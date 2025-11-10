Moria Casán y Graciela Alfano recrearon su polémico piquito de los años 90

Y un día... volvió La One. No es que Moria Casán estuviera desaparecida de la tele. Se sabe, o bien como invitada de lujo o bien como jurado o bien como movil de lujo, Moria siempre está.

Acá el volvió quiere decir que volvió a encabezar programa propio. Fue este lunes, por eltrece, cuando se puso en marcha La Mañana con Moria. Lo contábamos hace un rato nomás: la primera escena de esta esperada vuelta fue puramente Moria: desde una imponente pantalla led en el estudio, apareció interrogándose a sí misma con ese humor ácido que la caracteriza. “¿Qué hacés a las nueve de la mañana, mami, en la televisión? Si todos dicen que vos no te levantás temprano, please”, lanzó Moria.

Así empezaba. Pero acá el foco es cómo terminaba. El regreso de un gesto icónico marcó el final del primer episodio de La mañana con Moria en eltrece, cuando Moria Casán y Graciela Alfano sorprendieron a la audiencia al reeditar el beso en la boca que protagonizaron en los años ‘90. Este instante, cargado de complicidad y nostalgia, evocó uno de los momentos más recordados de la televisión argentina.

Hoy como ayer, la secuencia, Moria, Grace, pico modelo 2025...

Antes de repetir el gesto, Moria Casán anticipó la escena con una frase que remite a su historia compartida: “Vamos a hacer lo que hicimos hace treinta años, mi amor. Lo que hicimos siempre”, expresó la conductora en el cierre de su primer ciclo en eltrece. La referencia no solo apuntaba al pasado, sino que también subrayaba la continuidad de una relación mediática que ha atravesado décadas.

Para no perderse I: la carita que, tras el polémico y futuro viral pico, pone Justin Timberlake, por entonces ex pareja de Britney Spears.

El beso de Madonna y Britney Spears en los MTV Awards

Graciela Alfano aportó su propia perspectiva al recordar la audacia de aquel beso original. “Una leonina, Madonna, y otra sagitariana, Britney Spears, lo hicieron pero después de nosotras”, comentó Alfano, estableciendo un paralelismo entre su gesto y el famoso beso entre las estrellas del pop internacional, pero reivindicando la primacía de su propio episodio en la televisión local.

Rewind: el piquito entre Madonna y Britney Spears ocurrió en los MTV Awards de 2003. En la icónica presentación, las dos cantantes actuaron junto a Christina Aguilera, y durante el show, Madonna besó a ambas. Este momento se convirtió en uno de los más polémicos y recordados de la cultura pop.

El momento culminante llegó tras los agradecimientos de Moria Casán al equipo del canal y al público, que convirtió el estreno en trending topic. Fue entonces cuando la conductora tomó la iniciativa y besó a Alfano, repitiendo el gesto que en su momento generó gran repercusión.

No es la primera vez que recrean este momento. En 2007, en pleno ShowMatch (eltrece), ambas también lo hicieron durante uno de los programas del Bailando. Se trató de un revival al pico que ambas compartieron en el ciclo La noche de Moria en América, producido a finales de la década del ‘90. En aquel programa, las dos figuras sellaron una de sus reconciliaciones con un beso en vivo, un acto considerado osado para la época y que quedó grabado en la memoria televisiva.

Moria y Graciela Alfano ya había realizado un "cover" del polémico beso en 2007, en el ShowMatch de Marcelo Tinelli

Para no perderse II: la carita que, tras el polémico y futuro viral pico, pone Matías Alé, por entonces pareja de Graciela Alfano.

El beso de Moria Casán y Graciela Alfano

Volviendo al debut del presente, la interacción de Moria consigo misma no quedó ahí. Su propia imagen virtual intentó ponerle presión: “Entonces arranquemos, que está toda la Argentina esperándonos. Vamos a darle a la gente el mejor show de la mañana”. Pero Casán, sin perder ni por un segundo el control de la situación, interrumpió de inmediato: “Pero, por favor, tomatelá que One solo hay una. Ahora solo faltaba que yo misma me cuelgue de mí, ¿quién sos? No te registro, ¡te vas!”.

Luego de sus palabras de apertura, Casán fue recibida tanto por su equipo como por la producción entre aplausos y gritos llenos de emoción. “¿Qué decirles, gente? Gracias a El Trece, gracias a esta bienvenida y a esta vibra. De esto se trata traspasar la pantalla. Es impresionante. Yo debuté en este canal 55 años atrás con el gran José Marrone y esta casa tiene un valor impresionante para mí. Y volver por primera vez con un programa mío, ya que estuve 10 años como jurado en el Bailando, es fabuloso”.