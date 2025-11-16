Teleshow

Eugenia Tobal recordó a su mamá en una emotiva dedicatoria a su hija Ema: “Un vacío en el corazón”

La actriz compartió un fragmento de su libro donde reflexionó sobre la huella que dejó su propia madre, quien falleció en 2019

Eugenia Tobal atraviesa una etapa atravesada por la emoción y los nuevos desafíos. Mientras continúa su trabajo en las cocinas de Masterchef Celebrity (Telefe), reparte sus días entre las responsabilidades profesionales y la vida familiar que comparte con Francisco García Ibar y su hija Ema. En las últimas horas, la actriz decidió mostrar una faceta íntima y le dedicó a la pequeña, dejando en claro cómo le afecta el paso del tiempo sin su propia madre a su lado.

Desde su cuenta de Instagram, Eugenia compartió un fragmento de su libro Esa nueva piel, publicado en 2022, para referirse a Ema. “La veo crecer y me repito constantemente, ‘qué buen trabajo estamos haciendo’. No puedo dejar de sentir un vacío en el corazón al pensar lo orgullosa que estaría mi mamá, porque sé que así sería. Estoy siendo la mejor mamá que puedo, aprendiendo, equivocándome, volviendo a intentar, pero sobre todo guiándome con el legado que me dejó la mía”, comenzó en el posteo, acompañado por fotos de su hija disfrutando de la naturaleza, con un vestido a cuadros con ilustraciones de frutillas y un moño en la cabeza.

El mensaje continuó con una reflexión sobre el presente de su hija: “Me emociona la personita que está creciendo. Cuánta personalidad le veo, cuánta seguridad e independencia. Cuánto amor está incorporando y cuánta sabiduría en ese envase tan chiquito. Hoy la miro y no puedo dejar de hacerlo, me quedo en sus ojos y me abrazo fuerte a esa nueva piel”. Como cierre del posteo, y aclarando que era parte del libro, la actriz escribió: “Te amo hija”.

"Me emociona la personita que está creciendo", expresó Eugenia sobre su hija, quien en diciembre cumplirá seis años

La repercusión fue instantánea. La sección de comentarios se llenó de mensajes de cariño de colegas y seguidores. Mirta Wons expresó: “Esta nena es feliz. Claro que estás haciendo un buen trabajo, hermosa”, mientras que Graciela Borges compartió: “Divinura, te queremos siempre”. Entre los mensajes de los fans, también se pudieron leer palabras como “Es tan linda”, “Todo lo mejor del mundo para ella y vos” y “Es una hermosura. Te felicito, Euge”.

En distintas oportunidades, la actriz ha compartido públicamente cómo la maternidad la atraviesa y cómo la memoria de su mamá, Ofelia, sigue muy presente en cada detalle de su vida cotidiana. No es la primera vez que se refiere a Ema y a la pérdida de su madre. Tobal acompañó a su mamá durante la enfermedad que culminó con su fallecimiento, el 12 de febrero de 2020. Ese momento marcó un antes y un después, ya que ocurrió a solo un mes de desencadenarse la pandemia de coronavirus, y a 60 días de haber dado a luz a su única hija.

La actriz recopiló una serie de fotos de su hija para acompañar sus palabras
La pequeña Ema sonriendo frente a la cámara

El embarazo de Eugenia fue muy deseado. Lo vivió con la alegría de esperar a su beba y al mismo tiempo con la emoción agridulce de estar despidiéndose de su mamá. Finalmente, Ofelia pudo conocer a su nieta, que nació el 14 de diciembre de 2019. Esa experiencia, donde la felicidad y el dolor convivieron tan cerca, marcó profundamente a la actriz.

En febrero de 2024, al cumplirse cuatro años del fallecimiento de Ofelia, Tobal eligió recordarla con una cálida frase y una foto donde se puede ver a su madre feliz y disfrutando de la vida. “Cuatro años. Siempre juntas. Besos al cielo”, escribió la actriz en una de sus historias de Instagram, acompañado de un emoji de corazón. Los seguidores respondieron una vez más con mensajes de respaldo y comprensión ante tanta sensibilidad compartida.

Eugenia Tobal junto a su mamá y su hija recién nacida Ema, en 2019 (Instagram)

La vida de Eugenia hoy transcurre entre los desafíos de la televisión y la dedicación plena a su familia. En cada post, cada frase y cada imagen, la actriz muestra la fortaleza de enfrentar la maternidad con alegría, orgullo y mucha honestidad, sin ocultar los momentos difíciles. En su casa, Francisco y Ema completan un núcleo familiar en donde el amor y el recuerdo de quienes ya no están son parte esencial del presente cotidiano.

La huella de su madre, el crecimiento de su hija y el acompañamiento de su pareja se entrelazan en cada paso, y la actriz lo comparte con quienes la siguen. Así, en un mismo mensaje, Eugenia logra reflejar la emoción, la reflexión y la ternura que conviven en este momento de su vida.

