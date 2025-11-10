Desde la cocina de MasterChef Celebrity: los ingredientes y secretos descubiertos del plato más ambicioso de la TV (Adrián Díaz, Prensa Telefe)

Vajilla. Maxi López y el Turco Husaín contemplan, lado a lado, los estantes en los que se exhiben las fuentes, los bowls y los platos. También electrodomésticos como una amasadora y una máquina para picar carne. Parados como esperando que les llegue un pase, no es El Monumental y no están fichados por un club europeo. Son dos de los famosos de la temporada 2025 de MasterChef Celebrity y es un alto, en un acceso que tiene Teleshow, a la grabación del reality show de Telefe. Más allá, Emilia Attias zambulle toda la nariz en un ramo de hierbas aromáticas y Luis Ventura saca del paso con el pie un canasto con frutas e insumos de coctelería.

Cuando el director grita “corte”, Andy Chango se toma un mate con un camarógrafo y el Chino Leunis revisa un cuaderno como quien memoriza la lección. Ella, Wanda Nara, la conductora del programa, reina reinante de las redes sociales y la farándula argentina contemporánea y más allá, revisa su celular (para sorpresa de nadie). Son 196 personas las que trabajan detrás de las cámaras haciendo que nada quede librado al azar y todo se vea reluciente, desde los tomates en el mercado a las ondas en la melena de la animadora; del pañuelo anudado al cuello de Donato de Santis a la espátula en la isla de Evangelina Anderson. Cinco cámaras registran cada movimiento de las figuras en acción frente a las hornallas y los hornos. Y la tensión es real. Testigo del mar bravío en el que navegan, hay lágrimas derramadas sobre un pescado, un médico que irrumpe ante el corte de un dedo y conversaciones que parecen extraídas de los familiares de un moribundo en una terapia intensiva.

No es el Estadio Monumental. Maxi López y el Turco Husaín, camino a las cocinas del reality show de Telefe

El choque de mundos en MasterChef Celebrity: Walas de la banda de rock Massacre, la influencer Sofía Gonet "La Reini" y la actriz Emilia Attias

A las once y media de la mañana los famosos tienen que llegar a los estudios de Martínez. La jornada es larga. Almuerzan ahí mismo antes de que las grabaciones comiencen alrededor de la una de la tarde para llegar a su fin después de las 19 horas. No hay posibilidad de que jurados y participantes se crucen fuera de la filmación. Mientras Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis tienen su espacio en una carpa montada dentro del estudio justo al costado de donde dan sus devoluciones, los participantes solo pueden ingresar a las cocinas acompañados de los productores.

Wanda Nara, la reina reinante de MasterChef Celebrity, comparte risas y chistes con Damián Betular y Kennis Palacios y un jugo détox con Germán Martitegui

El youtuber Ian Lucas y el periodista Luis Ventura en su entrada a las grabaciones de MasterChef Celebrity

El espacio de las celebrities lo conocen como SUM y parece sacado de una película de escuela secundaria yanki, esas de jugadores de fútbol americano y porristas: cada uno cuenta con un casillero, en el que están obligados a dejar sus teléfonos celulares, y se encuentran dispuestas mesas y sillas altas en un espacio amplio y luminoso. Además, hay grandes espejos con maquilladores y peinadores siempre listos para librar su magia. Sobre una mesa están apoyadas bandejas con porciones de budín, masas secas y dos cajas de bombones suizos, estos últimos cortesía de Maxi López.

Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, los jurados del programa, en acción

El exfutbolista se reincorporó a la competencia, luego de un viaje de solo una semana a Ginebra para reencontrarse con su esposa, embarazada de siete meses. “Servite”, convida él mismo a sus compañeros y a mí. Valu Cervantes, modelo y esposa de Enzo Fernández, el futbolista de la selección argentina y una de las sorpresas de esta edición, no quita la vista de la pantalla: su novio, el padre de sus dos hijos, está jugando la Champions League con el Chelsea y ella sigue el partido desde su celular. A un costado de ella, Walas de la banda Massacre, uno de los representantes del rock de esta edición, me cuenta que lo invitaron a tocar en la Marcha del Orgullo de Buenos Aires y que le confeccionaron un tapado acorde a la etiqueta del evento multitudinario.

Sofía Gonet "La Reini" sonriente con los chocolates suizos que llevó Maxi López de regalo para sus compañeros

En coproducción de Telefe con Boxfish, la misma productora de ¡Ahora caigo! (Eltrece) con Darío Barassi y Otro día perdido (Eltrece) de Mario Pergolini, la propuesta es ambiciosa y los números de rating les sonríen: desde su debut es lo más visto de la televisión y logra duplicar a su competencia directa, Buenas noches, familia (Eltrece) encabezado por Guido Kaczka. Los números: 18.9 fue el pico de rating en el debut del reality, es decir 72,5% de share, según Kantar Ibope. Ese mismo día del estreno, 288 mil personas siguieron el programa a través de plataformas de streaming como YouTube y Kick en el programa de Grego Rosello y Nati Jota en Telefe Streams o de la mano de streamers populares como Mernuel y Bauletti, Coker, Caro Trippar o Boffe. ¿Otras cifras? En preproducción, más de 3 mil ingredientes se trasvasan a frascos que son usados diariamente en el mercado. Por semana, ese “mini supermercado boutique” cuenta con más de 600 kilos de verduras, frutas, hierbas aromáticas y carnes que, en caso de no usarse y estar en condiciones, son donadas a comedores.

Habla Fran Roddam, creador de MasterChef, de 79 años. “En aquellos días, había mucho snobismo y la gente con dinero y educación comía en un tipo de restaurante, mientras que la mayoría lo hacía en otro. Así que de repente, los grandes platos, la gastronomía de excelencia y la alta cocina se pusieron al alcance de todo el país, sin importar la condición social. Y, curiosamente, esto fue la democratización”, señaló en una entrevista con el podcast de la BBC, Witness History.

Emilia Attias, una de las famosas más competitivas de este temporada

Antes de 1990, la cabeza detrás del fenómeno global, era conocido por una película sobre The Who y una serie sobre obreros que emigraban a Alemania. Fueron las burlas de un grupo de productores y guionistas cuando trabajaba en Estados Unidos, incluido el legendario Mel Brooks, los que alimentaron su idea, la que terminaría con adaptaciones en más de 70 países, récord Guinness como el formato de cocina más visto por 300 millones de personas. Él, británico, se encontró defendiendo la comida de su país, acusada de basarse en bifes y verduras grises sobrecocidos, “como si estuvieran atacando a mi equipo de fútbol”.

El fuego era personal: “Mi madre era una cocinera estupenda. Tenía siete hijos, como yo, curiosamente. Y los domingos cocinaba tres veces al día, preparando postres, tartas, tortas y demás delicias maravillosas. Su mejor plato era el estofado con albóndigas. Sus albóndigas eran fabulosas”, contó el director, mientras evocaba el aroma del asado dominical de sus vecinos impregnando todo el barrio. “Me convencí a mí mismo, no a ellos, pero eso me dio la idea. ‘Bueno, ¿por qué no creo un programa que muestre lo bien que cocinan los británicos?’. Y así fue como empezó”. ¿La conquista siguiente? El mundo.

El Turco Husaín y al fondo, Maxi López. Las exestrellas de River Plata en plena acción durante la competencia

Ahora el estudio de MasterChef Argentina parece narcotizado por el perfume de la manteca y el azúcar fundiéndose sobre una sartén, invadiéndolo todo. El responsable es el youtuber Ian Lucas, dueño de 34 millones de seguidores solo en la plataforma de videos, y una de las figuras de la temporada al lado de figuras con carreras extensas como Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Eugenia Tobal, Esteban Mirol, Julia Calvo y Marixa Balli. El mini desafío del día es preparar un trago para Wanda Nara, en un día que también estará dedicado a homenajear a Wanda Nara. Heredero de Moria Casán en el Bailando de Tinelli, Betular busca la cámara para hacer caras en un guiño cómplice al espectador. Unos minutos antes, la animadora pide no ser jueza de los tragos de los participantes porque “es muy temprano” para tomar alcohol, y su lugar lo ocupa la bartender Inés de los Santos, la invitada del día. Es cuando anuncian que el Chino Leunis gana el reto y levanta los puños en su isla, victorioso. La conductora está lista para dar un breve sorbo al trago, pero al final, termina haciendo fondo blanco y hay ovación total en la cancha.

El Chino Leunis festeja victorioso su triunfo en el mini reto del día

Evangelina Anderson, con los ojos vidriosos y el cuerpo golpeado por la angustia, sale del estudio. “Parece que está llorando”, escucho a un productor. Dicen que no encontró coliflor en el mercado, que ese iba a ser el centro de su plato, y esto la desmoronó. Pero no. “Me tocó abrir un pescado entero y me abrumé”, me cuenta después la modelo en el momento de descanso, pero parece satisfecha. Es vegetariana desde que nació y reconoce no haber probado ningún tipo de carne en toda su vida. Por la competencia, decidió resignar los platos veggies para presentarle a los jurados, y hoy prepara carnes en el talent show, aunque comerlas no sea una opción. El sacrificio no es menor. Divorciada de Martín Demichelis después de 18 años juntos, tres hijos e instalada en el país después de vivir en Munich, Marbella, Manchester y Monterrey, para ella este es su regreso. Una bandeja de pescado cubierto de hierbas y rodajas de limón, entonces, puede ser una declaración de independencia.

Evangelina Anderson terminó derramando unas lágrimas al tener que preparar un pescado en el desafío

Cuando es el momento de la acción, cada una de las cinco cámaras sigue los movimientos de dos de los famosos. Detrás de ellos, un productor de piso y un productor gastronómico son sus sombras. El primero puede decirles que no se olviden de hablarle a la cámara, porque en la concentración y el estrés de las celebrities, es lógico que tiendan a quedarse callados. “Repetilo a cámara”, le requieren a Sofía Gonet, la influencer conocida como La Reini, que prepara unas cookies y toda ella parece una confitura, de sonrisa como terrones de azúcar y la piel con bronceado caramelo.

El segundo, el productor gastronómico, está ahí para pasar los canastos con los ingredientes que deben usar, limpiar las mesadas cuando el tiempo se termine y cualquier evento inesperado que surja, como acercarle la cuchara para hacer papas noisette a un participante que la extravió. Solo cuando baja la presentadora a las islas de los concursantes se suma un iluminador extra, encargado de alumbrarla durante su recorrido. Arriba, todo sucede bajo la mira del director Fernando Emiliozzi y las productoras ejecutivas Daniela Haissiner por Telefe y Denise Urfeig de Boxfish.

Walas, Ian Lucas y el Chino Leunis en su descanso charlan sobre cómo les fue en el reto del día. El Turco Husaín aprovecha para hacer una llamada telefónica

La belleza de Valentina Cervantes frente a la cámara

“Decían que los participantes sacaban del horno un pollo quemado y ponían uno espectacular, nuevo. Esto es cocina de verdad, y puede haber peligros tipo un aceite hipercaliente, un horno que se abre y se vuelca todo o un cuchillo dentro de una pileta. En una cocina esos son los problemas de seguridad: los descuidos”, afirma Donato a Teleshow en el backstage, sobre algunos de los mitos y riesgos que forman parte de la competencia. En los últimos minutos del emplatado, cuando Wanda comienza la cuenta regresiva, al Turco Husaín le juega una mala pasada el apuro para terminar, una cuchilla y el tiempo. Resultado: un dedo envuelto en gasas, que no le impide el buen humor ni los chistes. “Vi cómo te reías, ¿eh?”, me dice.

Evangelina Anderson, siempre coqueta se retoca el maquillaje en el SUM

Maxi López repasa unas anotaciones en su casillero durante un receso en las grabaciones

Otro alto en la grabación. Como en cualquier esquina de barrio, o en la puerta de una casa de pueblo, Wanda, Betular y Kennys Palacios, este último el estilista y fiel confidente de la influencer, están sentados sobre el piso. Chusmean. En ese momento, Germán Martitegui llega desde el fondo del estudio, vestido informal de remera manga corta con la estampa de un pez y el anuncio de un festival gastronómico, y me brinda una experiencia full: enojado, me reta, al confundirme con otra persona y al advertir su error, remata con un “era una broma”. Y se va. Me siento bienvenido. Para ese momento, con la adrenalina que deja en el cuerpo el sentirse parte, quiero gritarle “¡Sí, chef!” y sacarle del aire, como por truco de magia, un puré de arvejas y menta con la textura de un terciopelo.

Ian Lucas y Evangelina Anderson se divierten en un alto de la grabación

Luis Ventura, otra de las incorporaciones más resonantes de la temporada de la competencia culinaria

Un recreo de una hora, consigue que algunas de las figuras se vayan al patio a fumar. Emilia y Valentina se retocan el maquillaje, y las preguntas sobre cómo le fue a cada uno se cruzan. Andy Chango, vestido de buzo y jogging deportivo amarillo estridente, alto y flaco como ese pájaro de Plaza Sésamo, me cuenta que vuelve a la actuación en una película junto a dos figuras gigantes del cine. La Reini le ofrece al músico desbloquearle su cuenta de X para que pueda promocionar sus próximos shows y de paso, “le entro a su home banking”.

Un rato después, Maxi cuenta la dinámica de su hogar políglota: su esposa es suiza, pero de familia sueca y habla siete idiomas, por él aprendió español pero entre ellos se comunican en italiano, la lengua del país en el que se conocieron. Con Elle, su hija de dos años, el exfutbolista y su pareja le hablan en inglés, pero solo él se dirige a ella en español. La modelo, por su parte, le habla a la niña en francés y en sueco. “Cuando Daniela conversa en sueco con la nena, yo...”, comenta, con los ojos desorbitados, el exjugador de River Plate.

Maxi López, el gran fichaje de la temporada de MasterChef Celebrity y una revelación, bajo la magia de los maquilladores y peinadores de Telefe

Luego Valentina le cuenta a sus compañeros cómo es la rutina de Enzo Fernández y la de un deportista de elite que vale millones de euros: tiene un chef personal que ejecuta todas sus comidas, entrena a la mañana en el club y, luego de una siesta, vuelve a entrenar a la tarde en su casa con su propio entrenador. Ella, temprano, se encarga de llevarlo al campo del Chelsea y en su casa no hay golosinas, gaseosas, ni ultraprocesados. Él es estricto con la alimentación de sus hijos, Olivia y Benjamín, dice. “¡Es una cárcel!”, remato yo, como un impulso. ¿Qué opinión tiene Enzo de su paso por el programa? ¿Pudo ver cuando fue el mejor plato de la semana y se llevó la medalla dorada? No lo sabe. Él no vio ningún video de su participación, admite. Unas semanas después, se conocerá que ella abandona el programa para regresar a Londres.

Emilia Attias y el Chino Leunis en el sector de casilleros. Ningún participante puede llevar su celular al estudio y deben dejarlo en los lockers del SUM

Universos conocidos. Valu Cervantes, pareja de Enzo Fernández, conversa con Maxi López

Es tiempo de devoluciones. Así, uno a uno, va desfilando frente al jurado. Hay aplausos, el Chino imita a Ventura al grito de “¡tengo información!”, mientras el periodista descansa en una silla esperando su turno para hacerle frente a los tres chefs. Entre degustación y degustación, otro corte hace que ingresen los productores gastronómicos y se lleve el plato con los restos de comida. Las manos invisibles que hacen que todo parezca sencillo. En esos breves instantes, Martitegui lleva un vaso largo con un líquido verde y espeso. Él da un sorbo, Wanda pide probarlo y le da otro sorbo Betular. “Es un jugo détox”, me susurra un asistente.

El detrás de escena de MasterChef Celebrity, el programa que como en los tiempos de Doña Petrona vuelve a repetir la fórmula: cocinar en la TV es divulgar conocimiento, democratizarlo. Puede ser con un profesional que promete infalibilidad o con una atolondrada celebridad que funciona como alumno. ¿O acaso la pionera no le prometía un sueño a sus televidentes? “Cuando me casé yo no sabía freír ni un huevo”.

Crédito: Adrián Díaz/ Prensa Telefe