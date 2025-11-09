Teleshow

El homenaje de Rosalía a Buenos Aires en su aclamado disco LUX: “Es el cielo más hermoso que he visto en mi vida”

La artista española eligió a la capital de Argentina como símbolo de belleza en su nuevo disco y profundizó en la inspiración detrás de la frase más comentada de ‘Reliquia’

El homenaje de Rosalía a Buenos Aires en su aclamado disco Lux: "El cielo más hermoso"

Una sola frase bastó para que la emoción se desbordara entre los seguidores argentinos de Rosalía: “En PR nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires”. Así, la artista española incluyó un homenaje directo a la capital argentina en “Reliquia”, una de las canciones de su nuevo y ambicioso álbum LUX, generando una ola de orgullo y reacciones en redes sociales.

El guiño, que rápidamente se viralizó, se convirtió en uno de los temas más comentados tras el lanzamiento del disco el viernes 7 de noviembre. La referencia a Buenos Aires aparece en el tramo final de “Reliquia”, donde Rosalía recorre ciudades y experiencias personales a través de la letra. En este tema, la artista enumera lugares que han marcado su vida y su carrera, desde Jerez y Roma hasta París, Los Ángeles y Berlín, para finalmente destacar a Buenos Aires como el lugar donde, según sus palabras, “nació el cielo”.

La frase de Rosalía en
La frase de Rosalía en su canción "Reliquia" que enloqueció a sus fans argentinos: "El cielo nació en Buenos Aires"

La frase, acompañada de la bandera celeste y blanca en publicaciones oficiales de Spotify, fue celebrada por los fans argentinos, quienes inundaron X, antes Twitter, con comentarios, memes y mensajes de agradecimiento.

La repercusión no se limitó a las redes sociales. El adelanto de la canción en Spotify, publicado por la discográfica de la artista durante unos minutos antes del estreno oficial, incrementó la expectativa y la viralidad en torno al disco. La breve disponibilidad del tema permitió que algunos seguidores capturaran fragmentos y compartieran impresiones, lo que alimentó el entusiasmo previo al lanzamiento. La frase sobre el cielo de Buenos Aires se transformó en un símbolo de conexión entre la artista y su público argentino, consolidando el homenaje como uno de los momentos más destacados del álbum.

La portada de LUX, el
La portada de LUX, el aclamado disco de Rosalía que acaba de lanzarse

En una entrevista con Zane Lowe para MTV, Rosalía profundizó en el significado personal de la frase. “El cielo nació en Buenos Aires. Es el cielo más hermoso que he visto en mi vida. Está tan cerca, como si pudieras alcanzarlo, como si casi pudieras comértelo. Podrías tomar las nubes y guardártelas contigo”, expresó la cantante, a pura poesía, al recordar su paso por la ciudad. Estas palabras, cargadas de admiración y poesía, explican la elección de Buenos Aires como referencia central en “Reliquia” y revelan la huella que la capital argentina dejó en la artista.

"Reliquia", la canción en la que Rosalía le canta al cielo de Buenos Aires (Video: YouTube/ Rosalía)

LUX: el proyecto más ambicioso de Rosalía

LUX representa el proyecto más ambicioso de Rosalía hasta la fecha. El álbum, compuesto por 18 canciones en 14 idiomas, fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Daníel Bjarnason y cuenta con colaboraciones de figuras internacionales como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Escolanía de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor. La portada del disco, en la que Rosalía aparece con una túnica blanca y un tocado que evocan una figura religiosa, refuerza el concepto de LUX como una obra que fusiona lo sagrado y lo terrenal, lo clásico y lo moderno.

En cuanto a la dirección artística, la propia Rosalía definió LUX como un giro hacia el “maximalismo”, en contraste con el minimalismo de su anterior trabajo, “Motomami”. “La forma de decir que no íbamos a volver a hacer ‘Motomami’ fue lanzar primero ‘Berghain’. Tiene todos los elementos para demostrarlo”, explicó la artista sobre el primer adelanto del disco. Como productora ejecutiva, Rosalía explora en este álbum una fusión de lo íntimo y lo operístico, abordando temas como la mística femenina, la transformación y la espiritualidad, y celebrando la conexión entre el sonido, el lenguaje y la cultura desde una perspectiva profundamente personal.

Rosalía sacó 'Reliquia', una nueva
Rosalía sacó 'Reliquia', una nueva canción de su álbum LUX

El homenaje a Buenos Aires en LUX no solo refuerza el vínculo de Rosalía con el público argentino, sino que también proyecta la imagen de la ciudad en el escenario global de la música contemporánea. La elección de la capital argentina como símbolo de belleza y trascendencia en la obra de una artista de alcance internacional subraya el impacto cultural de este gesto y consolida a LUX como un disco destinado a dejar huella.

Así, mientras el nuevo álbum de Rosalía recorre idiomas, estilos y colaboraciones de todo el mundo, la evocación del cielo de Buenos Aires se convierte en un emblema de su capacidad para transformar vivencias personales en arte universal.

