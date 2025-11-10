Barby Silenzi y El Polaco, de vacaciones en Hawaii: playa, risas y paisajes paradisíacos

Barby Silenzi y El Polaco, sonrientes desde su escapada en Hawaii (Video: Instagram)

Después de semanas de rumores sobre crisis y reconciliación, Barby Silenzi y El Polaco decidieron reafirmar su reencuentro con la publicación -por parte de ella- de algunas imágenes de su escapada soñada a Hawaii, realizada el año pasado. La pareja compartió en redes sociales varias postales del viaje que rápidamente se llenaron de comentarios y likes. Desde paseos en auto por la costa hasta tardes de playa y cenas al atardecer, los dos disfrutaron del calor tropical y dejaron ver que su vínculo atraviesa un nuevo capítulo, marcado por la complicidad y la buena energía.

Quien se encargó de publicar los videos y las fotos fue Barby, que desde su cuenta de Instagram subió una serie de imágenes acompañadas del emoji de una palmera, corazones y el hashtag #Hawaii. En los clips se la ve con el cantante al volante, ambos sonrientes y relajados, con el mar de fondo y la luz dorada del atardecer. “Divinos”, “Qué lindos verlos juntos” y “Excelente pareja” fueron algunos de los mensajes que recibió el posteo, que en cuestión de minutos obtuvo miles de likes.

La pareja compartió selfies durante sus paseos por la isla

La bailarina compartió momentos cotidianos del viaje: paseos por la playa envuelta en una toalla, desayunos al aire libre, videos en auto y selfies espontáneas. Con su característico estilo fresco y natural, Barby se mostró feliz y conectada con el paisaje. En una de las grabaciones se lo puede ver al Polaco conduciendo un Jeep descapotable junto a su pareja, mientras ambos cantan y gesticulan al ritmo de una canción. En otro, aparece sin remera, luciendo sus tatuajes, mientras le da de comer a un pequeño pájaro que se acercó a su mesa durante el desayuno.

El clima entre ellos se percibe distendido y cómplice. Lejos de los flashes y la rutina laboral, la pareja encontró en este viaje un respiro. En los videos se los ve riendo, haciéndose bromas y compartiendo gestos de cariño. En una de las secuencias, El Polaco acomoda una flor blanca en el cabello de Barby, un gesto que ella replicó en cámara con una sonrisa. “Tenés la oreja muy pegada”, dijo él entre risas, ya que le costó colocarla.

Romance tropical: El Polaco le colocó una flor a Barby durante una caminata

Además de los momentos románticos, hubo espacio para la aventura. En otra de las publicaciones, Barby se grabó en primer plano junto a una cascada, mientras detrás de ella el cantante se ve zambullido en el agua con los brazos en alto. Los videos capturaron la esencia tropical del viaje: vegetación frondosa, playas de arena dorada y aguas turquesas que sirvieron de telón de fondo para una escapada digna de película.

El viaje llegó en un momento clave para ambos. Luego de varias idas y vueltas, discusiones mediáticas y reconciliaciones, el cantante y la bailarina parecen haber encontrado una nueva estabilidad. Si bien ninguno de los dos hizo declaraciones públicas sobre su relación, las imágenes hablan por sí solas: risas compartidas, paisajes de ensueño y una conexión evidente.

Barby Silenzi mostró momentos cotidianos y espontáneos del viaje, desde paseos en la playa hasta desayunos al aire libre

Hace tan solo un mes, un corto video publicado por la bailarina a través de historias en Instagram llamó la atención. En ese registro audiovisual, que dura tan solo unos segundos, se la observaba sentada en el asiento del acompañante dentro de un automóvil, tomando mate. Aunque la intención aparente era mostrar el resultado de su manicura, un detalle cambió el sentido de la publicación para la audiencia. Sobre la imagen, acompañó la frase “Mis uñitas y mi copiloto”, sumando junto a ese texto un emoji tapándose la boca y un corazón rojo.

En medio de la breve secuencia, el cantante apareció en cuadro apenas un instante, sin mirar a la cámara, enfocado en la conducción del vehículo. La fugacidad de su presencia, combinada con la frase elegida y los símbolos gráficos, despertó de inmediato las especulaciones de una reconciliación, que acabó confirmándose.

Las publicaciones en redes sociales reflejan la nueva etapa de estabilidad y conexión en la relación de la pareja

Aunque no hay información oficial que indique cuándo fue el viaje, a fines de octubre El Polaco compartió publicaciones desde distintas ciudades estadounidenses. El cumbiero recorrió puntos como Nueva York y Miami, mostrando en su Instagram imágenes del recorrido. Hace apenas 10 días estuvo presente en un homenaje a Diego Maradona transmitido por OLGA, y hoy publicó historias alentando por Boca Juniors en el superclásico, por lo que la secuencia publicada por su pareja podría ser de semanas anteriores.