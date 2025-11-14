Teleshow

Juana Repetto contó cómo es su relación con su ex Sebastián Graviotto y sorprendió al revelar un dato de su vínculo

En medio de su reposo a raíz de las complicaciones en su embarazo, la actriz e influencer habló de su presente junto al padre de sus hijos

Guardar

Juana Repetto atraviesa un embarazo con complicaciones y, por indicación médica, permanece en su casa bajo reposo parcial con el objetivo de llegar a la semana 28 de gestación. En este contexto, la actriz e influencer decidió hablar abiertamente sobre la relación que mantiene con Sebastián Graviotto, el padre de dos de sus hijos, y aclarar los rumores de una posible reconciliación.

Durante los últimos días, la actriz compartió en sus redes sociales fragmentos de su vida cotidiana, incluyendo videos y capturas de pantalla de conversaciones con Graviotto. Estas publicaciones generaron especulaciones entre sus seguidores sobre un posible acercamiento sentimental. Sin embargo, la actriz fue enfática al desmentir estas versiones y explicó que la relación se basa en la crianza compartida y no en una reconciliación.

El actual estado de salud de Juana Repetto ha intensificado la presencia de Graviotto en su día a día, ya que ambos comparten la responsabilidad de cuidar a sus hijos. La actriz detalló que mantiene una comunicación constante con su expareja debido a la situación: “Yo con Sebi hablo todo el tiempo, todos los días porque tenemos pibes en común y ahora que estoy haciendo este reposo parcial, hasta que se vaya a trabajar de vuelta lo voy a ver todo el tiempo”. De este modo, subrayó la frecuencia de sus interacciones y la importancia del apoyo mutuo en este momento.

Juana Repetto reveló que Sebastián
Juana Repetto reveló que Sebastián Graviotto la bloqueó en Instagram

Sin embargo, en su descargo, la artista reveló la decisión que tomó Graviotto en redes sociales. “Igual yo las amo a ustedes ilusionadísimas. El otro día subí una foto de una charla, y todas: ”Van a volver". No. Pero me tiene bloqueada, yo no sé qué subió“.

Además, Repetto destacó que, aunque existen diferencias y discusiones, su objetivo es mantener un ambiente positivo: “Si bien muchas veces me enojo y discutimos, cuando lo veo mi idea es pasarla bien, cada vez lo estoy viendo más, comparto más, hablo más porque se ocupa más, va y viene, me trae a los chicos”. Así, la relación se sostiene en el compromiso con la crianza y el bienestar de sus hijos, más allá de cualquier vínculo sentimental.

La hija de Reina Reech insistió en que su prioridad es la armonía familiar y el humor compartido: “Trato de llevarme bien porque a mí me gusta pasarla bien, reírme con la gente, no estar enojada”, reafirmando su postura sobre la naturaleza de su vínculo con Graviotto.

En cuanto a la convivencia diaria, la actriz relató episodios recientes que ilustran el apoyo que recibe de su expareja. Graviotto la acompañó a realizar estudios médicos relacionados con el embarazo y se encargó de preparar el desayuno, gestos que Repetto valoró positivamente. No obstante, también reconoció que las diferencias persisten y forman parte de la dinámica familiar: mientras comparten momentos de complicidad, las discusiones por otros temas no desaparecen.

Días atrás, la artista sorprendió a sus seguidores al revelar la situación de salud que atraviesa. La actriz reveló que el resultado de un control no había sido tan alentador como esperaba y que debía modificar su rutina: “Bueno, estoy muy sensible con el tema. No fueron las mejores noticias, tampoco hay nada por ahora de qué preocuparse. Pero veré a la tarde a mi obstetra y tendré novedades más concretas”. Luego confirmó lo que tanto temía: “Lo que sí ya es un hecho es que voy a tener que estar mucho más tranqui, así que me ‘autoabrazo0 y agradezco por ser tan precavida”.

Este pedido médico —reducir la actividad y llevar una rutina más controlada— golpeó de lleno su ánimo y la llevó a compartir cómo estaba atravesando el momento, incluso desde la cotidianeidad más doméstica: “Les voy a seguir compartiendo y contando cosas que tengo que contarles. Sentadita”.

Temas Relacionados

Juana RepettoSebastián Graviotto

Últimas Noticias

El viaje espiritual de Daniel Gómez Rinaldi a Nueva York y su visita a El Rebe: “Una experiencia increíble”

A partir de la recomendación de una amiga, el periodista, que a mitad de año sufrió un violento asalto, visitó El Ohel, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, líder de la dinastía Jabad Lubavitch, y contó su vivencia

El viaje espiritual de Daniel

Se conocieron las primeras fotos de la entrevista de la China Suárez con Moria Casán

La One tuvo la anunciada charla con la actriz de Casi Ángeles, que se podrá ver el lunes por la mañana. También salió a la luz el video del encuentro entre ambas figuras y Mauro Icardi

Se conocieron las primeras fotos

El duro ida y vuelta entre Rusherking y Martín Cirio: críticas, rencores y pases de facturas

Luego de que el streamer apuntara contra uno de los proyectos de la expareja de Ángela Torres, el cantante decidió responderle, comenzado un cruce virtual

El duro ida y vuelta

Tras su internación, Martín Ortega reapareció en el cumpleaños de su hermana Rosario

El hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar fue parte del agasajo familiar por los 40 años de la cantante

Tras su internación, Martín Ortega

La expareja de un jugador de la Selección Argentina confirmó su relación con Grego Rossello

La joven dejó atrás una etapa marcada por la polémica y ahora explora una conexión inesperada con un conductor reconocido

La expareja de un jugador
DEPORTES
Lanús y Atlético Tucumán empatan

Lanús y Atlético Tucumán empatan en el inicio de la última jornada del Torneo Clausura

El campeón del fútbol argentino que dio una profunda reflexión sobre la salud mental: “La pasé mal, me sentía solo”

Challenger de Montevideo: Román Burruchaga sorprendió a Mariano Navone en el duelo de argentinos y se metió en semifinales

Eliminatorias de Europa: Croacia selló su clasificación al Mundial 2026 y dos potencias quedaron a un solo paso

Insólita escena en la Euroliga: un entrenador vio la sala de prensa vacía y dio la conferencia “más corta de la historia”

TELESHOW
El viaje espiritual de Daniel

El viaje espiritual de Daniel Gómez Rinaldi a Nueva York y su visita a El Rebe: “Una experiencia increíble”

Se conocieron las primeras fotos de la entrevista de la China Suárez con Moria Casán

El duro ida y vuelta entre Rusherking y Martín Cirio: críticas, rencores y pases de facturas

Tras su internación, Martín Ortega reapareció en el cumpleaños de su hermana Rosario

La expareja de un jugador de la Selección Argentina confirmó su relación con Grego Rossello

INFOBAE AMÉRICA

Trinidad y Tobago realizará nuevos

Trinidad y Tobago realizará nuevos ejercicios militares con Estados Unidos en plena escalada con Venezuela

Los aliados occidentales estudian mecanismos para que los inspectores del OIEA puedan analizar el arsenal nuclear de Irán

Registran gigantescas “olas ocultas” que aceleran el deshielo en Groenlandia y multiplican el impacto en el nivel del mar

Cómo serán las “burbujas de cristal” que planea construir la NASA con polvo lunar y tecnología de autorreparación

Kallas insistió en usar los activos rusos congelados para apoyar a Ucrania: “Es la forma de mostrar que el tiempo no está del lado de Moscú”