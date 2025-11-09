Nati Jota reveló cómo fue la operación con la que dejó atrás los lentes: “Vos ves todo, pero no sentís nada”

Nati Jota contó cómo fue la cirugía refractaria que le permitió dejar atrás los anteojos tras años de usarlos (Video: Instagram)

Durante años, los anteojos fueron parte inseparable de la imagen de Nati Jota. No solo la ayudaban a ver, sino que se convirtieron en su sello personal: una marca de identidad que la acompañó desde sus inicios como cronista hasta su etapa como figura del streaming. Sin embargo, hace unos días decidió cerrar esa etapa y someterse a una cirugía refractaria para corregir su miopía y astigmatismo.

Tras anunciarlo en Olga con una emotiva carta de despedida a sus lentes —“nos vemos en otra vida”, había dicho entre risas y nostalgia—, la conductora decidió compartir con lujo de detalle cómo fue el procedimiento. Lo hizo a través de una historia de Instagram que rápidamente se volvió viral, donde relató minuto a minuto lo que vivió sobre la camilla, sin filtros ni tecnicismos médicos, pero con su particular mezcla de humor, información y cercanía.

El posteo comenzó con una pregunta de una seguidora: “¿Cómo fue la operación? Mi hija tiene 18 años y se quiere operar”. La respuesta de Nati fue tan extensa y precisa que parecía una crónica quirúrgica contada por alguien que, incluso en medio de una experiencia médica, no pierde la capacidad de observarse y narrar. “La operación (la que me hice yo, entiendo que hay otras) fue para corregir mi miopía y astigmatismo. Después de un tiempo sin aumentar la graduación, se considera operable. Te anestesian mucho los ojos con gotas. Sentís los párpados muy pesados”, comenzó explicando.

La influencer detalló el procedimiento para corregir miopía y astigmatismo, destacando la importancia de la estabilidad en la graduación

A partir de allí, relató cada paso de la intervención, rebautizando al equipamiento médico con el humor que la caracteriza. “Al toque entrás, te acostás en la camilla boca arriba, entrás para que te quede por encima de la cara la maquinola. Te tapan un ojo. Al otro lo ubican bien y te dicen todo el tiempo: ‘Mirá la luz verde’. Hay unas rojas al costado que me daban fobia, el pensamiento intrusivo de moverme hacia ellas no dejaba de aparecer”.

Incluso en un contexto quirúrgico, Nati se mostró vulnerable, confesando que tuvo miedo de moverse o pestañear, pero destacó la calma que le transmitió el equipo médico: “El doctor, en mi caso, me iba diciendo a la perfección todo lo que iba viendo y eso me daba mucha tranquilidad. Vos ves todo, pero no sentís nada. Y ves ‘todo’, ni siquiera es todo. No entendés bien qué están haciendo. Solo ves algo que pasa, luces, ruido, más borroso, menos borroso”.

El relato de Nati Jota incluyó cada paso de la operación ocular, desde la anestesia hasta la acción del láser en el ojo

Luego, Nati avanzó hacia el tramo más técnico, sin perder el estilo espontáneo que la caracteriza: “Abren la tapita del ojo, la cortan, le dejan una puntita ‘pegada’ y la mueven. Dicho así da impresión, pero la verdad es que no ves ni te das cuenta. Ahí actúa el láser, posta cinco segundos, y vuelven a cerrar la tapita. Fin del toque. Todo eso dura, literal, dos minutos”. “Tengo un video de todo el proceso en uno de los ojos y dura dos minutos. No lo subo porque puede dar impresión al pedo, y porque tengo miedo de que Instagram me denuncie”, escribió.

Días antes de la operación, en su programa de Olga, Nati había leído una carta dedicada a sus anteojos. Entre la emoción y la risa, se despidió de ellos como si se tratara de una parte de sí misma: “Gracias, queridos anteojos, que con el tiempo y los canjes se convirtieron en decenas de pares, que la Nati que sufría por los feos que cubría la prepaga no hubiera ni soñado. Gracias por participar de esa cadena de motivos que hoy me traen hasta acá”, expresó. También evocó el papel de los anteojos en su vida pública, desde su primer trending topic hasta su consolidación como figura reconocible. Con ironía, se despidió de la posibilidad de ser “la rubia exanteojos o la rubia sin más”, y aclaró: “Tampoco soy tan rubia, la verdad. Es cierto”.