Natalie Pérez cumplió 39 años: “Se recibe un año nuevo con una Luna gigante”

La actriz y cantante compartió imágenes íntimas de su festejo familiar en redes sociales, agradeció el cariño recibido y dejó entrever que prepara nueva música para el cierre de año

Natalie Pérez recibió sus 39 años rodeada de afectos y con un mensaje cargado de energía positiva (Video: Instagram)

El pasado martes 4 de noviembre, Natalie Pérez recibió sus 39 años con la calidez que la caracteriza. A través de un posteo en Instagram, la artista compartió un carrete de imágenes que resumen su esencia: la familia, los amigos, los animales y los pequeños rituales del hogar. Sin producciones ni poses calculadas, la actriz optó por mostrar su costado más natural y auténtico, acompañando las fotos con una reflexión cargada de sensibilidad y optimismo.

“La vida, la familia, la casa, la comunidad, el amor, mi lugar, mis cosas. Se recibe un año nuevo con una Luna gigante y con muchas noticias. ¿Están para que saque una canción ya?”, escribió en el epígrafe, dejando entrever que se avecina nueva música y un cierre de año con novedades en su carrera artística.

“La vida, la familia, la casa, la comunidad, el amor”: así resumió Natalie su presente
Natalie compartió las postales más tiernas de su festejo en redes sociales

Lejos de los festejos multitudinarios o los eventos en boliches exclusivos, Natalie eligió pasar su día en un entorno familiar, donde no faltaron los abrazos, las risas y las velas encendidas. La primera imagen del posteo la muestra dentro del auto, con el cinturón puesto, el rostro iluminado por la luz del atardecer y una expresión tranquila. Una especie de retrato casual, pero profundamente simbólico: la artista al volante de su propio camino, atravesando un nuevo año de vida.

A medida que se avanza en el carrete, las imágenes van construyendo una historia. Se ve a Natalie soplando las velitas junto a su familia, en una escena hogareña donde el mantel floreado, las copas de sidra y las guirnaldas de “Feliz Cumpleaños” evocan una celebración sencilla pero llena de amor. La emoción se percibe en cada gesto: el abrazo de sus familiares, los aplausos, las sonrisas compartidas y una torta de crema con frutillas.

En la última parte del video que acompaña la publicación, Natalie agradece con una sonrisa tímida antes de soplar las velas. El momento, simple y genuino, deja ver que detrás de la artista consagrada sigue existiendo esa mujer de barrio, conectada con sus raíces y con el valor de lo cotidiano.

La artista combinó ternura y humor en una serie de fotos que retratan su esencia
Sus mascotas, infaltables en los posteos de su vida cotidiana

El resto de las fotos completan el retrato de una Natalie Pérez en estado puro. Su perro color canela observa atento desde el sillón mientras en la mesa hay restos de medialunas y un celular al costado, una escena que podría repetirse en cualquier casa un domingo por la mañana. También aparecen sus dos gatos negros, protagonistas habituales de sus redes: uno sentado en un sofá de estilo vintage con almohadones azules y beige, otro mirando fijo a cámara con un collar rojo.

Su perro, sus gatos y su familia: los grandes protagonistas de su carrete de cumpleaños
El inseparable amigo felino de Natalie, protagonista infaltable en su día a día

Hay espacio también para la ironía y el humor: una de las fotos la muestra levantando una notebook sobre su cabeza, con una expresión divertida y la computadora llena de stickers. Esa mezcla entre lo lúdico y lo emocional refleja a la perfección su personalidad: espontánea, apasionada y con un sentido del humor que nunca pierde.

En otra imagen, se la ve de noche, bailando con botas altas marrones y una mini amarilla, mientras apunta con ambos brazos hacia los costados. La sonrisa y el movimiento sugieren que la celebración tuvo también su toque festivo. Y como cierre del carrete, una torta casera de chocolate con su nombre escrito en cobertura y una rosa apoyada sobre el plato: un gesto de amor que podría haber sido preparado por algún familiar o amigo cercano.

La foto más divertida del carrete: Natalie jugando con su computadora y una cara espontánea
Rodeada de cariño, Natalie agradeció a sus seguidores y dejó entrever novedades artísticas
El festejo incluyó una torta con chocolate y flores: puro amor en cada detalle

Algunos de los comentarios que la artista recibió, tanto por el posteo como por su cumpleaños, fueron: “Felices 365 nuevas oportunidades. A celebrar”, “Feliz cumple, hermosa. Salud y todo lo que haga bien. Besos”, “Sí, me encantaría una nueva canción” y “Feliz cumple Naty. Sos súper copada y muy hermosa. Voy a estar esperando tus nuevos temas”, entre otros.

