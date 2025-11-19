El insólito momento que vivieron Matías Alé y Martina Vignolo en su luna de miel en Disney: la coincidencia con su boda

Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su luna de miel en Disney tras una boda inspirada en La Bella y la Bestia (Video: Instagram)

La historia de amor entre Matías Alé y Martina Vignolo sigue sumando capítulos de película. Después de su boda en Mar del Plata —que incluyó un vals inspirado en La Bella y la Bestia y un pasaje coreográfico donde la pareja recreó la icónica escena del animado de Disney—, los flamantes recién casados emprendieron su tan esperada luna de miel en Orlando. Y, como si la magia quisiera reforzar el guion que ellos mismos vienen construyendo desde hace meses, el cuento se volvió a cruzar en su camino.

En las últimas horas, tanto Matías como Martina compartieron en sus redes sociales las imágenes más tiernas y significativas del viaje. Entre atracciones, fotos frente al castillo de Cenicienta y outfits a tono con la temática del parque, un detalle se destacó por encima del resto: la pareja se encontró cara a cara con los personajes originales de “La Bella y la Bestia” durante el desfile del Magic Kingdom, justo después de haber recreado ese mismo universo en su casamiento. El guiño fue inmediato y Martina lo subrayó con humor y ternura en sus historias: “La Bella y la Bestia conocen a la Bella y la Bestia”, escribió junto a un emoji de manos aplaudiendo.

La pareja recreó la icónica escena de La Bella y la Bestia en su casamiento y se encontró con los personajes originales en Magic Kingdom

Las imágenes de Matías y Martina frente al castillo de Cenicienta reflejan la magia y felicidad de su viaje a Orlando

Las redes sociales de Matías Alé y Martina Vignolo documentan cada momento especial de su luna de miel en los parques de Disney

La frase no es casual. Una de las escenas más recordadas de su boda fue aquella en la que Martina, vestida como Bella, bailó con una “Bestia” interpretada por Matías, en un guiño que se volvió viral. El baile, inspirado en la versión animada de 1991, fue uno de los momentos más emotivos de la noche y un recordatorio del espíritu lúdico que caracteriza a la pareja desde el inicio de su relación. Por eso, reencontrarse ahora con los personajes originales del cuento durante su luna de miel pareció cerrar un círculo perfecto entre ficción, boda y fantasía.

Para Martina, Disney siempre fue un deseo profundo. Aunque ya había visitado los parques en un viaje familiar, esta vez significó algo diferente: regresó con el amor de su vida, en pleno comienzo de esta nueva etapa como pareja casada. Desde el minuto uno, ambos dejaron claro en sus redes que estaban viviendo un sueño. “Llegamos, y muy muy felices”, escribió ella en una de las primera fotos del viaje, abrazada a Matías frente al icónico castillo y con orejas de Minnie con velo blanco, un accesorio típico de los “honeymooners” del parque.

El beso de los recién casados frente al Castillo de Cenicienta se convirtió en una de las postales más emotivas del viaje

Martina Vignolo cumplió su sueño de regresar a Disney, ahora acompañada por Matías Alé en su nueva etapa como casados

Matías, por su parte, se mostró igual de entusiasmado. En una de las imágenes más significativas del día, posó frente al castillo con los brazos abiertos y escribió: “¡Llegué! Te extrañaba”, dejando entrever su fanatismo por Disney. En otra postal, besando a Martina, agregó: “Honey moon. Te amo”, confirmando la felicidad de ambos en este momento tan especial.

Las historias que compartieron dejan en claro que la pareja vivió la experiencia Disney como dos verdaderos fanáticos. Desde los outfits —remeras con Mickey y Minnie, orejas con brillos, sombreros temáticos, pines oficiales y hasta medias a juego— hasta los pequeños detalles como parches conmemorativos, llaveros y accesorios coleccionables, cada paso estuvo marcado por esa estética clásica que enamora a quienes visitan los parques.

Los outfits temáticos de Mickey y Minnie, junto a accesorios coleccionables, muestran el fanatismo de la pareja por Disney

La foto de las manos entrelazadas con las alianzas y el castillo de fondo simboliza el inicio de la vida matrimonial de Matías y Martina

Una de las imágenes que más impacto generó entre sus seguidores fue la del beso frente al Castillo de Cenicienta. Allí, Matías y Martina se muestran completamente entregados al momento, vestidos con remeras a juego y rodeados por la clásica decoración navideña del parque. Detrás, la estatua de Walt Disney y Mickey refuerza la idea de que este viaje no es uno más: es el comienzo simbólico de su vida como matrimonio, sellado en uno de los lugares más representativos del mundo Disney.

Otra de las postales más emotivas fue la de las manos entrelazadas con las alianzas a la vista y el castillo desenfocado en el fondo. Martina escribió: “Recién casados. Te amo, @martivignolo”, acompañada de la mención a la joyería que diseñó las piezas. La foto parece sacada de una producción editorial: uñas con glitter, anillos brillantes y el cielo azul de Orlando coronando la escena. Sin necesidad de texto adicional, la imagen por sí sola narra lo que significa esta etapa para ellos.