personas en el Monumento a la Bandera, en el marco del 300° aniversario de la ciudad. Aquella jornada reunió a familias, amigos y fanáticos que colmaron el centro y el parque, creando una atmósfera de celebración colectiva. La artista, visiblemente conmovida, saludó a su público con palabras que resonaron en toda la ciudad: “Qué alegría poder decir esto: Buenas noches, Rosario. Estoy orgullosa de haber nacido aquí”. El repertorio, adaptado a la potencia de la orquesta, incluyó temas como “Wapo Traketero”, “Colocao”, “Perdido” y “Ya No”, y momentos de profunda conexión con los asistentes, como cuando confesó: “Me hicieron vivir la mejor noche de mi vida. Gracias de corazón. No saben lo que emociona a uno y lo que es estar en casa”. El espectáculo también rindió homenaje a la cumbia santafesina con un tributo a Los Palmeras, convirtiéndose en una postal de identidad y pertenencia para Rosario.

El evento marca un hito cultural al unir la tradición del Teatro Colón con la innovación de la música urbana argentina (Nicolás Vilchez)

La llegada de Nicki Nicole al Teatro Colón no solo representa un logro personal, sino que también encarna el espíritu de una generación que transforma la música argentina y la proyecta al mundo. Su capacidad para unir tradición y modernidad, barrio y escenario internacional, se refleja en cada paso de su carrera y en la expectativa que genera este concierto sinfónico, donde la emoción y la innovación se darán cita en una noche destinada a quedar en la memoria colectiva.

Las cifras que acompañan la trayectoria de Nicki Nicole reflejan su alcance global: 23 millones de seguidores en Instagram, 16 millones de oyentes mensuales en Spotify, 16 millones de seguidores en TikTok y 5 millones de suscriptores en YouTube. Durante 2023, agotó nueve funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires y realizó giras internacionales que la llevaron a presentarse ante 500.000 personas en 13 ciudades europeas, Marruecos y Estados Unidos, con localidades agotadas en Nueva York, Los Ángeles y Miami durante su “ALMA World Tour”. Este recorrido artístico, marcado por la superación constante de fronteras, encuentra en el Teatro Colón un nuevo escenario para la evolución de su propuesta.