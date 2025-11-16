Teleshow

La insólita propuesta de Alex Caniggia para la China Suárez y Mauro Icardi si tienen un hijo juntos

El mediático sorprendió con un comentario inesperado y reavivó la polémica contra Wanda Nara, sumando tensión al conflicto judicial que los enfrenta

Guardar
Melody Luz, pareja de Alex Caniggia, se había desmarcado de los comentarios y afirmó que no comparte el estilo provocador del mediático (Video: Instagram)

Alex Caniggia volvió a generar controversia en redes sociales. Esta vez, el mediático lanzó un comentario explosivo sobre el vínculo entre Mauro Icardi y la China Suárez, que inmediatamente reavivó la tensión con Wanda Nara, en medio del conflicto judicial que lo enfrenta a la conductora por sus comparaciones con Peppa Pig, el personaje infantil con el que se burló de ella semanas atrás.

Todo se desató en la noche del sábado cuando el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia publicó un tuit que acumuló cientos de miles de visualizaciones en cuestión de horas. “Quiero ser EL PADRINO del hijo de Mauro y China. Y Peppa que lo mire por TV”, escribió en X (antes Twitter), donde se hace llamar El Emperador. Así, el mediático sumó nuevamente una referencia directa a Wanda, a quien él mismo rebautizó como Peppa en sus ataques pasados. El mensaje, irónico y provocador, llegó justo cuando la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) analiza volver a iniciarle acciones legales tras sus expresiones despectivas. Lejos de bajar el tono, Alex redobló la apuesta mencionando a Icardi, a su actual pareja y, de manera indirecta, a su exesposa.

Alex Caniggia reavivó el conflicto
Alex Caniggia reavivó el conflicto con Wanda Nara al opinar sobre la relación de Mauro Icardi y la China Suárez en redes sociales

El comentario no fue inocente: se sumó a la escalada de declaraciones que Caniggia viene realizando desde que Nara expresó su intención de avanzar con una demanda por calumnias e injurias, luego de que él la comparara reiteradamente con personajes como Peppa Pig y Miss Piggy. En febrero de este año, una denuncia similar realizada por Nara había sido desestimada, pero el mediático continúa atacándola desde sus redes.

La relación entre el influencer y la empresaria está deteriorada desde hace tiempo. Meses atrás, el mediático publicó historias y posteos donde se refería a ella con expresiones como “grasa”, “cabeza”, “gato acomodado” e incluso una frase que reforzó sus chicanas comparándola con distintos personajes porcinos. “Peppa Pig, volvé al establo”, había escrito en una de sus primeras respuestas cuando trascendió que Wanda analizaba demandarlo legalmente. Más tarde acompañó ese mensaje con fotos de Miss Piggy y frases como “Peppa Pig es tierno”, siempre en tono irónico. Su abogado, José Vera, llegó a bromear con que estaba a cargo del “caso Peppa Pig”.

El abogado de Alex Caniggia,
El abogado de Alex Caniggia, José Vera, bromeó sobre el 'caso Peppa Pig' en medio de la escalada de declaraciones públicas

La denuncia de Nara apuntaba, específicamente, a calumnias e injurias vertidas en publicaciones de Caniggia en sus perfiles de Instagram y X. Entre las frases citadas en la causa, se destaca un mensaje en el que el hermano de Charlotte Caniggia escribió: “Yo voy a opinar porque sé de lo que hablo. El gato callejero llora”. Además, agregó en relación a la conductora de Masterchef Celebrity y a L-Gante, su pareja en ese tiempo: “Si el gato callejero y el mono tuvieran un hijo seguro sería varón (…) gordito como la madre y feo como el padre”.

Desde ese momento, Wanda decidió dejar el asunto en manos de la Justicia, alegando que la comparación excedía los límites del humor y representaba una descalificación personal. Alex, por su parte, no solo no se retractó: intensificó su postura y continuó provocando. En esta nueva publicación, Caniggia eligió sumar otro ingrediente al conflicto: la relación entre Icardi y la China Suárez, que él ya había comentado anteriormente con frases fuertes, como cuando aseguró que el futbolista “cambió un Fiat 600 por un Lamborghini Diablo”.

La intimación a Alex Caniggia
La intimación a Alex Caniggia por parte de Wanda Nara (X)

Esta vez, lejos de opinar sobre los protagonistas, eligió colocarse en el centro de la escena proclamándose padrino de un hipotético hijo de la pareja. Su comentario fue tomado como una burla que mezcla todos los frentes abiertos: Wanda, Icardi, la China y la disputa que él mismo alimenta desde hace meses.

En medio de esta saga, Melody Luz, la pareja de Alex, había intentado tomar distancia. “Yo a Wanda la banco, así que me abro completamente de ese tema. Hay muchas cosas que dice Alex con las que no estoy de acuerdo”, afirmó en Storytime, al remarcar que el estilo provocador del mediático es parte de su personaje, pero no de sus propias opiniones.

Temas Relacionados

Alex CaniggiaMauro IcardiChina SuárezWanda NaraPadrinoPeppa Pig

Últimas Noticias

Eugenia Tobal recordó a su mamá en una emotiva dedicatoria a su hija Ema: “Un vacío en el corazón”

La actriz compartió un fragmento de su libro donde reflexionó sobre la huella que dejó su propia madre, quien falleció en 2019

Eugenia Tobal recordó a su

Caballos, flores y amor: así fue la tarde campestre de Benjamín Vicuña y sus hijos después de más de un mes separados

El actor chileno celebró la llegada de Magnolia y Amancio con gestos de cariño y momentos al aire libre, en un entorno de tranquilidad lejos de la polémica mediática con la China Suárez

Caballos, flores y amor: así

Matías Martin apostó nuevamente al amor: quién es la mujer con la que estaría comenzando un romance

A tres meses de finalizar su última relación, el equipo de SQP dio a conocer que el periodista inició un flamante vínculo sentimental. El sábado se viralizó la primera imagen juntos en el show de Oasis

Matías Martin apostó nuevamente al

Johnny Depp sorprendió con un show musical en una exclusiva velada en el Hotel Faena

El actor estadounidense participó en una improvisada actuación junto a Jorge “Corcho” Rodríguez y la cantante María Campos durante una cena privada en Puerto Madero, cautivando a los invitados con su carisma y talento artístico

Johnny Depp sorprendió con un

Rulo Schijman fue operado por apendicitis y mostró su foto desde la clínica: “Modo on”

El presentador contó su episodio médico a través de una imagen desde su cuenta de Instagram

Rulo Schijman fue operado por
DEPORTES
La impactante transformación del estadio

La impactante transformación del estadio del Real Madrid por un partido de la NFL: “El Bernabéu como nunca lo habías visto”

Los Pumas pierden 21-0 contra Escocia en el segundo amistoso de la gira por Europa

Un referente de la selección argentina reveló el día que un histórico rival del Barcelona pensó en fichar a Messi

Se define la fase de grupos del Torneo Clausura: la agenda de los partidos del domingo

La física impulsa a la Fórmula E hacia velocidades comparables a la máxima categoría del automovilismo

TELESHOW
Eugenia Tobal recordó a su

Eugenia Tobal recordó a su mamá en una emotiva dedicatoria a su hija Ema: “Un vacío en el corazón”

Caballos, flores y amor: así fue la tarde campestre de Benjamín Vicuña y sus hijos después de más de un mes separados

Matías Martin apostó nuevamente al amor: quién es la mujer con la que estaría comenzando un romance

Johnny Depp sorprendió con un show musical en una exclusiva velada en el Hotel Faena

Rulo Schijman fue operado por apendicitis y mostró su foto desde la clínica: “Modo on”

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones en Chile: Evelyn Matthei

Elecciones en Chile: Evelyn Matthei se volvió a presentar como la candidata de la unidad y evitó definir un apoyo a otro aspirante en el balotaje

Juliette Binoche sostiene: “El objetivo es cambiar la forma de pensar de la gente, plantear preguntas”

Daniel Noboa votó en el referéndum en Ecuador: “No hay nada más democrático que preguntarle al pueblo sobre los criminales”

Elecciones en Chile: José Antonio Kast dijo que si no accede al balotaje apoyará “a cualquier lista” que se oponga al Gobierno

El patrimonio de Gene Hackman sale a subasta en Nueva York