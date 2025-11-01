Teleshow

Moda, postres y emoción: así fue el exclusivo cumpleaños 75 de Marcela Tinayre junto a Mirtha Legrand

La velada íntima reunió glamour, tendencias y sentimientos de todo tipo con la dupla madre e hija como protagonistas absolutas de la celebración

Guardar
Desde Adriana Constantini, Mirtha Legrand
Desde Adriana Constantini, Mirtha Legrand y Mora Furtado, los invitados a la fiesta de Marcela Tinayre (RSFotos)

El viernes se convirtió en una jornada emotiva y especial para la televisión argentina. Mirtha Legrand, la figura más emblemática de la pantalla chica, celebró un hito familiar que trasciende el espectáculo: el cumpleaños número 75 de su hija, Marcela Tinayre. Ese lazo, construido a lo largo de décadas y fundamental tanto delante como detrás de cámara, fue protagonista indiscutido del día. Y en esta oportunidad, madre e hija lo festejaron rodeadas de invitados de lujo, en una velada donde los detalles, el glamour y la calidez íntima marcaron la diferencia.

Las primeras en deslumbrar fueron Mirtha y Marcela, dueñas de todos los flashes al pisar el salón. La conductora de La Noche de Mirtha (El Trece) apostó al clásico con un vestido negro de encaje y brillos, combinado con una bufanda a juego que realzaba su porte de diva atemporal. Marcela, fiel a su estilo chic, eligió un vestido corto blanco con lunares negros, que acompañó con una sonrisa de oreja a oreja durante toda la noche. El encuentro, de tono selecto y exclusivo, reunió a un grupo cerrado de figuras del espectáculo argentino, donde los looks destacaron tanto como la anfitriona.

Según pudo saber Teleshow, la cena incluyó como plato principal unos malfattis que deleitaron a todos los presentes, y de postre, un exquisito rogel que la cumpleañera compartió con sus invitados entre brindis y anécdotas. No faltó nadie: estuvieron todos sus nietos acompañando el momento, sumando a la postal del festejo un toque de emoción familiar, aunque la gran ausente de la noche fue Juana Viale, quien llegó de Europa recientemente.

Marcela optó por un vestido
Marcela optó por un vestido blanco a lunares y su madre, Mirtha, por un clásico negro con detalles en encaje y brillos
Teté Coustarot optó por una
Teté Coustarot optó por una blusa negra con un pantalón con flecos

El despliegue de estilo no tuvo estridencias, pero sí mucha personalidad. Adriana Constantini optó por un sofisticado outfit total-black, mientras que Mora Furtado eligió un blazer de terciopelo con accesorios dorados agregando un aire sutilmente festivo. Por su parte, Ámbar de Benedictis también marcó tendencia, luciendo una minifalda negra con botas altas y chaqueta sastre, en un guiño al after office que terminó siendo uno de los aciertos de la noche.

Entre los hombres, el empresario Martín Cabrales sobresalió con una camisa rosa que rompió el monocromo, acompañada de pantalón claro y mocasines turquesa, un giro de color moderno en una noche de sobriedad. La siempre acertada Teté Coustarot sumó brillo con una blusa liviana de vuelo y pantalón blanco con detalles en flecos discretos, además de sandalias que sumaban elegancia y comodidad.

Nacho Viale y su pareja,
Nacho Viale y su pareja, Lucía Pedraza, dieron el presente en la fiesta de cumpleaños
Una de las asistentes a
Una de las asistentes a la celebración, su nieta Ámbar de Benedictis

El desfile de celebridades no terminó ahí. La pareja formada por Nacho Viale, que llegó con saco negro y jeans oscuros, y su novia Lucía Pedraza, quien eligió un delicado vestido midi de satén y sandalias plateadas, fue una de las más observadas. El abogado Mauricio D’Alessandro se mantuvo clásico con traje negro, mientras que su esposa Mariana Gallego impactó con blazer negro, blusa de transparencias y jeans anchos, logrando el mix perfecto entre elegancia y vanguardia. Baby Etchecopar fue fiel a su estilo con campera y camisa azul, en sintonía con su esposa Silvina Cupeiro, quien lució una blusa y pantalón sastrero azul marino en composé con su pareja.

La noche demandaba dress code elegante pero relajado: materiales nobles, paleta cromática sobria, algún destello de color calculado y accesorios protagonistas en cada outfit. El resultado fue una atmósfera de sofisticación cálida, propia de una anfitriona con trayectoria como Tinayre.

Mauricio D'Allesandro y su esposa,
Mauricio D'Allesandro y su esposa, Mariana Gallego, asistieron a la fiesta de Marcela Tinayre
Otra de las parejas presentes
Otra de las parejas presentes en la íntima celebración fueron Baby Etchecopar y Silvina Cupeiro (RSFotos)

La reunión dejó en evidencia que el círculo de Marcela Tinayre, encabezado por la incombustible Mirtha Legrand, conserva los códigos del glamour sin perder la calidez de lo privado. Así, rodeadas de amigos y colegas, madre e hija supieron celebrar en grande, en una fiesta que demostró que hay lazos y estilos que el tiempo solo logra consolidar.

Crédito: RSFotos.

Temas Relacionados

Marcela TinayreLa Noche de MirthaAdriana ConstantiniMora FurtadoMirtha LegrandNacho VialeBaby EtchecoparMauricio D'AlessandroÁmbar de BenedictisTeté CoustarotJuana Viale

Últimas Noticias

Se estrena El Portal, el filme póstumo de Selva Alemán y Héctor Bidonde

Dirigido y protagonizado por Mariano Argento, este thriller psicológico irrumpe en los cines locales tras obtener galardones en el mundo

Se estrena El Portal, el

Junior Pisanú, el hijo de Daniela Cardone, debuta en el cine con “La Herida”

Junto a Macarena Suárez cuentan una historia de amor en época de la dictadura, dirigidos por Diego Gottheil. Entre desafíos personales, vínculos familiares y un contexto político tenso, sus vidas se entrelazan en la pantalla. La charla con Teleshow

Junior Pisanú, el hijo de

Las perlitas de los Premios Ídolo 2025: shows, extravagancia y poses extrañas

La ceremonia en el Hipódromo de San Isidro sorprendió con una escenografía imponente, celebridades del mundo digital y momentos virales que marcaron tendencia en redes

Las perlitas de los Premios

Premios Ídolo Argentina 2025: Infobae ganó en la terna de “Momento más viral”

La estatuilla de la categoría se la llevó el ciclo “Mi Selección”, conducido por Joaquín El Pollo Álvarez, por su entrevista cara a cara a Rodrigo De Paul

Premios Ídolo Argentina 2025: Infobae

Llegadas tardías, chistes e indirectas: la divertida noche de Zaira y Wanda Nara en los Premios Ídolo 2025

Con entradas a destiempo, chicanas familiares y referencias a rumores mediáticos, las hermanas transformaron la entrega de los galardones en un verdadero show de humor y risas entre ambas

Llegadas tardías, chistes e indirectas:
DEPORTES
Quiénes son las 15 promesas

Quiénes son las 15 promesas a seguir en el Mundial Sub 17 de Qatar

Arranca el Mundial de Ajedrez en India con tres argentinos como representantes

Se realizan las Elecciones 2025 en River Plate: quiénes se postulan, cómo votar y todo lo que hay que saber

Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia

Rosario Central se aseguró jugar la Supercopa Internacional y espera rival: la opción que podría enfrentarlo a Boca o River

TELESHOW
Se estrena El Portal, el

Se estrena El Portal, el filme póstumo de Selva Alemán y Héctor Bidonde

Junior Pisanú, el hijo de Daniela Cardone, debuta en el cine con “La Herida”

Las perlitas de los Premios Ídolo 2025: shows, extravagancia y poses extrañas

Premios Ídolo Argentina 2025: Infobae ganó en la terna de “Momento más viral”

Llegadas tardías, chistes e indirectas: la divertida noche de Zaira y Wanda Nara en los Premios Ídolo 2025

INFOBAE AMÉRICA

Tras la “ola de terror”

Tras la “ola de terror” y denuncias de la oposición por 700 manifestantes asesinados, la presidenta de Tanzania fue reelecta

Megaoperativo en Río de Janeiro: miles de manifestantes se movilizaron en rechazo a la operación policial que dejó más de 120 muertos

María Fasce: “No creo que un libro te cambie la vida, es suficiente con que te cambie una tarde”

La nueva película de Edward Berger explora el abismo de los deseos humanos en un casino de Macao

Xi Jinping se reunirá con el presidente surcoreano Lee Jae-myung en el cierre de la cumbre del APEC