Karina Mazzoco celebró los 19 años de su hijo Malek con un entrañable video de su vida juntos

La emoción de Karina Mazzocco en el cumpleaños de su hijo Malek (Video: Instagram)

La llegada de los 19 años marcó un momento especial en la vida de Malek, hijo de Karina Mazzoco y Omar El Bacha. La conductora eligió celebrar el aniversario de su único hijo con una dedicatoria pública cargada de emoción, acompañada por un video que reunió imágenes entrañables de la infancia del joven. En su mensaje, la conductora expresó la alegría y el asombro que le produce ver al joven convertido en adulto, al evocar recuerdos de juegos, abrazos y los primeros días de escuela, y compartiendo con sus seguidores la nostalgia que acompaña a todo cumpleaños significativo.

La dedicatoria de la madre fue más allá de las felicitaciones habituales. Mazzocco rememoró el nacimiento de Malek el 8 de noviembre de 2006, describiendo cómo su llegada iluminó la vida familiar. En su mensaje, la conductora transmitió la gratitud de ser madre y el privilegio de acompañar el crecimiento de su hijo: “Siento una alegría inmensa de verte crecer y convertido en el hombre que hoy sos. Independiente, noble, bueno, un hombre único”. La publicación, acompañada de un video con fragmentos de la niñez de Malek, reflejó el paso del tiempo y la transformación de aquel niño en un joven adulto, mientras la madre reconoció que no hay nada más hermoso en su vida que la maternidad.

Los recuerdos de la infancia de Malek ocuparon un lugar central en el homenaje. Mazzocco evocó momentos cotidianos y entrañables, como los juegos, los caramelos y los abrazos, y confesó la sorpresa de ver cómo el tiempo transcurrió tan rápido. La relación madre-hijo, marcada por la cercanía y el afecto, se mantuvo como un eje fundamental en el relato, donde la nostalgia y el agradecimiento se entrelazaron en cada frase.

Karina Mazzocco en una vieja postal familiar (Instagram)

El presente del joven está estrechamente vinculado al automovilismo, una pasión que comparte con su padre, Omar El Bacha. Desde pequeño, el joven mostró inclinación por las competencias de karting, siguiendo el legado familiar. En la actualidad, su trayectoria deportiva lo llevó a la Fórmula 3, donde recientemente logró su primera victoria, ocupando el primer puesto en el podio. Este logro generó comentarios sobre su rápida adaptación al vehículo y su capacidad para destacarse en una categoría exigente, al consolidar su proyección en el mundo del deporte motor.

Más allá de los éxitos en las pistas, el futuro de Malek permanece abierto. La pregunta sobre su elección académica aun no tiene respuesta, mientras el joven continúa definiendo su identidad. Según su madre, Malek heredó de su padre la pasión por la velocidad y la habilidad con los números, pero también incorporó rasgos propios de ella, como la meticulosidad y el respeto. “Creo que de mí sacó el ser muy cuidadoso, respetuoso al máximo, no es que Omar no lo sea, pero él es más mandado”, explicó Mazzocco, al subrayar la combinación de influencias familiares que moldean la personalidad de su hijo.

Karina Mazzocco acompaña a su hijo en cada paso (Instagram)

Respecto de la crianza, reveló: “Me encuentro que soy un aparato, como eran mis padres cuando yo tenía 15. Cuando hay mucha gente de su edad alrededor trato de estar calladita, pero a veces se me suelta un poquito la cadena. Entonces, lo miro y él me acomoda. De eso se trata: nosotros los educamos a ellos y hay un momento en donde ellos también nos tienen que marcar un poquito cómo son las nuevas reglas”.

En este nuevo aniversario, Malek se convierte en motivo de orgullo y punto de encuentro para su familia, reflejando la unión de dos historias y dos formas de vivir la vida. El deseo de felicidad y protección para el joven acompaña el inicio de una nueva etapa, marcada por el amor incondicional y la esperanza en el camino que elija recorrer.