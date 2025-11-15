La referencia de la China Suárez a Wanda Nara al hablar del hate que recibe en redes: “Hay disfrute de enemistar a dos mujeres”

La China Suárez habló de su conflicto con Wanda Nara: "Hay disfrute de enemistar a dos mujeres"

Desde indirectas en redes a fuertes descargos, la China Suárez y Wanda Nara protagonizan una de las batallas más extensas del mundo del espectáculo en los últimos años. La actriz y la conductora despiertan pasiones en miles de seguidores, los cuales se manifiestan a través de las redes. En ese sentido, este viernes, Mario Pergolini recibió a la artista en su programa y le preguntó cómo maneja el hate que recibe.

“China, ¿por qué crees que despertás estas pasiones en la gente, ¿no? O sea, los que están con vos están a muerte con vos. Los que están contra vos, están recontra en contra. Es raro lo que se ha generado casi en ese mundo, ¿no? Creo que armaron como una subdivisión ya dentro del mundo del espectáculo”, comenzó diciendo el comunicador al frente de Otro día perdido (eltrece).

A pesar de que el conductor no había hecho mención directa a Wanda Nara, la China no se arrugó y lanzó una indirecta a la figura de MasterChef Celebrity (Telefe): “En Argentina pasa mucho con todo. Como o estás de un lado o estás del otro. Desde la política, desde los equipos de fútbol, y pasa esto del disfrute de enemistar a dos mujeres y meter mie... y que esto, o estás de un lado o estás del otro”.

La China Suárez lanzó una indirecta respecto a su conflicto con Wanda Nara

Fue entonces cuando Pergolini arremetió y aclaró: “Pero no son dos tibias tampoco, ¿no?“. Fiel a su postura, Suárez argumentó: ”No, no, yo si algo que no soy es tibia, nunca. Ni lo seré, nunca. Y no me gustan los tibios tampoco”.

Acto seguido, la actriz se refirió a su círculo íntimo, destacó la contención que recibe y explicó por qué cuenta a sus amigos con los dedos de la mano: “Por eso tengo cinco amigos, porque me he quedado en el camino con gente que... No porque esté bien o mal, no es lo que yo quiero en mi vida. Yo por mis amigos mato y por la gente que yo quiero. Cuando no me pasa eso del otro lado o a uno le preguntan y se hace el medio: “No, no la conozco”. Y prefiero que no. Yo sé quién soy y sé cómo soy como amiga, como persona. Entonces, me gusta que eso como que se valore”.

A las afueras del Chateau Libertador, Wanda Nara se refirio al inminente encuentro de sus hijas con su expareja y, ademas, evito opinar de la China Suarez (Lape Club Social – America)

En uno de los últimos capítulos del eterno conflicto con China Suárez, días atrás, Wanda Nara habló del reencuentro de sus hijas con Mauro Icardi. La expectativa de la prensa y los fanáticos fue altísima. A la salida del exclusivo Chateau Libertador, un edificio emblemático de Núñez donde la conductora reside, los móviles aguardaban la partida de la empresaria. Fiel a su estilo, la mediática no esquivó los micrófonos, pero mantuvo la cautela sobre los temas más calientes. Consultada sobre el reencuentro del futbolista con las menores, la empresaria respondió desde el interior de su auto, manejado por su pareja Martín Migueles: “Bien, dentro de la intimidad como fue en las anteriores veces, fueron al colegio. Mis hijas no tienen faltas, solo una”. La frase, escueta, pero firme, marcó la línea que la empresaria buscó sostener a lo largo de toda la jornada: mantener lo familiar lejos del show y responder lo justo, sin abrir nuevas polémicas.

A pesar de la insistencia periodística, Wanda se mostró más enfocada en su propio presente laboral que en el enfrentamiento abierto. “Estoy contenta que nos sigan todas las noches en MasterChef Celebrity y trabajando. Me voy a grabar y salgo muy tarde”, resumió, dejando claro que el ritmo de su vida no se detiene ni siquiera en días de máxima exposición. Cuando el tema giró hacia la posible presencia de la China en el encuentro familiar, la empresaria eligió la evasiva: un simple “chau” marcó el final del intercambio mientras el auto se alejaba del lugar con rapidez.