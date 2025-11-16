Matías Martin apostó nuevamente al amor: quién es la mujer con la que estaría comenzando un romance

Yanina Latorre contó que Matías Martin se volvió a abrir al romance y obtuvo la palabra del periodista al respecto (SQP – América)

El nombre de Matías Martin volvió a estar en el centro de la escena mediática tras revelarse que estaría comenzando una relación con Paloma Cavanna, una joven madre vestuarista, amante del fútbol y muy cercana a su círculo. El vínculo, que en pocos días pasó del rumor a la confirmación con imágenes, capturó de inmediato la atención de los programas de espectáculos y de los seguidores del periodista.

La primicia la dio Yanina Latorre este viernes 14 de noviembre en SQP (América). Allí, la conductora aportó detalles sobre la nueva pareja del periodista. “Tiene novia nueva, muy de su palo… peroncha, digamos. Muy hippie. Es vestuarista y trabaja en el Canal de la Ciudad. Es muy bella, hermana del productor Joaquín Cavanna”, comenzó relatando.

Luego, la conductora repasó el historial sentimental de Matías. “Están hace cinco meses y en agosto se supo que había cortado con la anterior (Victoria Da Masi) hacía unos meses”, comentó.

Paloma Cavonna, la mujer de 41 años que robó el corazón del periodista (Instagram)

Las características de la nueva pareja no tardaron en conocerse. Según Latorre, “la joven en cuestión tiene 41 años, le gusta jugar al fútbol con amigas y se habrían conocido por un grupo de amigos que tienen en común”. Y agregó: “No se esconden, salen a lugares públicos, se ven…”.

Las pistas también surgieron desde las redes sociales, donde hubo un intercambio que no pasó inadvertido. Según la conductora, en un reciente posteo de Instagram, intercambiaron mensajes que delataron la relación. “Poco se dijo de la última foto. Cumple feliz, Matu”, leyó Yanina al aire, y remató con la respuesta del conductor: “Usted tampoco dice nada”. Ella respondió: “Es que me quedé sin palabras”, confirmando la complicidad.

Además de ser vestuarista, Paloma se dedica a jugar al fútbol con amigas (Instagram)

La flamante pareja en el primer recital de Oasis en River (X)

El móvil de SQP decidió buscar la confirmación en boca de Matías. El conductor fue abordado en la puerta de la radio y respondió con ironía: “Estoy cada día mejor y más sabiendo que están ustedes en la puerta de la radio, ya se me dibuja una sonrisa”. Siguió, incómodo pero sin perder el humor: “¿A eso viniste? ¿En serio? ¿Y por qué? ¿Quién te manda? ¡Pero, por favor...! ¿Qué estás diciendo?”. Cuando la insistencia del cronista aumentó y le preguntó directamente por Paloma, Matías admitió: “Estás muy dateado, es un buen dato”.

Aprovechó la ocasión para hacer una reflexión: “Todos mis órganos están bien. Cuando tienen ganas de contarle algo al mundo, lo hacen. No antes, apurado… Hay un momento en que todo sucede. Ustedes lo que hacen es forzar las situaciones y generar problemas”. Sin embargo, no descartó compartir la noticia más adelante: “Yo te voy a dar la primicia cuando sea el momento. Estoy feliz”.

El periodista capturó uno de los momentos del primer show de la banda (Instagram)

Paloma también subió una imagen del show de los hermanos Gallagher (Instagram)

La prueba más contundente surgió el sábado durante el primer show de Oasis en Argentina. Allí, Matías y Paloma fueron vistos juntos y muy cerca del escenario en River, en un evento que también capturó Nahuel Saa (La Criti). Minutos después, la imagen fue replicada por la propia Yanina con la frase: “Amor, primicia de SQP”. También la flamante pareja compartió unas postales de la vista que tuvieron del show, aunque sin mencionar que se encontraban juntos.

La historia de la incipiente relación ya dejó de ser apenas un rumor para convertirse en una realidad que ocupa un lugar destacado en la agenda de los medios. Con salidas públicas, gestos de complicidad y la inconfundible lupa de la televisión de espectáculos, la pareja transita los primeros pasos de su romance a la vista de todos. Los protagonistas, lejos de ocultarse, disfrutan de su presente y dejan claro que no tienen nada que esconder.