Teleshow

Karina Mazzoco celebró los 19 años de su hijo Malek con un entrañable video de su vida juntos

Desde recuerdos de la infancia hasta el reciente logro deportivo del joven se entrelazan en un álbum que resume el amor entre la conductora y el piloto

Guardar
La emoción de Karina Mazzocco en el cumpleaños de su hijo Malek (Video: Instagram)

La llegada de los 19 años marcó un momento especial en la vida de Malek, hijo de Karina Mazzoco y Omar El Bacha. La conductora eligió celebrar el aniversario de su único hijo con una dedicatoria pública cargada de emoción, acompañada por un video que reunió imágenes entrañables de la infancia del joven. En su mensaje, la conductora expresó la alegría y el asombro que le produce ver al joven convertido en adulto, al evocar recuerdos de juegos, abrazos y los primeros días de escuela, y compartiendo con sus seguidores la nostalgia que acompaña a todo cumpleaños significativo.

La dedicatoria de la madre fue más allá de las felicitaciones habituales. Mazzocco rememoró el nacimiento de Malek el 8 de noviembre de 2006, describiendo cómo su llegada iluminó la vida familiar. En su mensaje, la conductora transmitió la gratitud de ser madre y el privilegio de acompañar el crecimiento de su hijo: “Siento una alegría inmensa de verte crecer y convertido en el hombre que hoy sos. Independiente, noble, bueno, un hombre único”. La publicación, acompañada de un video con fragmentos de la niñez de Malek, reflejó el paso del tiempo y la transformación de aquel niño en un joven adulto, mientras la madre reconoció que no hay nada más hermoso en su vida que la maternidad.

Los recuerdos de la infancia de Malek ocuparon un lugar central en el homenaje. Mazzocco evocó momentos cotidianos y entrañables, como los juegos, los caramelos y los abrazos, y confesó la sorpresa de ver cómo el tiempo transcurrió tan rápido. La relación madre-hijo, marcada por la cercanía y el afecto, se mantuvo como un eje fundamental en el relato, donde la nostalgia y el agradecimiento se entrelazaron en cada frase.

Karina Mazzocco en una vieja
Karina Mazzocco en una vieja postal familiar (Instagram)

El presente del joven está estrechamente vinculado al automovilismo, una pasión que comparte con su padre, Omar El Bacha. Desde pequeño, el joven mostró inclinación por las competencias de karting, siguiendo el legado familiar. En la actualidad, su trayectoria deportiva lo llevó a la Fórmula 3, donde recientemente logró su primera victoria, ocupando el primer puesto en el podio. Este logro generó comentarios sobre su rápida adaptación al vehículo y su capacidad para destacarse en una categoría exigente, al consolidar su proyección en el mundo del deporte motor.

Más allá de los éxitos en las pistas, el futuro de Malek permanece abierto. La pregunta sobre su elección académica aun no tiene respuesta, mientras el joven continúa definiendo su identidad. Según su madre, Malek heredó de su padre la pasión por la velocidad y la habilidad con los números, pero también incorporó rasgos propios de ella, como la meticulosidad y el respeto. “Creo que de mí sacó el ser muy cuidadoso, respetuoso al máximo, no es que Omar no lo sea, pero él es más mandado”, explicó Mazzocco, al subrayar la combinación de influencias familiares que moldean la personalidad de su hijo.

Karina Mazzocco acompaña a su
Karina Mazzocco acompaña a su hijo en cada paso (Instagram)

Respecto de la crianza, reveló: “Me encuentro que soy un aparato, como eran mis padres cuando yo tenía 15. Cuando hay mucha gente de su edad alrededor trato de estar calladita, pero a veces se me suelta un poquito la cadena. Entonces, lo miro y él me acomoda. De eso se trata: nosotros los educamos a ellos y hay un momento en donde ellos también nos tienen que marcar un poquito cómo son las nuevas reglas”.

En este nuevo aniversario, Malek se convierte en motivo de orgullo y punto de encuentro para su familia, reflejando la unión de dos historias y dos formas de vivir la vida. El deseo de felicidad y protección para el joven acompaña el inicio de una nueva etapa, marcada por el amor incondicional y la esperanza en el camino que elija recorrer.

Temas Relacionados

Malek MazzocoKarina MazzocoOmar El BachaAutomovilismoFórmula 3Relación madre e hijo

Últimas Noticias

Moria Casán debutó con su programa en la pantalla de El Trece: “Decían que nunca me levantaba temprano”

Luego de una ansiada espera por su arribo a la pantalla chica, la conductora dio inicio a su ciclo “La Mañana con Moria” junto a su panel de periodistas y celebridades

Moria Casán debutó con su

El emotivo reencuentro de Oriana Sabatini con su familia en Nueva York antes de la llegada de su beba

La cantante viajó a la Gran Manzana para vivir una experiencia única junto a su mamá Catherine Fulop, su padre Ova y su hermana Tiziana mientras transita su primer embarazo

El emotivo reencuentro de Oriana

El reto de Maxi López en Masterchef: cena romántica para Wanda Nara y una devolución inesperada

La dinámica de la noche propició ingenio y espontaneidad entre los protagonistas, bajo la atenta mirada de los cocineros evaluadores en un momento desopilante con la expareja

El reto de Maxi López

Harvey Keitel describe la esencia argentina luego de filmar en el país: “Hay un duende que reside en el espíritu de la gente”

En exclusiva para Teleshow, el artista de Hollywood habla sobre su entusiasmo por trabajar nuevamente con Rodrigo Vila y reflexiona sobre la importancia de los mensajes personales en la trama de la película “The Letter” que se rodó en Buenos Aires

Harvey Keitel describe la esencia

Pampita vivió el Superclásico desde La Bombonera: sus fotos desde la cancha de Boca

La conductora disfrutó el clásico entre su equipo y River desde la tribuna, acompañada de su hijo Beltrán. Las fotos y los detalles de su jornada

Pampita vivió el Superclásico desde
DEPORTES
Sebastián Báez y Mariano Navone

Sebastián Báez y Mariano Navone encabezan la Legión Argentina en el Challenger de Montevideo

De su premonitorio mensaje al sugerente pedido para Dua Lipa: Colapinto celebró el triunfo de Boca Juniors en el Superclásico

El enojo de Neymar con el DT argentino del Santos en medio de la derrota que dejó al equipo en zona de descenso

La sorprendente sentencia de Messi luego de regresar al Camp Nou por primera vez tras su despedida: “Ojalá algún día pueda volver”

Cómo influye la preparación física y mental de Fernando Alonso para competir en la Fórmula 1 a los 44 años

TELESHOW
Moria Casán debutó con su

Moria Casán debutó con su programa en la pantalla de El Trece: “Decían que nunca me levantaba temprano”

El emotivo reencuentro de Oriana Sabatini con su familia en Nueva York antes de la llegada de su beba

El reto de Maxi López en Masterchef: cena romántica para Wanda Nara y una devolución inesperada

Harvey Keitel describe la esencia argentina luego de filmar en el país: “Hay un duende que reside en el espíritu de la gente”

Pampita vivió el Superclásico desde La Bombonera: sus fotos desde la cancha de Boca

INFOBAE AMÉRICA

Críticas veladas a EEUU e

Críticas veladas a EEUU e Israel, género, controles a la IA y otros puntos que Argentina no suscribió en la cumbre Celac-UE

Las canciones de la juventud: el secreto detrás de los recuerdos que nunca se olvidan

Las contradicciones de Brasil expuestas en la COP30

Costa-Gavras: “El cine es una metáfora para contar lo que pasa en el mundo”

Las impactantes imágenes de Filipinas tras el paso del tifón Fung-wong: cuatro muertos y millones de desplazados