La insólita propuesta de Alex Caniggia para la China Suárez y Mauro Icardi si tienen un hijo juntos

Melody Luz, pareja de Alex Caniggia, se había desmarcado de los comentarios y afirmó que no comparte el estilo provocador del mediático (Video: Instagram)

Alex Caniggia volvió a generar controversia en redes sociales. Esta vez, el mediático lanzó un comentario explosivo sobre el vínculo entre Mauro Icardi y la China Suárez, que inmediatamente reavivó la tensión con Wanda Nara, en medio del conflicto judicial que lo enfrenta a la conductora por sus comparaciones con Peppa Pig, el personaje infantil con el que se burló de ella semanas atrás.

Todo se desató en la noche del sábado cuando el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia publicó un tuit que acumuló cientos de miles de visualizaciones en cuestión de horas. “Quiero ser EL PADRINO del hijo de Mauro y China. Y Peppa que lo mire por TV”, escribió en X (antes Twitter), donde se hace llamar El Emperador. Así, el mediático sumó nuevamente una referencia directa a Wanda, a quien él mismo rebautizó como Peppa en sus ataques pasados. El mensaje, irónico y provocador, llegó justo cuando la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) analiza volver a iniciarle acciones legales tras sus expresiones despectivas. Lejos de bajar el tono, Alex redobló la apuesta mencionando a Icardi, a su actual pareja y, de manera indirecta, a su exesposa.

Alex Caniggia reavivó el conflicto con Wanda Nara al opinar sobre la relación de Mauro Icardi y la China Suárez en redes sociales

El comentario no fue inocente: se sumó a la escalada de declaraciones que Caniggia viene realizando desde que Nara expresó su intención de avanzar con una demanda por calumnias e injurias, luego de que él la comparara reiteradamente con personajes como Peppa Pig y Miss Piggy. En febrero de este año, una denuncia similar realizada por Nara había sido desestimada, pero el mediático continúa atacándola desde sus redes.

La relación entre el influencer y la empresaria está deteriorada desde hace tiempo. Meses atrás, el mediático publicó historias y posteos donde se refería a ella con expresiones como “grasa”, “cabeza”, “gato acomodado” e incluso una frase que reforzó sus chicanas comparándola con distintos personajes porcinos. “Peppa Pig, volvé al establo”, había escrito en una de sus primeras respuestas cuando trascendió que Wanda analizaba demandarlo legalmente. Más tarde acompañó ese mensaje con fotos de Miss Piggy y frases como “Peppa Pig es tierno”, siempre en tono irónico. Su abogado, José Vera, llegó a bromear con que estaba a cargo del “caso Peppa Pig”.

El abogado de Alex Caniggia, José Vera, bromeó sobre el 'caso Peppa Pig' en medio de la escalada de declaraciones públicas

La denuncia de Nara apuntaba, específicamente, a calumnias e injurias vertidas en publicaciones de Caniggia en sus perfiles de Instagram y X. Entre las frases citadas en la causa, se destaca un mensaje en el que el hermano de Charlotte Caniggia escribió: “Yo voy a opinar porque sé de lo que hablo. El gato callejero llora”. Además, agregó en relación a la conductora de Masterchef Celebrity y a L-Gante, su pareja en ese tiempo: “Si el gato callejero y el mono tuvieran un hijo seguro sería varón (…) gordito como la madre y feo como el padre”.

Desde ese momento, Wanda decidió dejar el asunto en manos de la Justicia, alegando que la comparación excedía los límites del humor y representaba una descalificación personal. Alex, por su parte, no solo no se retractó: intensificó su postura y continuó provocando. En esta nueva publicación, Caniggia eligió sumar otro ingrediente al conflicto: la relación entre Icardi y la China Suárez, que él ya había comentado anteriormente con frases fuertes, como cuando aseguró que el futbolista “cambió un Fiat 600 por un Lamborghini Diablo”.

La intimación a Alex Caniggia por parte de Wanda Nara (X)

Esta vez, lejos de opinar sobre los protagonistas, eligió colocarse en el centro de la escena proclamándose padrino de un hipotético hijo de la pareja. Su comentario fue tomado como una burla que mezcla todos los frentes abiertos: Wanda, Icardi, la China y la disputa que él mismo alimenta desde hace meses.

En medio de esta saga, Melody Luz, la pareja de Alex, había intentado tomar distancia. “Yo a Wanda la banco, así que me abro completamente de ese tema. Hay muchas cosas que dice Alex con las que no estoy de acuerdo”, afirmó en Storytime, al remarcar que el estilo provocador del mediático es parte de su personaje, pero no de sus propias opiniones.