Valentina Cervantes contó las verdaderas razones de su renuncia a Masterchef y cómo quedó su relación con Wanda Nara

Valu Cervantes confirmó su renuncia a Masterchef Celebrity (Video: A la Barbarossa, Telefe)

El rumor creció como una bola de nieve: Valentina Cervantes finalmente enfrentó los micrófonos y aclaró los motivos de su partida de MasterChef Celebrity, a la vez que desvinculó por completo a Wanda Nara del escándalo. ¿Acaso todo fue solo un humo de programas y redes? Esta mañana, en el ciclo de Telefe, A la Barbarossa, la pareja de Enzo Fernández se sentó frente a las cámaras y, sin vacilaciones, enfrentó la pregunta que todos temían formular.

“¿Pero es verdad que te vas?” La pregunta llegó frontal, como las preguntas que raspan, y la modelo sostuvo la mirada. “Sí, es verdad que me voy”, soltó, como quien sabe que no había vuelta atrás. ¿De dónde? ¿De MasterChef? ¿De Argentina? El panel insistió, curioso. Valentina esbozó la explicación que durante días le dieron vueltas los medios: “Mi hija, la que tiene cinco años, Olivia, ella está escolarizada allá, en Inglaterra. Y ahora justo agarré un poco de vacaciones, pero ella estuvo viviendo un mes con el papá allá, sola”.

No hay niñeras que suplanten a una madre, ni abuelos ni tíos capaces de llenar un vacío tan pequeño y tan grande. “Mis hijos no son nenes que estén acostumbrados a estar con niñeras, porque yo no tengo nadie cama adentro. Duermen con nosotros, la llevo yo al colegio, la baño yo”, detalló. En ese mundo de rutinas maternas, de ausencias que se sienten en la piel, Enzo Fernández -el mediocampista, el papá ocupado- intenta acompañar como puede. Pero la familia, forjada sobre distancias y calendarios deportivos, necesitó rearmar su logística. “Enzo tiene una agenda muy ocupada... esos dos, tres días, mi hija se tenía que quedar con la niñera, pero no está acostumbrada”, resumió.

Valu Cervantes habló de su relación con Wanda Nara luego de confirmar su salida de Masterchef Celebrity (Video: A la Barbarossa, Telefe)

No faltó quien, entre sorna y empatía, le apuntó: “Ay, te extraña una barbaridad”. Valentina no esquivó la ternura: “Prefiero que me extrañe y nada, ¿no?”. Los cuatro juntos, repetía, es lo que quieren. Pero la vida tira desde distintos puntos y Olivia, con sus cinco años, con su tabla del nueve y su diccionario en español, le marcó el rumbo a su madre. “Ella, por ejemplo, ya lee en inglés...”, remarcó, como un detalle que encierra una historia completa.

De pronto, el fantasma del conflicto regresó a escena. “Se especuló mucho tu salida de MasterChef relacionado con el tema de Wanda Nara, que se habló en todos los programas. ¿Es eso real?“, le consultaron. El aire se cargó por un instante. “No fue por eso la salida ni nunca sería por eso... no fue real. Por lo menos yo no lo sé, no me enteré de nada”, afirmó, firme. Lo de los mensajes de Wanda, el supuesto escándalo con Enzo, se evaporaba en el estudio. “No, no, me voy por mis hijos”, sentenció. Y, entre risas y silencios, admitió que con Enzo hablaron del tema: “Hablé con Enzo y me dijo que no, eso es lo que sé yo, que no pasó. Pudo haber pasado, pero tengo el ‘no’ seguro”.

Valentina Cervantes junto con sus hijos en una vieja postal famiiar

Otra pregunta se asomó: “¿Nunca tuviste la necesidad de hablarlo con Wanda por privado?”. Valentina negó con naturalidad: “Nunca tuve la necesidad de hablar por privado con ella, nunca me la cruzo”. Las hijas de la conductora juegan con su hija, eso sí. Vidas cruzadas por la niñez, no por el escándalo. Porque “Wanda está muy ocupada”, dijo, y porque los castillos de la farándula no siempre se mezclan con los dramas pequeños de las casas de familia.

En el living, voces de panelistas y conductoras desgranaron historias, prejuicios y comparaciones. Pero Valentina se mantuvo en una sola dirección: eligió a su hija. Eligió el corazón de madre por sobre el show. Terminó dejando claro, una vez más, que su salida de MasterChef Celebrity fue una decisión personal, familiar y contractual, lejos de cualquier fantasma mediático.