La angustia que llevó a Nati Jota a desobedecer a sus médicos: “No aguanté la presión social”

La influencer se refirió al importante momento que está transitando desde que se operó sus ojos, en contraste con las críticas recibidas

Nati Jota tras la operación de ojos decidió desobedecer el consejo de sus médicos por las críticas que recibió (Video: Instagram)

La influencer Nati Jota enfrentó una cirugía ocular para corregir su miopía y astigmatismo, pero reveló que ignoró indicaciones médicas debido a la presión social y estética que la rodea. El relato de cada etapa, salpicado de humor y honestidad, desnuda la contradicción de buscar un nuevo yo mientras las opiniones ajenas no cesan.

Durante años, los anteojos acompañaron a Nati Jota en la televisión y el streaming. Se convirtieron en su marca personal, en una extensión inseparable de su imagen. No era solo ver mejor: eran un escudo, un gesto habitual, casi un accesorio sentimental. ¿Qué ocurre cuando cae ese escudo? ¿Qué siente quien durante tanto tiempo encontró allí su refugio?

“No debí haber hecho eso, me delineé. Todavía mi oculista no me había permitido, pero no aguanté la presión social y sus críticas y sus comentarios pasivo-agresivos, diciendo ‘Nati, te rebanco, te requiero mal, te aconsejo que te delinees, te va a quedar mejor, te hace los ojos muy chiquitos’“, lanzó la periodista y conductora en una historia de Instagram. Reveló haber cedido a la tentación de maquillarse, aun sabiendo que su equipo médico se lo había prohibido. “No me delineaba porque no podía y hoy tampoco puedo sin embargo lo hice ¿por qué?”, se cuestionó en voz alta.

Nati Jota reveló cómo fue la operación con la que dejó atrás los lentes: "Vos ves todo, pero no sentís nada"

En el mismo video, se permitió reír un poco de sí misma y contestarse: "Porque no me banqué el mainstream“, deslizó. Las redes explotaron en respuestas, consejos, mensajes que oscilaron entre el cariño y la presión, entre la opinión bien intencionada y la crítica sutil.

“Ustedes dirán que son un lindo consejo, es un consejo para bien”, admitió la influencer. Sin embargo, también señaló la contradicción que vive quien está atravesando un cambio estético y todavía se siente insegura: “Sí, pero cuando no te podés delinear como que entonces te quedás con otra parte del consejo que es ‘así te queda como el or...’ y uno se está amigando con algo nuevo”. Vulnerable y punzante, remató: “Igual, nada, si quieren seguimos, los comentarios pueden decir igual te delineaste como el or..., no cambian nada, traté de alinearme solo por afuera”.

La cirugía, largamente pospuesta por la influencer fue el punto de inflexión. Decidió contar el detrás de escena, ese que pocas veces es genuino en redes sociales. "La operación (la que me hice yo, entiendo que hay otras) fue para corregir mi miopía y astigmatismo. Después de un tiempo sin aumentar la graduación, se considera operable. Te anestesian mucho los ojos con gotas. Sentís los párpados muy pesados“, describió en una publicación dedicada a detallar la experiencia médica.

La influencer detalló el procedimiento
La influencer detalló el procedimiento para corregir miopía y astigmatismo, destacando la importancia de la estabilidad en la graduación

Así, paso a paso, detalló todo el procedimiento. “Al toque entrás, te acostás en la camilla boca arriba, entrás para que te quede por encima de la cara la maquinola. Te tapan un ojo. Al otro lo ubican bien y te dicen todo el tiempo: ‘Mirá la luz verde.’ Hay unas rojas al costado que me daban fobia, el pensamiento intrusivo de moverme hacia ellas no dejaba de aparecer”, relató.

Incluso en el quirófano, el humor y la franqueza encontraron lugar. “El doctor, en mi caso, me iba diciendo a la perfección todo lo que iba viendo y eso me daba mucha tranquilidad. Vos ves todo, pero no sentís nada. Y ves ‘todo’, ni siquiera es todo. No entendés bien qué están haciendo. Solo ves algo que pasa, luces, ruido, más borroso, menos borroso“, contó.

Las descripciones técnicas parecieron suavizarse con su ironía: "Abren la tapita del ojo, la cortan, le dejan una puntita ‘pegada’ y la mueven. Dicho así da impresión, pero la verdad es que no ves ni te das cuenta. Ahí actúa el láser, posta cinco segundos, y vuelven a cerrar la tapita. Fin del toque. Todo eso dura, literal, dos minutos“. No faltó la anécdota inesperada: “Tengo un video de todo el proceso en uno de los ojos y dura dos minutos. No lo subo porque puede dar impresión al pedo, y porque tengo miedo de que Instagram me denuncie”.

Hoy, sin anteojos, busca reconciliarse con su imagen, con las miradas propias y ajenas, e intenta seguir su propio camino.

Guido Kaczka contó por qué eligió a Vicuña para su nuevo proyecto y opinó de la polémica con la China Suárez

El conductor y productor habló del desembarco del actor al frente de The Balls, en medio del malestar que generó la presencia de la actriz en el canal

Los motivos por los que la China Suárez regresó a Turquía sin sus tres hijos

La actriz volvió junto a Mauro Icardi a Estambul para retomar la rutina y lo hizo sin Rufina, Magnolia y Amancio, quienes quedaron a cargo de sus respectivos padres

Guido Kaczka y la conmovedora historia de Enzo, el niño que desafió prejuicios y sueña con bailar en el exterior

Tiene 12 años, es el único bailarín clásico de su pueblo y su historia se transformó en símbolo de superación. El apoyo familiar y el reconocimiento del público en Buenas noches Familia le abren nuevas puertas para su futuro

La estresante situación que vivió Julieta Poggio que le impidió entrar a su departamento: “Me avergüenzo”

Entre el caos por la vorágine laboral, la modelo hizo partícipe a su comunidad del momento de tensión que transita

Pampita defendió a Benjamín Vicuña tras los dichos de la China Suárez: “Hacemos todo en equipo”

Luego de las entrevistas a la actriz, donde volvió a cuestionar al actor, la modelo habló del vínculo que tiene con su expareja y de la crianza de sus hijos en común

El hermano de Carlos Bilardo

El hermano de Carlos Bilardo reveló cuál fue la reacción del histórico DT cuando le contaron sobre la muerte de Miguel Ángel Russo

Se enteraron por celular que jugarán un Mundial tras medio siglo y protagonizaron un alocado festejo

Explotaron las críticas contra Bielsa tras la histórica goleada 5-1 que sufrió Uruguay: las dudas sobre su futuro de cara al Mundial 2026

La increíble historia de la selección del país menos poblado que jugará por primera vez una Copa del Mundo: la euforia tras la clasificacion

Cristiano Ronaldo fue uno de los invitados por Donald Trump a la Casa Blanca

Cuba registró un promedio de 700 casos diarios de chikunguña en octubre

Indonesia elevó al máximo la alerta tras la erupción del volcán Semeru en la isla de Java

Así fue la noche histórica de los 575 millones de dólares en la subasta de obras de Klimt, Matisse, Cattelan y van Gogh

Bolivia: Agencia de Hidrocarburos calcula que el 30% del combustible subvencionado es contrabandeado

La frontera territorial del Plan México