Mario Pergolini reveló la insólita actitud que tomaron la China Suárez y Mauro Icardi luego de su entrevista

Mario Pergolini reveló una insólita actitud de la China Suárez en el detrás de escena de su entrevista

Después de muchas idas y vueltas, y llamativas exigencias, la China Suárez concretó su esperada entrevista en el programa de Mario Pergolini. Durante la charla, la modelo habló de su relación con Mauro Icardi, su vínculo con su papá, y hasta se refirió a Wanda Nara. Más allá de eso, en las últimas horas, el conductor sorprendió al revelar una actitud de la actriz y su pareja durante su paso por los camarines.

“En nuestros camarines nosotros tenemos las caritas de todos los que fueron y están libres las que quedan de acá a fin de año. Y cuando se fue (la China) nos dimos cuenta que las de Martín Cirio y las de Yanina (Latorre) las habían sacado. El dato que estoy dando. Lo habían corrido, lo dejaron ahí puesto. No, no se lo robaron o tiraron ni nada”, afirmó Pergolini al aire de su programa en Vorterix.

Horas después, quien reaccionó a este dato fue la propia conductora de Sálvese quien pueda (América), quien no ocultó su asombro ante la actitud de Suárez. “Lo contó Pergolini, no lo estoy inventando, está el audio aparte. Cuando entraron al camarín después de que se fue la China, la foto mía y la de Martín Cirio la habían sacado y la habían tirado. Después la volvieron a colocar, no la querían ver en la pared”, afirmó en El Observador.

La reacción de Yanina Latorre al enterarse que la China Suárez sacó su cuadro del estudio de Mario Pergolini

Para cerrar, Latorre criticó a la China e ironizó sobre la actitud que tuvo: “Es grave, está muy pendiente. O sea, Cirio también la odia porque le dice Tatiana, es la que la bautizó Tatiana. Yo me siento elevadísima que una chica para maquillarse tenga necesidad de sacar dos cuadros de la pared para no vernos la cara a Martín Cirio y a mí, y estaban puestos abajo de un escritorio. Es muy insegura, está muy pendiente”.

La entrevista a China Suárez en el programa Otro día perdido se convirtió en el evento televisivo más destacado del fin de semana, al alcanzar un pico de 8,2 puntos de rating y liderar el prime time. Desde su inicio a las 22:48, la emisión mostró una tendencia ascendente en audiencia, casi duplicando los registros habituales del ciclo y superando a la competencia directa. El interés generado por la presencia de la actriz, sumado a la expectativa previa en redes sociales, impulsó al programa a dominar la franja nocturna.

Mario Pergolini sorprendió al revelar la actitud de la China Suárez en los camarines de su programa

El desarrollo del rating durante la transmisión reflejó el magnetismo de la entrevista. El programa comenzó con 6 puntos, una cifra elevada que ya anticipaba el interés del público. Aunque en ese momento Telefe mantenía una leve ventaja, la situación cambió con el ingreso de Suárez a las 23:15. A partir de ese instante, El Trece tomó la delantera y se mantuvo por encima de su principal competidor. A las 23:18, “Otro día perdido” subió a 6,8 puntos, mientras Telefe, que emitía “Por el mundo” y un compacto del partido Argentina-Angola, descendía a 3,8. La brecha se amplió a las 23:31, cuando el ciclo conducido por Mario Pergolini alcanzó 7,7 puntos frente a los 3,4 de Telefe. El punto más alto llegó hacia el final de la entrevista, con la presencia de Mauro Icardi en el estudio, momento en el que el rating trepó a 8,2 y se mantuvo en torno a los 8 puntos pasada la medianoche. En contraste, la competencia directa de Telefe cayó a 2,2 puntos, evidenciando el dominio de El Trece en la franja.

En cuanto al contenido, la charla abordó tanto aspectos personales como profesionales de la actriz. Suárez presentó su nueva película Hija del fuego y se refirió al impacto del hostigamiento en redes sociales, así como a la tendencia a enfrentar figuras femeninas en el espectáculo argentino. “En Argentina pasa mucho esto del disfrute de enemistar a dos mujeres”, expresó la actriz, en alusión a la prolongada rivalidad mediática con Wanda Nara. La conversación también giró en torno a su relación con Mauro Icardi, quien estuvo presente en el estudio. Consultada sobre la posibilidad de casamiento, Suárez aclaró que el futbolista debe finalizar su divorcio antes de pensar en planes formales, a lo que Icardi agregó: “Vamos a empezar a planear después de que me divorcie”. La actriz, por su parte, defendió la importancia de su círculo íntimo y la lealtad en sus relaciones, y respondió con firmeza sobre su carácter: “Yo si algo que no soy es tibia. Ni lo seré, nunca. Y no me gustan los tibios tampoco”.