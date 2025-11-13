Teleshow

El futbolista por el que la China Suárez y La Joaqui se habrían peleado: “La obsesión por los ex de las amigas”

Yanina Latorre en SQP afirmó que la actriz y la cantante se habrían peleado por un jugador que terminó con su amistad

Yanina Latorre lanzó la versión sobre el futbolista por el que la China Suárez y La Joaqui terminaron su amistad (Video: SQP/ América)

El distanciamiento entre la China Suárez y La Joaqui sigue generando especulaciones. Yanina Latorre en su programa aseguró que el quiebre de la amistad entre ambas artistas tendría como trasfondo un supuesto triángulo amoroso con el futbolista de la selección colombiana James Rodríguez y exjugador de Club León de México.

La conductora de SQP (América TV) aseguró que la ruptura entre la actriz y la cantante de RKT “tiene nombre y apellido”, señalando directamente al jugador como el eje del conflicto. Yanina relató que, durante la época en que ambas mantenían una relación cercana, la intérprete de “San Turrona” y “Dos besitos” habría sido pareja del futbolista.

Tras la separación, la ex Casi Ángeles habría comenzado a seguir a Rodríguez en redes sociales y, poco después, apareció en imágenes paseando en el auto del jugador por Colombia. La panelista también mencionó que la actriz no solo seguía al futbolista, sino también al chofer de confianza de este, lo que alimentó las sospechas de una posible traición. “Tiene una obsesión por salir con los ex de las amigas”, afirmó, filosa.

James Rodríguez, el futbolista de
James Rodríguez, el futbolista de la selección de Colombia, señalado por Yanina Latorre como el tercero en discordia entre la China Suárez y La Joaqui (X)

“Ellas fueron en un tiempo muy amigas porque era más cuando la China quería ser cantante o pegarla con algo y salían juntas. También sé que la China en un momento le festejó un cumpleaños a La Joaqui y como cayó con mucha gente, a ella no le habría gustado”, aseveró. “Este novio era un jugador de fútbol colombiano que se llama James Rodríguez. Ellas dos eran muy amigas, cuando La Joaqui termina con James, la China automáticamente lo empieza a seguir”, relató.

La actriz no solo habría buscado acercarse al colombiano, sino también al chofer de él. “¿Qué ve un día La Joaqui en las stories del chofer de James? A la China paseando en el auto de James por Colombia“, afirmó. “Ella quería un jugador de fútbol. Lo logró en Icardi... La Joaqui, que no lo va a aceptar nunca, ni bien cortó, la China lo empieza a seguir y a los días, en Colombia, estaba en una selfie con el chofer de James”, detalló.

"¿Qué ve un día La
“¿Qué ve un día La Joaqui en las stories del chofer de James? A la China paseando en el auto de él por Colombia“, aseveró Yanina (FCF)

No obstante, la historia sobre el motivo real del distanciamiento no se agota en la figura de James Rodríguez. En el streaming Bondi Live, Yanina Latorre en febrero de este año introdujo una versión alternativa: la amistad entre la China Suárez y La Joaqui se habría quebrado por la relación de ambas con el trapero Ecko. Según la panelista de LAM, Eugenia habría iniciado un romance con el músico mientras él mantenía una relación con la actual pareja de Luck Ra, lo que habría provocado el enojo y la ruptura definitiva con La Joaqui. Latorre fue más allá y sostuvo que la enemistad entre las artistas es total, atribuyendo el distanciamiento a este episodio con el cantante de trap.

Mientras las versiones sobre traiciones amorosas circulan en los medios, La Joaqui optó por una postura más conciliadora cuando fue consultada públicamente sobre el tema. En una entrevista con el ciclo de Ángel de Brito, la cantante negó la existencia de un conflicto y minimizó el distanciamiento. “No pasó nada. Cuando vos te conocés con la otra persona, después van cambiando los gustos. A vos te gusta el pádel y a mí me gusta el golf. Antes nuestros momentos los compartíamos en pádel y ahora yo voy a golf y no tengo tiempo”, respondió ante la pregunta sobre su relación con la expareja de Benjamín Vicuña. Al insistirle sobre si se había roto algún código de amistad, la cantante descartó cualquier traición: “No, ninguno. Cada una fluyó para su lado”.

La Joaqui habló sobre el
La Joaqui habló sobre el final de su amistad con la China Suárez

El trasfondo de esta historia se remonta a una amistad que, durante un tiempo, fue visible tanto en redes sociales como en eventos públicos. A pesar de provenir de mundos distintos, ambas encontraron afinidades en el ambiente artístico. Sin embargo, la relación se enfrió de manera abrupta, dejando de lado las interacciones públicas y generando especulaciones entre sus seguidores sobre los motivos de la ruptura.

La dedicatoria de Minerva Casero

La sorprendente transformación de Damián

Maru Botana denunció una estafa

Tras la polémica por sus

Juana Viale volvió al gimnasio:
La crítica del DT de

Murió Jorge Lorenzo, actor de

Estados Unidos impuso sanciones contra

