La esposa de Maxi López reveló un drástico cambio de planes en la última etapa del embarazo: “No me siento nada lista”

La esposa de Maxi López reveló sus sensaciones ante la posibilidad de un parto natural

Daniela Christiansson atraviesa una etapa central y llena de expectativas en la recta final de su embarazo, acompañada en Suiza por Elle, su hija con Maxi López, mientras el exdelantero cumple compromisos profesionales en Argentina con MasterChef Celebrity. Esta vez, a diferencia de su primera experiencia materna, la modelo compartió de manera abierta y detallada —a través de Instagram— sus emociones, dudas y el proceso de preparación de cara a la posibilidad de tener un parto natural, algo que no pudo vivir con Elle debido a una placenta previa.

En un mensaje dirigido a su comunidad digital, Daniela explicó: “Hola Mamás, ¿Cómo están? Estoy en plena preparación mental y física para el parto y quería pedirles consejos para prepararme lo mejor posible para un parto natural, ya que es muy probable que finalmente sea así”.

Reconoció que le queda “más o menos un mes y medio”, y expresó su deseo de no estar “muy atrasada con los preparativos”. “Al principio me habían dicho que sería una cesárea, pero hace poco me informaron que quizás pueda tener un parto vaginal. ¡Estoy muy entusiasmada con la idea… pero no me siento nada lista!”

En esa búsqueda activa por estar mejor preparada, detalló los hábitos que incorporó a la rutina diaria: “Esto es lo que empecé a hacer: ejercicios de preparación al parto, ejercicios de respiración, meditación e introducción al hypnobirthing (¡me encanta!), masajes perineales (¡todavía no empecé!), comer 6-7 dátiles por día, afirmaciones positivas”. Siguió enumerando: “Creo que puse todo. ¿Tienen sugerencias o consejos para compartir? Y sobre todo… ¿Qué hacer con el dolor de las contracciones?” Además, sumó que se mantiene activa: “Ah, me olvidé ¡También camino y hago ejercicios de Kegel!”.

La lista de ejercicios que comenzó Daniela de cara a tener un parto natural

En otro pasaje, explicó las razones médicas que condicionaron su primer parto: “Con mi primera hija terminé teniendo una cesárea por placenta previa. Era demasiado riesgoso tanto para el bebé como para mí tener un parto natural, ya que la placenta estaba justo bloqueando la salida, si se entiende”. Resumió así el contexto que le impidió vivir esa instancia en la experiencia anterior.

Con ilusión y una cuota de expectativa frente a lo que los médicos aún deben definir, Christiansson concluyó: “Esta vez estoy muy ilusionada con la posibilidad de tener un parto natural, pero los médicos todavía tienen que confirmarlo en las próximas semanas, por varias razones médicas”.

De este modo, la modelo convirtió su canal de difusión en un espacio de consulta y complicidad, exponiendo con honestidad sus dudas, pero también su entusiasmo y apertura por vivir una experiencia distinta. El embarazo, atravesado por la espera, el acompañamiento a la distancia y la búsqueda de aprendizajes compartidos, se transforma así en una invitación pública a otras mujeres a sumarse a su proceso, compartir consejos y alimentar la energía positiva que necesita en las próximas semanas.

Daniela confesó el miedo que tiene ante el parto natural (Instagram)

Hace un mes, López viajó para estar una semana con su esposa e hija y a su regreso habló acerca de la llegada del nuevo integrante de la familia: “Ella está bien. Fue un accidente doméstico, nada más. El viaje ya estaba organizado, estaba planeado. Así que estuve tres, cuatro semanas en el país. Necesitaba una semana para estar allá. También estaba extrañando a mi bebé allá”, contando que, a pesar de la distancia y los desafíos, la familia sigue siendo su prioridad.

Consultado por su participación en MasterChef y las concesiones que implican sus viajes, Maxi subrayó la realidad de su vida repartida: “Yo creo que debo ser uno de los pocos que vive a 15 horas de avión. Mi vida está radicada en Suiza… tengo mi señora que también está embarazada y todas las situaciones. Vine para acá, acepté este desafío, pero obviamente tengo la distancia normal, me tuve que tomar un avión y no es que vivo a una hora”.

Respecto a la posibilidad de viajar de nuevo para el nacimiento, fue contundente: “Obvio, cómo no voy a estar. Estuve en el nacimiento de todos mis hijos, así que voy a estar también en el nacimiento de este. Tenemos que programarlo porque va a ser una cesárea programada. Así que, en base a lo que vayan diciendo los médicos y cómo proceda todo, lo vamos a ir organizando”, señaló en diálogo con Candela Mazzone para El Ejército de la mañana (Bondi Live).