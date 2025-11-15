La emoción de Silvina Escudero al alcanzar un importante logro en su vida: “Cierro esta etapa con el corazón lleno”

Silvina Escudero compartió su alegría al dar un nuevo paso en su carrera

Lejos de su conflicto con su hermana Vanina, las peleas mediáticas o su trabajo como bailarina, este sábado, Silvina Escudero sorprendió a sus seguidores al anunciar un importante logro en su vida. “Hoy fue mi último día de cursada en la carrera de Locución”, comenzó diciendo mediante sus redes sociales junto a un emoji de un corazón y un micrófono.

A través de una sensible y extensa publicación, la bailarina repasó los esfuerzos que realizó para terminar dicha carrera y la valiente decisión que tomó para estudiar y trabajar en simultáneo. “No puedo evitar hacer un balance de todo este recorrido. Hace muchos años tomé la difícil decisión de dejar la carrera de Veterinaria después de cinco intensos años de estudio. En ese momento, mi trabajo como bailarina y coreógrafa era muy demandante, y la temporada en la que me convocó Carmen para Vedettisima terminó por llevarme a cerrar esa etapa universitaria. Ya era insostenible mantener tanto estudio y un trabajo tan poco compatible al mismo tiempo”.

Continuando con su explicación, Silvina se retrotrajo al instante en el que decidió iniciar este camino: “Hace cuatro años me animé a comenzar esta otra magnífica carrera, que enriquece de mil maneras mi tan amado trabajo en los medios. Hoy miro hacia atrás y agradezco a esa versión de mí que tuvo el coraje de volver a empezar: a pesar de la edad, del poco tiempo, del exceso de trabajo y de todo a lo que dedicaba mi vida personal”.

Acto seguido, la artista volvió a agradecer a aquella versión de si misma y se refirió a los últimos exámenes que le quedan para lograr el ansiado título: “La que me demostró que siempre hay tiempo para reinventarse, para escucharse y para elegir un camino distinto. Cierro esta etapa con el corazón lleno y la voz más firme que nunca. Hoy, más que siempre, hago honor a lo que tantas veces repetíamos con mi hermana a nuestros alumnos en Danzas Escudero: “Con esfuerzo, perseverancia y pasión, todo se logra en la vida. La semana próxima, finales. Y en diciembre… el tan esperado habilitante. Gracias a quienes me acompañaron en este viaje. Lo que viene… se construye con pasión”.

Más allá de sus estudios, Silvina atraviesa un buen momento personal luego de recomponer su relación con su hermana. En las últimas semanas, las influencers partieron rumbo a Misiones junto a Álvaro Navia y los dos hijos que tiene con la bailarina para pasar unos días a pura naturaleza.

Las imágenes del viaje relatan tanto la aventura como el fuerte lazo familiar que caracteriza al grupo, marcado por el entusiasmo ante cada imprevisto del camino. En una de las postales más entrañables, Vanina aparece con su marido Álvaro y sus hijos en uno de los senderos del parque. Cada uno luce un piloto plástico distinto para protegerse de la lluvia y el rocío: Vanina lleva uno transparente, Navia en blanco, Benicio amarillo y Joaquina rosa, combinando con su sombrero a juego. Todos sonríen y posan sobre el suelo húmedo cubierto de vegetación exuberante, mientras el salto de agua de las cataratas emerge brumoso al fondo. Junto a la imagen, Vanina escribió: “Que la vida te dé 1 día de lluvia en Iguazú”, poniendo en palabras el entusiasmo por la experiencia y resignificando la adversidad climática como parte del disfrute.

La escapada de Silvina y Vanina Escudero a las Cataratas del Iguazú: tormenta, risas y familia

La lluvia, lejos de desanimar al grupo, propició momentos de cercanía: otra imagen muestra a Vanina con su hija Joaquina en brazos, ambas con pilotos transparentes y sombrero rosa, observando juntas el paisaje que regalan el vapor de agua y el horizonte de las cataratas. “Se nos largó a llover y lo que lo disfrutamos”, sumó Vanina sobre este instante, resaltando la alegría de vivir el presente, incluso bajo la tormenta.