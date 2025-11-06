Teleshow

Flor Peña, de relax y en bikini en el Caribe: “Soy del tipo de mujer que si quiero la luna me la bajo solita”

La actriz compartió imágenes desde Bayahíbe, República Dominicana, donde se mostró junto al mar, recibiendo elogios de sus seguidores

Flor Peña posó en bikini frente al mar Caribe y dejó un mensaje de empoderamiento (Video: Instagram)

A pocos días de compartir su álbum familiar desde Miches, Florencia Peña volvió a encender las redes con imágenes y videos disfrutando de sus vacaciones en República Dominicana. En esta ocasión, la actriz mostró su costado más sensual posando en bikini frente al mar Caribe.

Soy del tipo de mujer que si quiero la luna, me la bajo solita”, escribió en la publicación que realizó desde Bayahíbe. En la serie de fotos y clips se la ve caminando junto al mar, disfrutando del sol y luciendo un traje de baño color crema que resaltó su bronceado tropical.

Con la mirada hacia el horizonte, los pies en el agua y el cabello suelto, la actriz de Pretty Woman posó en diferentes rincones del complejo donde se hospeda, desde una pileta infinita con vista al océano hasta una pérgola blanca con fondo turquesa. En otra toma, aparece sonriendo mientras camina descalza por la orilla, levantando los brazos al cielo en señal de libertad.

La actriz disfrutó del sol
La actriz disfrutó del sol y el mar en Bayahíbe, República Dominicana

La publicación incluye también videos que capturan el ambiente natural del lugar, con el sonido del mar de fondo y hasta pequeños cangrejos que se cruzan por el camino, un detalle que Flor no pasó por alto y que acompañó grabando. El posteo rápidamente alcanzó cientos de likes y reunió decenas de comentarios de seguidores que elogiaron su figura y su energía positiva. “Preciosa Flor”, “Bomba caribeña” y “Siempre auténtica”, fueron algunos de los mensajes más repetidos por los usuarios que la siguen en Instagram.

Fiel a su estilo, Florencia eligió un bikini de dos piezas color crema, con corpiño tipo bandeau y bombacha con tiras finas. El look dejó a la vista sus tatuajes más icónicos y su piel bronceada, y lo completó con accesorios sutiles y una sonrisa relajada.

La secuencia combina sensualidad y naturalidad, una fórmula que la actriz domina a la perfección en redes sociales. Entre risas y poses, mostró confianza, humor y un mensaje de autoafirmación que sus seguidores no tardaron en destacar.

Flor Peña eligió un traje
Flor Peña eligió un traje de baño color crema para disfrutar de una jornada de playa

El texto que acompañó las fotos, “Soy del tipo de mujer que si quiero la luna, me la bajo solita”, sintetiza su postura frente a la vida: independencia, autoconfianza y alegría. Un espíritu que Florencia suele transmitir tanto en sus posteos personales como en su vínculo con el público.

Días atrás, la actriz de Casados con hijos había compartido un álbum familiar desde Miches, también en República Dominicana, donde posó junto a su pareja Ramiro Ponce de León, sus hijos y su madre. Aquella publicación, más íntima y afectiva, mostraba abrazos, besos y momentos compartidos con la frase: “Los mejores viajes siempre son juntos”.

La actriz compartió imágenes desde
La actriz compartió imágenes desde República Dominicana, mostrando su lado más sensual y natural frente al mar Caribe

En esa serie de imágenes, Florencia había deslumbrado. Eligió un bikini color amarillo limón, tejido y de tiras finas, que destacó su bronceado caribeño y dejó a la vista sus tatuajes más representativos. Con el cabello recogido en dos pequeños rodetes y maquillaje natural, completó un estilo fresco y relajado.

Lejos de los proyectos laborales y las polémicas mediáticas, eligió centrarse en los afectos. Las fotos junto a sus hijos muestran un costado más íntimo y maternal: se los ve jugando en la orilla, abrazados y posando con el mar de fondo, en una postal que remite a las clásicas vacaciones familiares.

El posteo de Florencia Peña
El posteo de Florencia Peña en Instagram recibió cientos de likes y comentarios que elogian su figura y energía positiva

Bayahíbe, el destino elegido, es uno de los enclaves más encantadores de República Dominicana. Sus playas de arena clara y sus aguas cristalinas son conocidas por atraer a turistas de todo el mundo, entre ellos figuras del espectáculo que buscan descanso, privacidad y paisajes soñados.

