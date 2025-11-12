Flor Peña presentó a su mamá en un video bailando con Juan Otero: “Mi madre a los 82 años”

El divertido baile de Juan Otero y la madre de Flor Peña que se volvió viral

La escena de Norma Finoli, la madre de Florencia Peña, a los 82 años bailando con su nieto Juan Otero al ritmo de Marc Anthony en el Caribe, atrajo la atención de miles de usuarios en redes sociales. El video, compartido por la actriz después de la celebración de su cumpleaños número 51, muestra la complicidad y alegría familiar a bordo de un yate, mientras suena “Vivir mi vida” y las risas contagian a todos los presentes.

La publicación de la protagonista de la obra Pretty Woman, acompañada por la frase “Hablemos de mi madre a los 82 años. ¿Podrán?”, se viralizó rápidamente. En el video, la mamá y el hijo de la actriz se mueven con soltura y humor, reflejando el espíritu festivo que marcó las vacaciones familiares en República Dominicana.

La actriz celebró la vitalidad de su madre y la conexión intergeneracional que caracteriza a su familia. La reacción de los seguidores fue inmediata, con mensajes de admiración y cariño hacia la abuela y el nieto, y elogios a la espontaneidad del momento.

Norma y Juan Otero, la madre y el hijo de Florencia Peña, bailaron arriba de un yate en el Caribe (Instagram)

El cumpleaños de Florencia se transformó en una verdadera fiesta familiar en el Caribe. La actriz viajó a República Dominicana junto a su esposo Ramiro Ponce de León, sus hijos Felipe, Tomás y Juan, y su madre Norma. El festejo incluyó una noche especial frente al mar, donde la cumpleañera lució un conjunto veraniego y brindó con champagne rodeada de sus seres queridos. Durante el día, la familia se embarcó hacia la isla Saona, un destino turístico conocido por sus playas paradisíacas, donde no faltaron los cantos de “Feliz cumpleaños”, bailes improvisados y momentos de humor.

La jornada estuvo marcada por la música y la diversión. Flor Peña y su hijo Juan animaron la travesía marítima con bailes de cuarteto, interpretando temas como “Quién se tomó todo el vino”, “Ya no vuelvas” y “La morocha”, mientras el mar Caribe servía de escenario natural. Al regresar a tierra, la familia celebró el ritual de la torta, con la actriz rodeada del afecto de los suyos. En sus redes, Flor compartió fotos y videos del festejo, acompañados por mensajes emotivos: “Me hicieron muy feliz hoy, el mejor regalo es compartir la vida con ustedes”.

Florencia Peña y Norma, su madre, en el festejo de la actriz por sus 51 años (Instagram)

El viaje familiar incluyó paradas en Bayahíbe y Miches, dos enclaves destacados de República Dominicana. En Bayahíbe, Florencia Peña posó en bikini frente al mar, transmitiendo un mensaje de empoderamiento: “Soy del tipo de mujer que si quiero la luna, me la bajo solita”. Las imágenes, que muestran a la actriz disfrutando del sol y la playa, recibieron cientos de comentarios y likes, con seguidores elogiando su energía positiva y autenticidad. En Miches, la familia compartió momentos más íntimos, con fotos de abrazos, juegos en la orilla y escenas que reflejan la unión y el cariño entre generaciones.

Las publicaciones de la figura de Casados con hijos durante sus vacaciones combinaron humor, reflexiones y mensajes de autoafirmación. En una de las series de fotos familiares, la actriz escribió: “Los mejores viajes siempre son juntos. Que la vida nos encuentre celebrando siempre. ¡Los amo fuerte!”. Las imágenes muestran a la familia completa, incluida Norma Finoli, posando frente al mar y disfrutando de la armonía de un descanso compartido. El estilo relajado y veraniego de la actriz, junto a la complicidad con su pareja y sus hijos, reforzó la imagen de una familia unida y alegre.

Flor Peña con sus hijos Toto y Juan, fruto de su relación con Mariano Otero

La repercusión en redes sociales fue inmediata. Amigos, colegas y seguidores de Florencia Peña se sumaron a la celebración con mensajes de cariño y admiración. Figuras del espectáculo como Ailén Bechara, Pitty la Numeróloga y Paola Krum dejaron sus saludos, mientras que los usuarios destacaron la felicidad y la energía que transmite la familia. Comentarios como “Diosa. A disfrutar ese viaje soñado. Hermosa familia” y “¡Qué linda energía destilan! Hermosos todos” se multiplicaron en las publicaciones, consolidando el impacto viral del contenido.