La dura decisión que tomó la China Suárez con Nico Occhiato tras la suspensión de la entrevista

Un simple gesto público entre la actriz y el conductor encendió las especulaciones justo en un momento clave de la novia de Mauro Icardi, quien llegó al país para presentar su nueva serie

Diego Leuco habló de la ausencia de la China Suárez en Luzu (Video: Resu en vivo)

Desde que llegó al país, el lunes pasado, la China Suárez no dejó de estar en el foco de atención de sus seguidores y también de sus haters. Entre los motivos de su regreso a Buenos Aires se encuentra la presentación de su nueva serie, para una plataforma digital, además de traer a sus hijos más pequeños para que se reencuentren con su padre, Benjamín Vicuña.

Aunque intenta mantener un perfil bajo al no dialogar con la prensa, la actriz vuelca sus emociones a través de sus redes sociales. Desde allí se expresa con imágenes, dedicatorias e indirectas tanto para su expareja, como para Wanda Nara y algunos periodistas, como Yanina Latorre y Laura Ubfal.

La China Suárez dejó de
La China Suárez dejó de seguir a Nico Ochiatto en medio de la polémica para la suspensión de la entrevista para Luzu TV (Instagram)

Uno de los últimos acontecimientos que la tuvo en el foco mediático fue la noticia de la suspensión de una entrevista que iba a dar para Luzu TV, el streaming creado por Nico Occhiato. En medio de la polémica que se generó, este miércoles la actriz tomó una decisión contundente: dejó de seguir al conductor en redes sociales, según pudo advertir la cuenta oficial de SQP (América). En contraste, el líder de Nadie dice nada mantiene su seguimiento a la China, una acción simple que suma complejidad al episodio, donde también aparece la figura de Diego Leuco.

La entrevista entre Eugenia y Leuco se perfilaba como una de las grandes apuestas de la grilla de Luzu TV. La producción barajó distintas alternativas para el formato de la nota antes de decidir un mano a mano exclusivo con Leuco como conductor y la actriz como protagonista. El clima alrededor de esta charla cobraba mayor interés por la proyección mediática de Suárez y por la expectativa que los oyentes y televidentes alimentaban cada vez que ella abordaba cuestiones personales o laborales en público. Diego Leuco destacó el atractivo que tenía una conversación con la actriz, convencido de que el contenido seduciría a la audiencia desde lo periodístico y lo humano.

Las fotos de la China
Las fotos de la China Suárez tras su llegada a Argentina (Instagram)

Durante la etapa de organización, un dato empezó a tomar fuerza: la posible presencia obligatoria de Nico Occhiato en la nota según habría pedido la China. Diego Leuco recordó haber propuesto avanzar con la entrevista sin su colega, dado que Occhiato no podía asistir en la fecha señalada. Ante la duda, la producción le comunicó que la participación de Occhiato parecía crucial para que la nota se concretara. Desde esa interpretación, surgió la idea de que esa iba a ser una condición excluyente para el desarrollo de la entrevista.

Frente a esta disyuntiva y para evitar malos entendidos, la producción junto con Leuco determinó dar de baja la nota. El conductor explicó que, ante la posibilidad de una condición que no se podía cumplir, la prioridad era no alimentar confusiones entre los involucrados ni decepcionar a la audiencia. El objetivo fue transparentar el proceso y evitar especulaciones innecesarias que pudieran afectar la relación entre las partes.

Diego Leuco habló de la
Diego Leuco habló de la ausencia de la China Suárez en Luzu (Captura Resu en vivo)

Tras la cancelación de la nota, Diego Leuco y la China Suárez mantuvieron una conversación telefónica. Ambos, junto al equipo de producción, confirmaron que no existía ningún tipo de exigencia por parte de Suárez sobre la participación de Occhiato. La charla sirvió para despejar rumores y para establecer que lo sucedido derivó de un malentendido en la coordinación interna, sin que mediara pedido expreso por parte de la actriz.

En el plano profesional, la actriz aprovecha su corta estadía en el país para enfocar su energía en el estreno de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, una serie dramática que desembarca en Disney+ el 19 de noviembre. Ambientada en la Patagonia argentina, la producción la muestra en un rol central dentro de un thriller romántico, acompañada por Diego Cremonesi, Eleonora Wexler y Joaquín Ferreira, entre otros intérpretes.

