Cuál fue el regalo que recibió Mario Pergolini tras la entrevista que le hizo a la China Suárez y Mauro Icardi

La China Suárez, con Mario Pergolini: "Para casarme con Mauro, primero se tiene que divorciar"

Un gesto marcó el cierre de una de las entrevistas más esperadas de la televisión argentina, como fue la primera aparición conjunta, en mucho tiempo, de Eugenia “China” Suárez y Mauro Icardi en un programa de la televisión local, lo que convirtió a Otro día perdido, que conduce Mario Pergolini en El Trece, en el epicentro de la conversación mediática de la jornada.

Al finalizar, el futbolista obsequió a Pergolini una camiseta autografiada del Galatasaray, con una dedicatoria personal que decía “Para Mario, con cariño”. El momento, cargado de complicidad y buen humor, se produjo tras

El regalo que recibió el conductor no solo selló una noche de alto voltaje televisivo, sino que también reflejó el tono distendido que dominó el encuentro. Pergolini agradeció el gesto en sus historias de Instagram, colocando una imagen de la camiseta bordó y anaranjada con el dorsal número 9 y el apellido “Icardi” en letras blancas, acompañada de la firma del futbolista.

EL regalo de Mauro Icardi a Mario Pergolini, que el conductor subió a sus historias de Instagra: la camiseta que usa en el Galatasaray

El inicio de la charla entre Pergolini y la China Suárez tuvo un tono relajado y cómplice. El conductor y su equipo bromearon sobre las supuestas exigencias de la actriz para concretar la entrevista, un tema que había alimentado rumores en el ambiente del streaming, donde ni Luzu ni Olga tuvieron la palabra de la ex Casi Ángeles. Suárez, lejos de esquivar el juego, respondió con ironía al tomar un tarro de caramelos y comentar: “No, yo había pedido rojos. Y unos anteojos, no sé si los tienen por ahí. Porque a mí no me gusta que me miren a los ojos”. La dinámica entre ambos se mantuvo ágil, con la actriz sumándose a las bromas y Pergolini indagando sobre su trabajo en la serie Hija del fuego y las similitudes con su personaje.

A medida que avanzó la conversación, Suárez abordó aspectos personales y mediáticos. Reflexionó sobre la hostilidad que enfrenta en redes sociales y la tendencia a polarizar figuras femeninas en el espectáculo argentino. “En Argentina pasa mucho esto del disfrute de enemistar a dos mujeres”, afirmó la actriz, en alusión a la prolongada rivalidad mediática con Wanda Nara. También se definió con contundencia: “Yo si algo que no soy es tibia. Ni lo seré, nunca. Y no me gustan los tibios tampoco”.

Mario Pergolini le preguntó a la China Suárez y a Mauro Icardi cuando planean casarse

La entrevista profundizó en la relación de Suárez con Icardi, especialmente en torno a la posibilidad de casamiento. Consultada por Pergolini sobre si alguna vez le habían propuesto matrimonio, la actriz reconoció que sí, aunque nunca llegó a formalizar. “Se tiene que divorciar primero. En unos meses le sale el divorcio”, explicó Suárez, refiriéndose a la situación legal de Icardi. La actriz relató que estuvo cerca de casarse en el pasado, con salón reservado y catering, pero que siempre tuvo reservas sobre la duración de un matrimonio: “¿Para qué nos vamos a casar si después nos vamos a divorciar? Yo siempre tuve en la cabeza que no me iba a durar toda la vida”, compartió en el programa.

La participación de Icardi en la entrevista aportó nuevos matices. Invitado a sumarse al diálogo, el futbolista confirmó que el trámite de divorcio está en curso y que esperan finalizarlo en marzo de 2026. “Vamos a empezar a planear después de que me divorcie”, aseguró Icardi sobre la boda, con una frase que generó risas y comentarios en el estudio. Suárez, sorprendida, valoró el avance: “Pero es un avance que te diga eso, porque no es un tema que hablemos mucho”. El intercambio incluyó también una reflexión de la actriz sobre la importancia de llegar a acuerdos con exparejas: “Lo bueno es que fue tranquilo. Es lo más importante, ponerse de acuerdo con el ex”, sostuvo.

La China Suárez habló de su conflicto con Wanda Nara: "Hay disfrute de enemistar a dos mujeres"

El impacto de la entrevista se reflejó en los números de audiencia. Otro día perdido inició su emisión a las 22:48 con 6 puntos de rating, una cifra que ya superaba el promedio habitual del ciclo. A las 23:15, con la entrada de Suárez al estudio, el programa revirtió el liderazgo de Telefe, que apostaba por un especial de Por el mundo y un compacto del amistoso entre Argentina y Angola. La tendencia se mantuvo en alza: a las 23:18, el ciclo de Pergolini alcanzó 6,8 puntos, mientras Telefé marcaba 3,8. El pico llegó a las 23:58, cuando la presencia de Icardi impulsó la audiencia por encima de los 8 puntos, frente a los 2,2 de la competencia, según datos de Ibope.

La repercusión en redes sociales acompañó el fenómeno televisivo, con hashtags y teorías sobre la entrevista circulando desde horas antes de la emisión. La apuesta de El Trece por una entrevista exclusiva con la China Suárez e Icardi no solo generó conversación, sino que también le permitió imponerse en una franja horaria donde suele ceder terreno ante Telefé. En esta ocasión, la jugada resultó decisiva y el canal logró posicionarse como líder indiscutido de la noche.