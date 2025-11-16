Johnny Depp sorprendió con un show musical en una exclusiva velada en el Hotel Faena

Johnny Depp con la guitarra junto a Jorge "Corcho" Rodríguez y la cantante María Campos

La noche porteña vivió un episodio singular con Johnny Depp como protagonista de una exclusiva reunión en el Hotel Faena, donde la música y la camaradería se apoderaron del ambiente. El actor estadounidense, que se encuentra en Argentina para presentar “Modigliani, tres días en Montparnasse”, su segunda película como director, fue agasajado con una velada que combinó gastronomía de alto nivel y un espectáculo musical improvisado que sorprendió a todos los asistentes.

En una cita reservada para un selecto grupo de invitados en el emblemático hotel de Puerto Madero, Depp llegó acompañado por Jorge “Corcho” Rodríguez y se trasladaron a El Mercado, el restaurante insignia del Faena. La mesa ofrecía una atmósfera de iluminación tenue y decoración sofisticada, creando el escenario ideal para una noche destinada a quedar en la memoria de los presentes.

Entre los comensales se encontraban figuras reconocidas como Horacio Heguy, Daniela Urzi, Natalia Graciano, María Campos y Concepción Blaquier, quienes compartieron una experiencia culinaria que, según los presentes, permanecerá imborrable en su memoria. Depp, de excelente humor, se mostró cercano y atento, accediendo a fotografiarse con el personal del restaurante, un gesto que generó entusiasmo y gratitud entre los empleados por la actitud accesible y cordial del actor.

La noche incluyó un espectáculo musical improvisado con Johnny Depp y “Corcho” Rodríguez tocando guitarras en The Library Lounge

Finalizada la cena, el grupo se dirigió a The Library Lounge, un espacio del Faena célebre por su ambiente íntimo y su propuesta de música en vivo. Mientras los cócteles circulaban y las conversaciones se sucedían, la madrugada reservaba un momento inesperado. El punto culminante de la noche se produjo cuando Johnny Depp y “Corcho” Rodríguez tomaron sendas guitarras y comenzaron una improvisación musical que encendió el ánimo de los asistentes. A los pocos instantes, María Campos se sumó con su voz para interpretar el clásico de Bob Dylan, “Knockin’ On Heaven’s Door”, generando una atmósfera de emoción genuina entre los presentes.

La actuación, liderada por Depp y Rodríguez, evidenció la pasión del actor por la música y transformó la noche en una experiencia artística única e irrepetible.

La visita de Depp a la Argentina

El reconocido actor llegó a la Argentina la semana pasada para presentar su segunda película como director, “Modigliani, tres días en Montparnasse”, y su llegada generó gran expectativa entre el público local.

La agenda de Depp en el país incluyó la presentación de su filme en las salas argentinas y la participación en una masterclass en La Plata junto al actor italiano Ricardo Scamarcio, protagonista de la película. En ese evento, el municipio, a través del intendente, Julio Alak, lo distinguió como “Visitante Ilustre”.

Durante su estadía, el protagonista de la saga “Piratas del Caribe” habló en exclusiva con Infobae junto al actor Riccardo Scamarcio, actor principal del film, en una entrevista en la que dejó en claro lo que representa Buenos Aires en el mapa cultural mundial. “Me encanta la cultura, la tradición, la pasión por la artesanía. Buenos Aires tiene una energía especial. La dulzura y el afecto de la gente son únicos”, dijo el ganador del Oscar.

El reconocido actor estadounidense visita la Argentina para presentar su segundo largometraje detrás de cámaras, una obra inspirada en la vida del artista Amedeo Modigliani y cargada de pasión artística

“La conexión que siento con alguien como Modigliani tiene que ver con su intensidad, su hambre, su pasión, su necesidad de superarse. Creo que estaba frustrado intentando hacerlo como artista. Amo el hecho de que haya venido de la nada, de ningún lugar. Nunca vendió una pintura durante su vida, aunque rompía todas las reglas y hacía trabajos históricos. Es fascinante: no podía vender una pintura en vida, y ahora no se consigue una por menos de 200 millones”, agregó durante la entrevista respecto a su nuevo film.

Depp vivió también un momento inolvidable en su visita a La Plata, donde fue distinguido como Ciudadano Ilustre y fue recibido por una multitud en la emblemática Plaza Moreno.

“Gracias por esta cálida bienvenida a este increíble lugar. Mi español suele ser bueno, pero hoy se me olvidó por los nervios”, dijo en la capital bonaerense entre risas, visiblemente conmovido. Luego agregó: “Es un privilegio y un honor ser recibido de esta manera. Este lugar tiene una cultura muy valiosa y me honra que me hayan dado la llave de la ciudad”.