Juana Repetto contó cómo es su relación con su ex Sebastián Graviotto y sorprendió al revelar un dato de su vínculo

Juana Repetto atraviesa un embarazo con complicaciones y, por indicación médica, permanece en su casa bajo reposo parcial con el objetivo de llegar a la semana 28 de gestación. En este contexto, la actriz e influencer decidió hablar abiertamente sobre la relación que mantiene con Sebastián Graviotto, el padre de dos de sus hijos, y aclarar los rumores de una posible reconciliación.
Durante los últimos días, la actriz compartió en sus redes sociales fragmentos de su vida cotidiana, incluyendo videos y capturas de pantalla de conversaciones con Graviotto. Estas publicaciones generaron especulaciones entre sus seguidores sobre un posible acercamiento sentimental. Sin embargo, la actriz fue enfática al desmentir estas versiones y explicó que la relación se basa en la crianza compartida y no en una reconciliación.
El actual estado de salud de Juana Repetto ha intensificado la presencia de Graviotto en su día a día, ya que ambos comparten la responsabilidad de cuidar a sus hijos. La actriz detalló que mantiene una comunicación constante con su expareja debido a la situación: “Yo con Sebi hablo todo el tiempo, todos los días porque tenemos pibes en común y ahora que estoy haciendo este reposo parcial, hasta que se vaya a trabajar de vuelta lo voy a ver todo el tiempo”. De este modo, subrayó la frecuencia de sus interacciones y la importancia del apoyo mutuo en este momento.
Sin embargo, en su descargo, la artista reveló la decisión que tomó Graviotto en redes sociales. “Igual yo las amo a ustedes ilusionadísimas. El otro día subí una foto de una charla, y todas: ”Van a volver". No. Pero me tiene bloqueada, yo no sé qué subió“.
Además, Repetto destacó que, aunque existen diferencias y discusiones, su objetivo es mantener un ambiente positivo: “Si bien muchas veces me enojo y discutimos, cuando lo veo mi idea es pasarla bien, cada vez lo estoy viendo más, comparto más, hablo más porque se ocupa más, va y viene, me trae a los chicos”. Así, la relación se sostiene en el compromiso con la crianza y el bienestar de sus hijos, más allá de cualquier vínculo sentimental.
La hija de Reina Reech insistió en que su prioridad es la armonía familiar y el humor compartido: “Trato de llevarme bien porque a mí me gusta pasarla bien, reírme con la gente, no estar enojada”, reafirmando su postura sobre la naturaleza de su vínculo con Graviotto.
En cuanto a la convivencia diaria, la actriz relató episodios recientes que ilustran el apoyo que recibe de su expareja. Graviotto la acompañó a realizar estudios médicos relacionados con el embarazo y se encargó de preparar el desayuno, gestos que Repetto valoró positivamente. No obstante, también reconoció que las diferencias persisten y forman parte de la dinámica familiar: mientras comparten momentos de complicidad, las discusiones por otros temas no desaparecen.
Días atrás, la artista sorprendió a sus seguidores al revelar la situación de salud que atraviesa. La actriz reveló que el resultado de un control no había sido tan alentador como esperaba y que debía modificar su rutina: “Bueno, estoy muy sensible con el tema. No fueron las mejores noticias, tampoco hay nada por ahora de qué preocuparse. Pero veré a la tarde a mi obstetra y tendré novedades más concretas”. Luego confirmó lo que tanto temía: “Lo que sí ya es un hecho es que voy a tener que estar mucho más tranqui, así que me ‘autoabrazo0 y agradezco por ser tan precavida”.
Este pedido médico —reducir la actividad y llevar una rutina más controlada— golpeó de lleno su ánimo y la llevó a compartir cómo estaba atravesando el momento, incluso desde la cotidianeidad más doméstica: “Les voy a seguir compartiendo y contando cosas que tengo que contarles. Sentadita”.