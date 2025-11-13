Teleshow

Charlotte Caniggia opinó sin filtro de la carrera de la China Suárez: “Se la comió el personaje”

La influencer no dudó en decir lo que piensa de la actriz de Casi Ángeles e hizo una dura reflexión

Charlotte Caniggia opinó sin filtro de la carrera de la China Suárez (Video: Que Tupé- El Trece)

Hace años que la vida de la China Suárez se encuentra bajo los reflectores por su carrera como actriz, pero últimamente lo que tiene la atención de todo el mundo es el escándalo que protagoniza junto a Wanda Nara y Mauro Icardi. En este contexto, estrenó una nueva serie en una de las plataformas de streaming, pero no tardó en estallar la polémica.

Charlotte Caniggia, que tiene una tendencia a no guardarse sus opiniones, opinó sin filtro acerca de la carrera de Eugenia. Charlotte opinó en Qué Tupé (El Trece) sobre la carrera de la China y dejó frases filosas que generaron repercusiones. La mediática cuestionó la elección laboral de la actriz, poniendo énfasis en sus últimos proyectos y papeles, y sugirió que el perfil mediático de la China responde tanto a los roles que le ofrecen como a su vida personal.

“Es medio raro, porque si estás saliendo con un millonario, ¿para qué venís acá a hacer pavadas? ¿No?”, expresó Charlotte, aludiendo a la participación de Suárez en programas de streaming, que terminó fallando y generando un nuevo escándalo que la tiene en el centro. “Ir a streaming, ya estás en otro nivel, ¿no? Me parecen medio de cholulas", continuó, marcando distancia con la exposición mediática de la actriz.

La discusión se orientó a los motivos detrás de las apariciones públicas de Suárez: “No la van a llamar por, por x motivo, la van a llamar para que cuente todo el resto de cosas... De los maridos que roba, de Wanda, de qué pasó con el conflicto tal y esto y el otro, de Icardi. Y qué la van... no la van a llamar. Se va a bajar de todo ella”, analizó Caniggia, sugiriendo que la exposición de los conflictos personales condiciona su recorrido laboral.

Charlotte aseguró que la China
Charlotte aseguró que la China hizo tantas veces el mismo papel que lo empezó a implementar en su vida

Consultada sobre el proyecto actual de la China —la serie Hija del fuego— la hija de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia ironizó sobre su recurrencia en ciertos papeles: “Se acuesta con el marido de una para cobrar venganza… Ah, pero eso ella hace toda la vida, no solo en la vida cotidiana. El papel de ella en todas las películas y series es robar chongos. Desde chiquitita hace estas cosas. Se metió tanto en el papel que empezó a joder. Se metió con casados y todo eso, ¿viste? Se la comió el personaje. Eso es lo que pasó con la China. Dijo: Ah, esta maldita zorra, esa voy a hacer yo y así todas las películas”.

Cuando en el estudio mencionaron que los productores buscan explotar ese perfil, Charlotte remató: “Si vos hacés este tipo de papeles, después no quieras que te pregunten de arte o de cine. O lo hacen a propósito también algunas.” Al ser consultada respecto al talento de Eugenia, si consideraba que era buena en su trabajo, no dudó: “Buena actriz es Natalia Oreiro, y ahí también se queda media corta. Buen actor es Francella, Darín. Estas son unas pichis. No, no es buena actriz, amigo”.

Finalmente, Caniggia relativizó cualquier condena moral señalando: “Es linda, puede hacer lo que quiere ella”. Con una intervención que osciló entre la crítica, la ironía y la desinhibición, Charlotte Caniggia dejó clara su postura sobre los derroteros de la China Suárez en la pantalla y en los medios, marcando las diferencias que, a su entender, las separan tanto en el plano profesional como personal.

A pesar de la polémica que rodea a la actriz, finalmente hará una entrevistas. Está será con Moria Casán, quien se encargó de despejar dudas y confirmar la noticia bomba que todos buscaban:la China Suárez será su invitada especial en una edición que ya promete rating y repercusiones.

