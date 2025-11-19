Teleshow

Dani La Chepi contó su paso por una guardia médica y preocupó por su salud

La comediante relató en sus redes sociales que tuvo que ser asistida por los médicos, aunque suavizó el momento con su característico humor

Dani la Chepi contó el drama médico que tuvo que atravesar al llegar de sus vacaciones (Video: Instagram)

Dani La Chepi volvió a mostrarse sincera y con sentido del humor frente a un drama de salud que la sorprendió tras regresar de sus vacaciones en Córdoba. La artista usó sus historias y una anécdota en la clínica para contar cómo atravesó un fuerte cólico renal que la obligó a recurrir de urgencia a la guardia médica. Sus mensajes, llenos de ironía, relataron el proceso, las emociones y el agradecimiento al personal de salud, sin perder su estilo positivo.

En el segundo párrafo de su relato, Dani compartió una foto muy particular desde la clínica: en la imagen, se ven sus pies cubiertos por medias blancas comunes, una de ellas con un agujero por el que se escapa el dedo gordo. Sobre la imagen se lee: “¡Hoy 12am pasaron cosas! Y lo primero que recordé fueron las palabras de mi vieja: ‘Siempre llevá en la riñonera unas medias y bombacha por las dudas’”. El detalle cotidiano y desprolijo acompañó la narración del episodio y le agregó su sello humorístico inconfundible.

En su descargo, relató: “Es un poco loco, ¿no? Un día volvés de Córdoba, decís: ‘Qué linda es la vida’. Me encontraba caminando, buscando piedras. Y hoy me levanto y resulta que tengo un cascote en el riñón. ¿Cuál es la reflexión, no? Que patees las piedras que tengas en el camino, pero que las patees muy fuerte porque no quiero que te quiebres un dedo y termines en la guardia”.

Agradeció el apoyo de quienes le escribieron y detalló el trasfondo crónico de su dolencia: “Gracias por todas las sugerencias. Yo ya hice todo lo que se pueden imaginar: biodecodificación, constelación, todo. Las emociones y los miedos y la ansiedad y un montón de cosas, evidentemente tienen que ver con estas piedras en los riñones, pero es algo crónico que tengo desde chica y las genero. Hay seis y una decidió molestar hoy. Las que sufrieron estos cólicos saben (porque lo dicen los médicos también) que el dolor es casi igual o igual a las contracciones. Sentís que se te parte la columna. ¡Dios!

Dani la Chepi contó que tuvo cálculos renales, tuvo que ser atendida en la guardia y recordó los consejos de su mamá (Instagram)

Con humor, compartió cómo reaccionó en la guardia: “Quiero pedir disculpas públicas a la gente que estaba en la guardia. Yo entré como un jugador de fútbol americano, tacleando: ‘Registrate, registrate’. Estaba sola y había gente que yo trataba de agachar la cabeza, pero claro, cuando entras a la enfermería esperando que te pongan todo el tramadol, el suero, lo que sea—yo decía: ‘Poneme lo que sea, poneme Manaos de uva, me banco la que sea, pero sacame este dolor’. ¡Dios mío, qué dolor! Todo se escuchaba de afuera. Perdón, uno no piensa cuando pasan estas cosas”.

Además, se tomó un momento para señalar el valor del personal de salud: “Las enfermeras hacen todo, todo, todo. Ayer me tocó Jenny. Hace muchos años que voy a la clínica y digo: ‘Luciana, ¿qué pasó hoy?’. Los médicos también, pero las enfermeras son todo. Su manito agarrándome y diciendo: ‘Ya va a pasar’, es todo. Gracias”.

Para llevar tranquilidad, sumó: “Todo tiene solución. Hay cosas peores, obviamente. Estoy en contacto con los cirujanos, con la medicación, hasta que baje esa piedra. Encima tengo una infección urinaria. Así es. Te caés, te levantás. Te caés, fracasás. Volvés. Nuestra vida”.

El episodio no solo dio cuenta del padecimiento físico y la incertidumbre que implica atravesar una urgencia médica, sino también de la capacidad de Dani La Chepi para enfrentar la adversidad con humor y honestidad. Al compartir cada minuto —desde el dolor, la guardia, su agradecimiento al personal de salud y hasta el detalle de la media agujereada— logró convertir la vulnerabilidad en una anécdota colectiva e inspiradora, recordando que hasta en los peores días siempre se puede encontrar una cuota de risa y humanidad.

