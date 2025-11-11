Teleshow

La esposa de Maxi López reveló un drástico cambio de planes en la última etapa del embarazo: “No me siento nada lista”

Daniela Christiansson usó sus redes sociales para contar cómo se prepara para dar a luz

Guardar
La esposa de Maxi López
La esposa de Maxi López reveló sus sensaciones ante la posibilidad de un parto natural

Daniela Christiansson atraviesa una etapa central y llena de expectativas en la recta final de su embarazo, acompañada en Suiza por Elle, su hija con Maxi López, mientras el exdelantero cumple compromisos profesionales en Argentina con MasterChef Celebrity. Esta vez, a diferencia de su primera experiencia materna, la modelo compartió de manera abierta y detallada —a través de Instagram— sus emociones, dudas y el proceso de preparación de cara a la posibilidad de tener un parto natural, algo que no pudo vivir con Elle debido a una placenta previa.

En un mensaje dirigido a su comunidad digital, Daniela explicó: “Hola Mamás, ¿Cómo están? Estoy en plena preparación mental y física para el parto y quería pedirles consejos para prepararme lo mejor posible para un parto natural, ya que es muy probable que finalmente sea así”.

Reconoció que le queda “más o menos un mes y medio”, y expresó su deseo de no estar “muy atrasada con los preparativos”. “Al principio me habían dicho que sería una cesárea, pero hace poco me informaron que quizás pueda tener un parto vaginal. ¡Estoy muy entusiasmada con la idea… pero no me siento nada lista!

En esa búsqueda activa por estar mejor preparada, detalló los hábitos que incorporó a la rutina diaria: “Esto es lo que empecé a hacer: ejercicios de preparación al parto, ejercicios de respiración, meditación e introducción al hypnobirthing (¡me encanta!), masajes perineales (¡todavía no empecé!), comer 6-7 dátiles por día, afirmaciones positivas”. Siguió enumerando: “Creo que puse todo. ¿Tienen sugerencias o consejos para compartir? Y sobre todo… ¿Qué hacer con el dolor de las contracciones?” Además, sumó que se mantiene activa: “Ah, me olvidé ¡También camino y hago ejercicios de Kegel!”.

La lista de ejercicios que
La lista de ejercicios que comenzó Daniela de cara a tener un parto natural

En otro pasaje, explicó las razones médicas que condicionaron su primer parto: “Con mi primera hija terminé teniendo una cesárea por placenta previa. Era demasiado riesgoso tanto para el bebé como para mí tener un parto natural, ya que la placenta estaba justo bloqueando la salida, si se entiende”. Resumió así el contexto que le impidió vivir esa instancia en la experiencia anterior.

Con ilusión y una cuota de expectativa frente a lo que los médicos aún deben definir, Christiansson concluyó: “Esta vez estoy muy ilusionada con la posibilidad de tener un parto natural, pero los médicos todavía tienen que confirmarlo en las próximas semanas, por varias razones médicas”.

De este modo, la modelo convirtió su canal de difusión en un espacio de consulta y complicidad, exponiendo con honestidad sus dudas, pero también su entusiasmo y apertura por vivir una experiencia distinta. El embarazo, atravesado por la espera, el acompañamiento a la distancia y la búsqueda de aprendizajes compartidos, se transforma así en una invitación pública a otras mujeres a sumarse a su proceso, compartir consejos y alimentar la energía positiva que necesita en las próximas semanas.

Daniela confesó el miedo que
Daniela confesó el miedo que tiene ante el parto natural (Instagram)

Hace un mes, López viajó para estar una semana con su esposa e hija y a su regreso habló acerca de la llegada del nuevo integrante de la familia: “Ella está bien. Fue un accidente doméstico, nada más. El viaje ya estaba organizado, estaba planeado. Así que estuve tres, cuatro semanas en el país. Necesitaba una semana para estar allá. También estaba extrañando a mi bebé allá”, contando que, a pesar de la distancia y los desafíos, la familia sigue siendo su prioridad.

Consultado por su participación en MasterChef y las concesiones que implican sus viajes, Maxi subrayó la realidad de su vida repartida: “Yo creo que debo ser uno de los pocos que vive a 15 horas de avión. Mi vida está radicada en Suiza… tengo mi señora que también está embarazada y todas las situaciones. Vine para acá, acepté este desafío, pero obviamente tengo la distancia normal, me tuve que tomar un avión y no es que vivo a una hora”.

Respecto a la posibilidad de viajar de nuevo para el nacimiento, fue contundente: “Obvio, cómo no voy a estar. Estuve en el nacimiento de todos mis hijos, así que voy a estar también en el nacimiento de este. Tenemos que programarlo porque va a ser una cesárea programada. Así que, en base a lo que vayan diciendo los médicos y cómo proceda todo, lo vamos a ir organizando”, señaló en diálogo con Candela Mazzone para El Ejército de la mañana (Bondi Live).

Temas Relacionados

Daniela ChristianssonMaxi LópezWanda NaraEmbarazo

Últimas Noticias

La emotiva despedida de Calu Rivero a su abuela: “Morir bien también es parte de vivir bien”

La actriz contó su formación como “doula de vida, muerte y transición” y recordó que su abuela Chichi “no estaba muriendo, estaba naciendo en otro lado”

La emotiva despedida de Calu

La foto de Wanda Nara y Johnny Depp que podría enfurecer a Mauro Icardi: “Gracias por tus amables palabras”

La conductora de MasterChef Celebrity aprovechó los pasillos de Telefe para conocer al actor de Piratas del Caribe. El futbolista solía postear fotos de la estrella de Hollywood cuando obtenía un triunfo judicial

La foto de Wanda Nara

Cinthia Fernández compartió su proyecto contra los deudores de alimentos y causó revuelo entre sus seguidores

En plena emisión de streaming, la bailarina dio detalles sobre una propuesta que desató un debate entre los usuarios

Cinthia Fernández compartió su proyecto

Después de 5 meses en Turquía, Mauro Icardi volvió a encontrarse con sus hijas: “Fue hermoso”

En medio de la tensión legal con Wanda Nara, el futbolista retiró a las niñas del colegio. Su abogada, Elba Marcovecchio contó los detalles del esperado momento

Después de 5 meses en

Charlotte Caniggia habló de los planes para su boda: lejos de los medios y sin la familia completa

Luego de siete años de relación con Roberto Storino, la influencer aseguró que planea formalizar. Por qué elegiría una ceremonia por fuera de la exposición mediática y su deseo de ser madre

Charlotte Caniggia habló de los
DEPORTES
Una por una, las jugadoras

Una por una, las jugadoras que representarán a la Argentina en la Billie Jean King Cup ante Eslovaquia y Suiza

La dura sanción que recibió el hincha de Boca que entró al campo, se burló de River y fue golpeado por Salas

El detrás de escena de la romántica propuesta que tuvo a Messi como invitado inesperado: “Me vio hacer el ridículo”

Nuevo escándalo de Ricardo Centurión en Bolivia: lo acusan de golpear a un árbitro y se expone a una dura sanción

Argentina terminó como la mejor selección en la fase de grupos del Mundial Sub 17 y jugará con México en 16avos: todo lo que hay que saber

TELESHOW
La emotiva despedida de Calu

La emotiva despedida de Calu Rivero a su abuela: “Morir bien también es parte de vivir bien”

La foto de Wanda Nara y Johnny Depp que podría enfurecer a Mauro Icardi: “Gracias por tus amables palabras”

Cinthia Fernández compartió su proyecto contra los deudores de alimentos y causó revuelo entre sus seguidores

Después de 5 meses en Turquía, Mauro Icardi volvió a encontrarse con sus hijas: “Fue hermoso”

Charlotte Caniggia habló de los planes para su boda: lejos de los medios y sin la familia completa

INFOBAE AMÉRICA

La dictadura de Nicaragua muestra

La dictadura de Nicaragua muestra a una periodista desaparecida hace más de un año

El jefe de Seguridad Nacional ucraniano viajó a Estambul para reactivar el intercambio de prisioneros con Rusia

Rusia condenó a prisión por tercera vez a una artista de 18 años por cantar canciones críticas hacia el Kremlin

El líder opositor turco tilda de “golpista” la petición de 2.352 años de cárcel contra el alcalde de Estambul

La actriz Gal Gadot recibió el Premio Génesis