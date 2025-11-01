Marcela Tinayre relató cómo es su relación con Mirtha Legrand y Juana Viale

Este fin de semana, Marcela Tinayre vivió un momento inolvidable al celebrar sus 75 años de vida junto a sus seres queridos en una cena íntima. La conductora estuvo acompañada por su madre, Mirtha Legrand, quien había manifestado todo su cariño a través de un posteo de Instagram: “Siempre estaré a tu lado”. En ese contexto de celebración, la conductora habló de su relación con la diva y su nieta, Juana Viale, durante su paso por un programa de streaming.

La situación se dio en Fin del mundo (Olga), el programa de Lizy Tagliani. Antes de recibir a su invitada, la actriz comentó: “Siempre la amé, la admiré muchísimo, ella ha decidido, no se si correrse, pero tenía a su mamá Mirtha y a su hija Juana. Entonces ella primero decidió acompañar, acompañar, y estar en el medio para apuntalar, acompañar y amar a las personas más importantes que se puede tener en la vida”.

Entre aplausos, Tinayre ingresó al estudio, se posicionó frente al micrófono y encaró a la conductora: “¿Qué es lo que estabas diciendo, que me corría dónde?”. En un intento por aclarar sus dichos, Lizy comentó: “No, a ningún lado. Al contrario, bien plantada y siempre del lado como que podías hacer lo que se te cante. Muchas veces el ego y eso te impide ver un montón de situaciones que tienen que ver con el amor, y siempre ahí vos metida con las dos acompañándolas y disfrutando y defendiendo”.

Marcela Tinayre contó en qué aspectos se parece a Mirtha Legrand

Fue entonces cuando Marcela abrió las puertas de su intimidad: “Sí, pero es como la familia, en mi familia trabajamos todos, que es una de las cosas lindas de mi familia”. En ese marco, una de las panelistas quiso saber si eso le había sido inculcado por sus padres. “Sí, por supuesto, pero además, no todas las familias famosas trabajan todos. Ellas también me acompañan a mí. Nadie se mete en el trabajo del otro, pero somos re de: “Que bien, hacelo, animate o che, estuviste pésimo””, reveló Tinayre.

Con la idea de ahondar más en el tema, una de las panelistas dijo: “¿En qué te sentís parecida a tu mamá?”. Luego de unos segundos de reflexión, la invitada contestó: “A ver, vamos a diferenciar. Mi mamá es una mujer que trabaja desde los catorce, según nos dice. Entonces, ella trabajó muchísimo, y por ahí no estuvo tan cerca nuestro, pero yo no tengo ausencia ni de mamá ni de papá. Nos pasaron la cultura del trabajo”.

Luego, haciendo una diferencia entre las etapas en la vida de su madre, Marcela afirmó: “Y ahora ella está muy familiera. A pesar de todo se preocupa: “¿Estás bien?”, “¿Qué necesitás?”. A mí no me decían eso. Nosotros, la verdad, que nos criaron mucho nuestras niñeras. Que yo tenía una y mi hermano otra. Y competían entre ellas y para mí eran seres que amé siempre”.

Marcela Tinayre habló de la relación familiar que mantiene con Mirtha Legrand y Juana Viale

Continuando con la charla, Tinayre destacó la importancia que las niñeras tenían en su vida: “Pero era muy importante. Yo la primera vez que me embarazo voy a decírselo a ellas, no se lo voy a decir a mi mamá. Y las amaba a cada una y, bueno, pasaban situaciones de celos, obviamente. Y de mamá, resulta que ahora más que nunca, la siento más maternal, pero yo no estoy juzgando, que se entienda”.

Aún así, la comunicadora destacó los valores que le transmitieron sus padres: “Nos enseñaron muchísimas cosas y, además, disfrutamos de muchas cosas y tenemos muchas cosas gracias a esos años de trabajo de ellos”.

Para cerrar, la invitada reflexionó sobre su propio rol como madre: “Yo en un momento tenía tres trabajos, donde estaba muy poco en mi casa y ya tenía a Nacho y a Juana. Y yo creo que hasta los trece años nunca estuve un Día de la Madre, siempre estaba trabajando. No estaba, no podía estar. Y tenía tres trabajos muy complicados, de muchísima responsabilidad, hacia radio y hacia televisión”.