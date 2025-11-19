El detrás de escena de la visita de Andrea Bocelli al presidente Javier Milei: perros guía, motosierra y ópera

Javier Milei recibió a Andrea Bocelli en la Casa Rosada y el cantante le llevó sus perros guía (Video: X/@OPRArgentina)

Andrea Bocelli volvió a la Argentina para una serie de conciertos y, antes de regresar a Italia, protagonizó un encuentro institucional en la Casa Rosada. El tenor fue recibido por el presidente Javier Milei en el Salón Blanco, donde el Gobierno lo condecoró con la Orden de Mayo al Mérito, una de las distinciones más importantes que otorga el país a figuras destacadas de la cultura. La ceremonia dejó varias postales que rápidamente se viralizaron en redes.

El encuentro comenzó con la presentación oficial del reconocimiento, en la que se explicó el significado de la Orden de Mayo y la relevancia cultural de la figura de Bocelli. Milei, acompañado por su hermana Karina, los voceros Manuel Adorni y Bettina Angeletti, y los ministros Luis Caputo, Luis Petri, Mariano Cúneo Libarona y Pablo Quirno, le entregó personalmente la medalla al artista italiano. Bocelli, profundamente emocionado, tomó la palabra para agradecer el gesto: “Vivo este momento como si fuera un sueño”, señaló. “Nunca me imaginé que un día llegaría a recibir un reconocimiento como este. Quiero agradecerles a todos desde lo profundo de mi corazón. Espero volver pronto”.

El tenor Andrea Bocelli agradeció emocionado el reconocimiento y expresó su deseo de regresar pronto a la Argentina

Sin embargo, al finalizar la entrega de la medalla, Milei avanzó hacia Bocelli para estrecharle la mano sin advertir que el tenor es no vidente. El Presidente quedó varios segundos con el brazo extendido, esperando un saludo que no llegó, hasta que él mismo tomó la mano del cantante. El momento se volvió viral en cuestión de minutos, pero a pesar del revuelo, el clima del acto no se tensó: Bocelli mantuvo la cordialidad y Milei continuó con el evento con naturalidad.

Andrea Bocelli interpretó "Por una cabeza" y "Bésame mucho" en el Salón Blanco, generando ovaciones entre los presentes (Video: TN)

Luego, el artista se sentó frente a un piano en el Salón Blanco, interpretó una versión instrumental del tango “Por una cabeza” y luego cantó “Bésame mucho”, dos piezas que generaron un silencio absoluto entre los presentes antes de arrancar una ovación cerrada. El Salón Blanco, habitualmente escenario de anuncios políticos, se convirtió por unos minutos en un pequeño auditorio íntimo donde la voz de Bocelli, considerada una de las más influyentes de la música clásica contemporánea, resonó con potencia.

Uno de los momentos más llamativos del paso de Bocelli por la Casa Rosada ocurrió cuando fue recibido en el despacho presidencial junto a sus dos perros guía. Karina Milei no solo se acercó para saludarlos, sino que tomó en brazos a uno de ellos llamado Coco y, entre risas, comentó: “Nosotros somos fanáticos de los perros”. La postal sumó una cuota inesperada de ternura al encuentro y reforzó el clima distendido que hubo.

Luego, Milei invitó al tenor a conocer la famosa motosierra con hojas doradas que formó parte de su campaña electoral y que hoy exhibe como una pieza simbólica de su gestión. Ambos conversaron un rato, mientras Bocelli se animó a tocar la estructura metálica y el presidente le explicó que la considera “una obra de arte” y, en tono irónico, le remarcó que estaba desconectada.

Andrea Bocelli y Nicki Nicole compartieron escenario en el Hipódromo de San Isidro, interpretando juntos "Vivo por ella" ante miles de espectadores

Durante su estadía en Buenos Aires, el artista también protagonizó un emotivo cruce generacional al invitar a Nicki Nicole a compartir el escenario en el concierto que ofreció en el Hipódromo de San Isidro. La joven artista rosarina se sumó al tenor para interpretar “Vivo por ella” ante miles de espectadores, en una colaboración que fue muy celebrada tanto por el público como por los protagonistas. Bocelli calificó el momento como “un honor” y elogió “el talento y la calidez de una gran artista argentina”.

Por su parte, Nicki Nicole expresó su emoción a través de un mensaje en las redes sociales. “La mejor noche de mi vida acaba de suceder”, posteó la cantante. Apenas transcurridas dos horas, y mientras compartía videos que le llegaban sin pausa, la artista escribió: “Chicos, ¡sigo sin creerlo!”. Y cuando el alba del miércoles comenzaba a asomarse, la rosarina confesó: “Buen día, ¡obviamente no dormí nada!”, a lo que sumó la noticia de la salida de entradas para su próximo show e incluso el estreno de la nueva temporada de Envidiosa, la serie en la que tiene una participación.