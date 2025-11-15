La emotiva dedicatoria de Oriana Sabatini a Paulo Dybala por el día de su cumpleaños: “Último añito siendo solo dos”

El emotivo mensaje de Oriana Sabatini a Paulo Dybala (Video: Instagram)

Oriana Sabatini homenajeó el cumpleaños número 32 de Paulo Dybala con un posteo cargado de emoción y complicidad, marcando el cierre de una etapa y la expectativa de la llegada de su primera hija. El mensaje, en el que expresó su amor y los deseos de calma y bienestar para el futbolista, estuvo acompañado por una secuencia de imágenes que captura la intimidad, los logros y la cotidianeidad de la pareja tanto en su vida personal como profesional.

La publicación recorre distintos momentos emblemáticos del vínculo. En una de las fotos, Oriana y Paulo disfrutan de una cena relajada, con ella recostada en el hombro de él y ambos sonriendo, transmitiendo confianza e intimidad. Otra imagen resume la ternura de la próxima paternidad: Dybala besa la panza embarazada de Oriana, en un entorno cálido y luminoso. En otra escena, la pareja se toma una selfie al atardecer, con el sol dorado iluminando sus rostros y dejando ver la alegría compartida. También aparecen juntos de vacaciones, abrazados y sonrientes a la orilla del mar, con el horizonte y el cielo acompañando la postal.

“Feliz cumpleaños a mi baby daddyyyyyyyyy. Ojalá este año te encuentre en calma, con ganas de lo viejo y también lo nuevo, y que todo eso bueno que buscas te mire de frente. Último añito siendo solo dos. ¡Te amo con todo mi corazón! (y bebita también, me lo dijo con una patadita mientras escribía esto)”, fue la emotiva dedicatoria que dejó la cantante y actriz en la publicación en honor a su marido. La respuesta del delantero de La Roma no tardó en llegar: “Te amo en cada momento!! Ustedes son el mejor regalo que puedo hoy tener”.

La tierna foto de Dybala besando la incipiente panza de embarazada de Oriana

Paulo cumplió 32 años

La foto fue tomada en las vacaciones que hizo la pareja a Maldivas junto a Leandro Paredes y Camila Galante, su esposa

"Feliz cumpleaños a mi baby daddyyyyyyyyy", la modelo homenajeó a su marido con un posteo en redes sociales

Las fotos suman retratos de la vida cotidiana y profesional: los dos de la mano, vestidos de gala, caminando por un largo pasillo; Paulo sonriente en una cama de hospital con un oso de peluche; ambos sentados y abrazados en la entrada de su casa; juntos en un estadio, ella apoyando la mano en el pecho de él; y Paulo disfrutando solo de un atardecer junto al agua o posando para una producción. Con una selfie frente al espejo sosteniendo la ecografía de su embarazo y una escena hogareña junto a su perro, cierran la secuencia.

La selección de imágenes transmite un clima de alegría, complicidad y amor en todos los planos: desde la expectativa por la llegada de la hija hasta los pequeños gestos y rutinas compartidas. Así, Oriana Sabatini y Paulo Dybala hacen pública su felicidad y las nuevas ilusiones que los acompañan en esta etapa llena de cambios y proyectos juntos.

A la dedicatoria se sumó Catherine Fulop, mamá de Oriana, quien comentó: “Woow! ¡Qué bello lo que le dices a tu amor! Le deseo todo lo bueno de la vida y que este nuevo año sea hermoso y lleno de sueños cumplidos. Feliiiiiz cumpleaños, te quiero mucho Paulo Dybala”. Fulop tampoco quiso quedar afuera del homenaje familiar y, horas después de su saludo en los comentarios, dedicó a Paulo Dybala un video casero especialmente emotivo.

Paulo y Oriana se encuentran en pareja desde el año 2018 y se casaron luego de siete años de relación

En marzo de este año el delantero se tuvo que someter a una operación y Oriana fue su gran soporte durante el tiempo que estuvo fuera de juego

Paulo y Oriana de camino a la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes

La pareja se convertirá en padres de una niña el año que viene, por lo que se trata de el último cumpleaños siendo dos

En el montaje aparecen distintos fragmentos de la vida del futbolista: Paulo y Oriana juntos en celebraciones y viajes, compartiendo cenas familiares con Ova Sabatini, levantando la Copa del Mundo, en reuniones navideñas y abrazos con su familia, pero sobre todo, multiplicando los momentos de complicidad y cariño junto a su hija.

El saludo de Catherine Fulop a Paulo Dybala (Video: Instagram)

“Happy Birthday querido yerno. Feliz vida, llena de amor y salud. Te re quiero”, escribió la actriz venezolana como mensaje final del corto. El video, difundido en redes sociales, sumó ternura y reafirmó el entramado afectivo que acompaña el presente de Paulo Dybala y Oriana Sabatini, mostrando que, para la pareja, cada nuevo aniversario es también ocasión de celebrar familia y amor, mientras crecen los proyectos y la espera por la llegada de su primera hija.