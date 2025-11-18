La nieta de Susana Giménez blanqueó su relación con Nicolás Figal, el jugador de Boca

Lucía Celasco, la nieta de Susana, blanqueó su relación con un jugador de Boca (Instagram)

En agosto de este año, Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, se convirtió en protagonista de rumores de romance cuando comenzaron a circular versiones que la vinculaban con Nicolás Figal, defensor de Boca Juniors. Tras meses de silencio absoluto, un video filtrado y ningún tipo de confirmación ni desmentida por parte de los involucrados, finalmente la pareja optó por dejar las especulaciones atrás y blanquear el vínculo en redes sociales con una foto que puso fin al misterio.

Fue Nicolás quien primero publicó la foto en su cuenta, iniciando el gesto de oficialización. Apenas unos minutos después, Lucía replicó la imagen en sus propias redes, dejando claro así que la relación es una realidad y ya no hay lugar para el ocultamiento.

En la imagen, ambos disfrutan de una comida al aire libre, sentados en una mesa de madera blanca y luciendo remeras blancas. Posan juntos para la cámara con gestos relajados y sonrisas sutiles, dejando ver la naturalidad y complicidad del momento. Sobre la mesa reposan platos con restos de comida, vasos y una taza. El entorno revela detalles de una salida informal: detrás, una fila de bicicletas azules estacionadas y, al fondo, edificios modernos parcialmente cubiertos por la sombra de un árbol con flores violetas.

La pareja decidió blanquear la relación con una foto espontánea en el almuerzo (Instagram)

La luz del mediodía realza tanto los tatuajes visibles en el cuello y brazos de Figal —a quien se le ve las secuelas del golpe que recibió en el ojo en el partido frente a Tigre el último domingo— como la expresión serena y los rasgos de Celasco, dejando así al descubierto una relación que eligieron disfrutar desde la intimidad y ahora también compartir abiertamente con sus seguidores.

A solo unos días de que los rumores de romance comenzaran a circular, Lucía y Nicolás fueron vistos juntos en la noche porteña, confirmando las especulaciones sobre un vínculo cada vez más cercano. Semanas atrás se viralizó un video de ambos asistiendo al mismo evento en un reconocido boliche de la costanera de la Ciudad de Buenos Aires, punto habitual de encuentro para figuras del espectáculo y el deporte.

El clip filtrado dejó en evidencia la secuencia del encuentro: al inicio, el defensor aparece en la entrada del local, vestido con una remera blanca, pantalón negro y zapatillas blancas, esperando en la puerta con actitud relajada. Pocos minutos después llega la nieta de la diva de los teléfonos, quien baja de su auto y, tras responder a un asistente que efectivamente venía al cumpleaños, ingresa al evento. La hija de Mercedes se mostró con un look casual y desenfadado: camiseta blanca de manga larga ajustada, pantalón vaquero azul de tiro alto y corte acampanado, cinturón oscuro y el pelo largo peinado con ondas suaves. Caminaba con seguridad sosteniendo un celular y algunos pequeños objetos en la mano derecha, mientras la iluminación artificial generaba reflejos y acentuaba el contraste en el denim.

El encuentro entre Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, y Nicolás Figal (Video: Instagram/farándulashow)

El video no pasó inadvertido y sumó fuerza a las versiones sobre la pareja, especialmente al mostrar la naturalidad con la que ambos se movieron dentro del evento, aunque sin posar juntos ante cámaras. La noche incluyó la presencia de Susana , quien fue abordada por la prensa a la salida. De muy buen ánimo, la diva cantó: “Buenísimo, que los cumplas feliz, fue todo un cumpleaños. Me encantó, estuvo bárbaro, todos amigos. Ay, no saludé a Richard (Darín)”, detalló con su inconfundible sonrisa.

Susana también acaparó miradas con su propio estilismo, luciendo una camiseta blanca con aberturas en los hombros y mangas tres cuartos, combinada con pantalón vaquero azul de acabado brillante, cubierto de aplicaciones plateadas que reflejaban la luz del ambiente. El look se completó con un bolso plateado metálico y cadenas, el cabello rubio y suelto sobre los hombros y una pulsera llamativa en la muñeca izquierda, mostrando cómo la diva sigue siendo referente de estilo en cada aparición pública.