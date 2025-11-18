Ricardo Darín contó el pedido especial que le hizo el Chino cuando le anunció que iba a ser abuelo

Ricardo Darín recordó cómo vivió el anuncio de que iba a ser abuelo y contó el pedido que le hizo su hija ante la gran noticia (Otro día perdido - El Trece)

El pasado septiembre trajo una noticia que sacudió al mundo del espectáculo: Ricardo Darín se enteró de que será abuelo por primera vez gracias a su hijo, el Chino, y a Úrsula Corberó. La llegada inminente de un nuevo integrante provocó no solo alegría, sino una ola de emociones y cambios, tanto para el actor como para toda la familia. En ese contexto, Ricardo no solo compartió la felicidad, sino también las intimidades de aquel momento, sorprendiendo al contar que su hijo eligió que él fuera el primero en enterarse y le pidió guardar absoluto secreto, incluso ante su esposa Florencia Bas.

Fue en el programa Otro día perdido (El Trece), conducido por Mario Pergolini, donde el actor se animó a poner en palabras el vendaval emocional que provocó la llegada de la noticia. “Fue tremendamente feliz y medio episódico. Primero me contó el Chino y me pidió prudencia. Cuando me lo dijo, no lo podía creer. Es algo muy extraño. En este caso fue inesperado”, explicó Ricardo, todavía con la emoción a flor de piel.

Darín insistió en el pedido de privacidad que recibió de su propio hijo apenas supo la novedad. “Él me contó y me pidió prudencia. Me dijo: ‘Esperemos un poco’. Era muy temprano el embarazo. Y eso hice y me valió que mi mujer no me salude por tres días. No se lo conté ni a ella”, admitió, revelando el enojo que le manifestó Florencia. Con humor, describió el cruce familiar: “¿Cómo no me contás a mí? ¿Él te pidió que no me cuentes a mí?’ ‘Sí, él me pidió’. Así es como fue, episódico…”.

El hijo del actor y su pareja dieron a conocer que esperan a su primer bebé en septiembre pasado (Instagram)

No faltaron confesiones sobre el impacto personal que le causó el anuncio. “En ese momento me tembló un poco el suelo. Es muy loco porque la cabeza enseguida viaja y vas al momento en que te enterás de que lo ibas a tener a él y así sucesivamente. Es una cadena de emociones, es espectacular. Lo estoy tratando de tomar con la prudencia y la calma que me caracteriza. No compro nada, cero. Tuve la suerte de que ellos nos hacen participar, nos invitan a ver una ecografía. Fuimos a una acá, pero me parece que va a ser catalán”, dijo entre sonrisas, haciendo referencia a la posibilidad de que el bebé nazca en España, país de origen de Corberó.

Ricardo no eludió la pregunta sobre el género del bebé, y fiel a su estilo relajado, ironizó: “Yo sé que va a ser. Va a ser arquitecto… O influencer”. El comentario, teñido de la ironía y humor que lo caracterizan, mostró que el actor vive esta etapa con alegría y una cuota de incertidumbre común ante la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Ricardo Darín se sinceró a poco tiempo de conocerse que será abuelo por primera vez (A la Tarde - América)

Cabe recordar que no es la primera vez que Darín se refiere a la espera del primer nieto. Apenas una semana después de hacerse pública la noticia, el actor habló en el programa A la Tarde (América), donde no dudó en reírse de sí mismo y anticipar cómo imagina ejercerá su nuevo rol. “Voy a ser el peor abuelo. Le voy a decir todo lo que no debe hacer”, bromeó durante la entrevista, generando carcajadas en el estudio y dejando en claro su costado más lúdico y sincero.

La expectativa en la familia no hace más que crecer. Ricardo reconoció en público el revuelo generado por el embarazo de Úrsula y el Chino, y cómo la noticia fue recibida y procesada en el círculo íntimo. “Es una situación tan inédita para nosotros que lo único que podemos hacer es entregarnos con amabilidad, sabiduría, paciencia también, apurarnos y aprender. Hay que aprender en el camino, ¿no?”, reflexionó, poniendo en palabras el clima actual en la casa.

Así, entre pedidos de reserva, momentos de sorpresa, anécdotas familiares y la risa que nunca falta, Darín y su familia se preparan para recibir a un nuevo integrante, conscientes de que empieza una etapa diferente, llena de expectativas y emociones. El presente del actor, antes de la llegada del primer nieto, está marcado por esa mezcla de alegría y aprendizaje compartido que solo el cambio real sabe traer.