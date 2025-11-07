Marti Benza confirmó su romance con Martu Ortiz: la foto que publicó en sus redes sociales

Marti Benza confirmó su romance con Martu Ortiz al publicar una foto juntas en Instagram y oficializar la relación

Después de meses de rumores, teorías en redes y miradas cómplices en eventos, Marti Benza confirmó su relación con Martu Ortiz con una publicación que no dejó lugar a dudas. La creadora de contenido subió a Instagram un carrusel de fotos en el que se mostró acaramelada con la influencer, la joven con la que se la vinculaba desde hace tiempo y quien había sido señalada como la tercera en discordia tras su separación de Luli González.

En la imagen más comentada, Martu aparece abrazada y besando en la mejilla a Marti sobre el césped de una plaza, en una postal espontánea que rápidamente se volvió viral. El posteo reunió miles de “me gusta” y comentarios en apenas unas horas.

Aunque la pareja no se había pronunciado abiertamente antes, los indicios eran claros. En los Premios Ídolo 2025, ambas habían asistido juntas y se mostraron muy cercanas, intercambiando miradas cómplices en la alfombra dorada y posando para varias fotos. Sin embargo, hasta ahora ninguna de las dos había publicado imágenes personales que confirmaran el vínculo.

La imagen viral de Marti Benza y Martu Ortiz abrazadas en una plaza generó miles de reacciones en redes sociales

El “dump” de Marti —una selección de fotos sin orden aparente que reflejan momentos íntimos y cotidianos— fue suficiente para que sus seguidores concluyeran que el romance ya es oficial. Además del retrato junto a Martu, incluyó postales del atardecer, encuentros con amigos y selfies, pero fue la imagen de las dos abrazadas la que captó toda la atención.

En la sección de comentarios, Ortiz concretó la oficialización: “Mi amooor”, escribió. Los seguidores de la influencer, por su parte, también celebraron el amor: “Te amo y amo que seas feliz”, “Muy hermosas. Más fotos juntas” y “Marti se permitió ser libre este año”, fueron algunos de los mensajes.

El gesto llega más de un año después de la ruptura de Marti con Luli González, con quien compartió cuatro años de relación y formó una de las parejas más queridas del mundo del streaming. Su historia, bautizada por los fans como Martuli, marcó una época en redes. Sin embargo, el vínculo terminó en junio de 2024, cuando ambas anunciaron su separación con un video conjunto en el que explicaron que “no se estaban haciendo bien” y que necesitaban tiempo para crecer por separado.

La ruptura de Marti Benza y Luli González en junio de 2024 marcó el fin de una de las parejas más queridas del streaming (Foto: Instagram)

Tiempo después, comenzaron a circular rumores sobre una supuesta infidelidad entre Marti y Martu Ortiz, que entonces compartían proyectos laborales en el mismo grupo de contenido. Aunque ninguna de las dos lo confirmó, las especulaciones crecieron cuando Marti y Martu siguieron compartiendo transmisiones, stories y salidas, mientras Luli González se mostraba visiblemente alejada del entorno digital que compartían.

En paralelo, Luli González también rehizo su vida amorosa. En septiembre, presentó públicamente a su novia, Guadalupe Pereyra, bailarina profesional y parte del staff de Tini Stoessel en Futttura. La creadora de contenido compartió un carrusel de fotos en Instagram con la frase “Miga tiene familia”, en alusión a su perrita, confirmando así su nueva relación y recibiendo el apoyo de sus fans.

Luli González también presentó a su nueva pareja, Guadalupe Pereyra, bailarina y parte del staff de Tini Stoessel (Instagram)

La reacción en redes sociales fue inmediata. Los comentarios inundaron la publicación, reflejando sorpresa y entusiasmo por la noticia. Entre los mensajes destacados, los usuarios expresaron: “¡Subió una foto con su chica!”, “Estoy muerta de amor, que sean muy felices”, “Por fin la mostrás” y “No puedo creer lo que estoy viendo”. Otros seguidores manifestaron su alegría por ver a la influencer en una nueva etapa, con frases como “Qué hermoso verte bien” y “Me enteré de la misma forma que ustedes”.

Por otro lado, el nuevo vínculo entre Benza y Ortiz fue tomando forma de manera natural frente al público, con apariciones conjuntas, reacciones cómplices en transmisiones y comentarios cariñosos que, poco a poco, fueron derribando las especulaciones. La publicación de este nuevo post en Instagram solo vino a oficializar lo que muchos ya daban por hecho.